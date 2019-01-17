Ученые разработали диету, которая "спасет жизнь, планету и всех накормит"

Копірайт зображення Getty Images

Ученые разработали диету, которая, как они обещают, может спасти жизнь, прокормить 10 млрд людей, и все это без катастрофического ущерба планете.

Ученые пытались понять, как мы собираемся кормить миллиарды людей на протяжении последующих десятилетий.

Их ответ - "планетарное здоровое питание", которое отнюдь не исключает мясо и молочные продукты.

Однако новая диета предполагает огромные изменения в рационе питания.

На какие изменения мне придется пойти?

Если вы привыкли есть мясо каждый день, то будете первым, кому придется поступиться собственными привычками. Отныне, если захочется красного мяса, можете позволить себе бургер раз в неделю или большой стейк раз в месяц, - такова ваша судьба.

Вы все еще можете позволить себе несколько порций рыбы и курятины в неделю, но остальные виды протеина должны поступать в ваш организм с растительной пищи.

Вместо мяса исследователи рекомендуют орехи и хорошую порцию бобовых культур (фасоль и чечевицу).

Стоит также "ударить" по овощам и фруктам, которые должны составлять половину каждой порции еды, которую мы потребляем.

Впрочем, ученые забраковали "крахмалистые" овощи, такие как обычный картофель и маниок, который едят в Африке.

Детали диеты

Если вы придерживаетесь всех правил, то вот, что вам разрешено на ежедневной основе:

Орехи - 50г в день Фасоль, нут, чечевица и другие бобовые - 75г в день Рыба - 28г в день Яйца - 13г в день (то есть одно в неделю) Мясо - 14г в день красного мяса и 29г курятины в день Углеводы - цельнозерновые, такие как хлеб и рис - 232г в день и 50г в день крахмалистых овощей Молочные продукты - 250г - эквивалент одного стакана молока Овощи (300г) и фрукты (200г)

Диета также позволяет использовать 31г сахара и около 50г масла, например, оливкового.

А вкус будет ужасным?

Профессор Уолтер Виллет из Гарварда рассказал, что детство провел на ферме, где три раза в день ел красное мясо. Сейчас он придерживается здоровой и полезной для планеты диеты.

Он сказал: "Существует огромное разнообразие продуктов питания".

"Вы можете комбинировать. Мы не говорим об ограниченном рационе, это здоровое питание. Ваши вкусовые пристрастия не пострадают".

Копірайт зображення Molly Katzen Image caption Эти блюда соответствуют "правилам здоровья планеты"

Реальность или фантазия?

Этот план требует изменений режима питания почти в каждом уголке мира.

Европе и Северной Америке необходимо значительно сократить объемы производства красного мяса, Восточной Азии - рыбы, а Африке - крахмалистых овощей.

"Человечество никогда не пыталось изменить систему питания в таких масштабах и на такой скорости", - говорит Линия Гордон, профессор Stockholm Resilience Centre.

"Независимо от того, фантазия это или нет, она не такая уж и плохая", - говорит она.

Налог на красное мясо - один из многих вариантов, который, по мнению исследователей, может убедить нас изменить диету.

Кому в голову пришла такая идея?

Группа из 37-ми ученых со всего мира вошла в состав комиссии EAT-Lancet.

Их объединили с экспертами в сфере сельского хозяйства, климатических изменений и питания. Всем им понадобилось два года на то, что сделать выводы, которые были опубликованы в Lancet.

Почему нам нужна диета для 10 млрд человек?

Численность населения мира достигла 7 миллиардов в 2011 году, и сейчас составляет около 7,7 миллиарда.

Ожидается, что эта цифра достигнет 10 миллиардов к 2050 году и будет расти.

Спасет ли это жизнь?

Исследователи утверждают, что диета предотвратит около 11 миллионов смертей ежегодно.

Это количество в значительной степени сводится к сокращению заболеваний, связанных с нездоровым рационом питания, таких как инфаркты, инсульты и некоторые виды рака.

Сейчас это главные "убийцы" людей в развитых странах.

Насколько сельское хозяйство вредит планете?

Мэт МакГрэт

Корреспондент по вопросам окружающей среды

Эксплуатация земли для выращивания продовольствия и лесного хозяйства производит около четверти мировых выбросов парниковых газов, примерно так же, как от электроэнергии и отопления, и гораздо больше, чем от поездов, самолетов и автомобилей вместе взятых.

Если вы внимательно присмотритесь к тому, какое влияние на окружающую среду оказывает пищевая промышленность, то увидите, что больше всего влияет производство мяса и молочных продуктов - во всем мире на них приходится от 14,5 до 18% выбросов парниковых газов.

Сельское хозяйство также является одним из ведущих источников выбросов метана и окиси азота.

Сельское хозяйство также является важным источником загрязнения воздуха аммиаком с ферм, что, по словам ВОЗ, угрожает здоровью людей по всему миру.

О таких проблемах идет речь и когда мы говорим о воде, потому что сельское хозяйство и производство пищевых продуктов потребляют 70% глобальных источников пресной воды для орошения.

Сохранит ли планету новая диета?

Цель исследователей - накормить больше людей, но одновременно:

минимизировать выбросы парниковых газов, вызывающие изменения климата

предотвратить вымирание всех видов

не расширять площадь сельскохозяйственных угодий

беречь воду

Тем не менее, просто изменить рацион будет недостаточно.

Для того, чтобы достичь желаемых показателей, человечеству нужно уменьшить количество пищевых отходов вдвое, а также увеличить количество продуктов, которые производятся на уже существующих фермах.

Почему не запретили мясо?

"Если бы мы должнв просто минимизировать выбросы парниковых газов, мы бы сказали, что все должны быть веганами", - сказал профессор Виллет.

Но, по его словам, непонятно, является ли веганская диета наиболее здоровым вариантом.

Так что же происходит сейчас?

Комиссия EAT-Lancet собирается донести свои выводы до правительств во всем мире и таких организаций, как Всемирная организация здравоохранения, чтобы узнать, могут ли они начать менять то, что мы едим.

Следите за Джеймсом Галлахером в Twitter

Следите за нашими новостями в Telegram