Бриллианты тенниса. Топ-5 украинок, способных выстрелить вслед за Ястремской

Копірайт зображення ALLSPORT/Getty Images Image caption Даяна Ястремская вышла в третий круг турнира Australian Open в Мельбурне

Украинка Даяна Ястремская вышла в третий раунд Открытого чемпионата Австралии. Кто еще из украинок может стать звездой мирового тенниса?

На Открытом чемпионате Австралии, первом в 2019 году турнире из серии Grand Slam, определились все пары 1/16 финала. Одна из самых неожиданных в этом списке, учитывая мужчин и женщин, - фамилия 18-летней украинки Даяны Ястремской, которая в 1/32 финала произвела сенсацию, обыграв 23-ю ракетку мира Карлу Суарес-Наварро из Испании.

В результате уровень Даяны сейчас уже таков, что ее победа в стартовой встрече над чемпионкой US Open-2011 Самантой Стосур из Австралии не удивила уже никого. Стремительный взлет одесситки наметился еще прошлой осенью, когда она победила на турнире из серии WTA в Гонконге.

В 1/16 финала Ястремская сыграет с самой титулованной теннисистклй в истории, американкой Сереной Уильямс, которая только Australian Open выиграла семь раз. Однако если легендарная спортсменка проигрывает молодой украинке, сильно удивляться не стоит.

Перспективные теннисистки мирового уровня в Украине с конца первого десятилетия 2000 годов появляются регулярно. И, судя по всему, будут появляться. 2019-й Украина начала с тремя теннисистками высшего уровня - шестой ракеткой мира, победительницей Итогового чемпионата-2018 Элиной Свитолиной, 24-й в текущем мировом рейтинге Лесей Цуренко и уже упомянутой Ястремской.

Наряду с ними есть еще ряд звезд, которых называют будущим мирового тенниса. Учитывая возраст, они еще в тени, но могут "зажечься" уже в течение этого года.

Дарья Лопатецкая

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15-летнюю харьковчанку называют одной из самых одаренных теннисисток мира. Говорить о себе Дарья заставила еще в прошлом году, когда после серии неплохих выступлений на турнирах из серии ITF заработала первые взрослые очки в копилку рейтинга WTA.

Войдя в список в июне 2018-го, год Лопатецкая завершила в топ-500, а после двух подряд побед на турнирах ITF в Гонконге украинка поднялась сразу на 124 позиции и сейчас занимает 365-е место в мировой классификации.

Учитывая динамику прогресса Дарьи, можно ожидать, что накануне следующего "мейджора", Roland Garros в Париже, украинка получит возможность пробиться в основную сетку через квалификацию.

Марта Костюк

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Талантливая киевлянка громко заявила о себе еще в прошлом году, когда через квалификацию пробилась в основной турнир Australian Open, а там дошла до 1/16 финала и уступила Свитолиной.

После этого был четвертьфинал "премьера" в немецком Штутгарте. Прогресс 15-летней Костюк начали сравнивать со стремительным взлетом легендарной швейцарки Мартины Хингис в середине 90-х годов прошлого века.

Впрочем, приблизившись к первой сотне мирового рейтинга, Марта, начиная с весенней части сезона-2018, немного сдала. Замедлили прогресс также травмы.

Как следствие, год Костюк завершила 118-й, а после непопадания в основную сетку нынешнего Australian Open заметно потеряет рейтинговые позиции. К Марте было приковано огромное внимание и сейчас ей приходится выдерживать испытание славой.

По мнению специалистов, игровые проблемы юной украинки скорее психологические. Чем быстрее она обретет моральное равновесие, тем раньше сможет вернуть себе уровень игры, который в прошлом году позволял ей побеждать теннисисток уровня первой двадцатки.

Виктория Дема

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17-летняя теннисистка хорошо проявила себя среди молодежи. В прошлом году она играла в четвертьфинале юниорского Wimbledon, выходила во второй круг Roland Garros, а на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе дошла до 1/8 финала в одиночном и в четвертьфинале в парном разряде.

В конце года Виктория получила первый одиночный титул, одержав победу на турнире ITF Pro Circuit в Каире (Египет).

Любовь Костенко

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Осенью прошлого года сборная Украины сенсационно вышла в финал юниорского Кубка Федерации. Особый резонанс вызвала победа украинок в полуфинале над россиянками.

Этот успех стал возможным усилиями упомянутыми Лопатецкой и 15-летней Любови Костенко из Черноморска Одесской области. Причем в финальном поединке против американок единственное очко украинской команде, победив Алексу Ноэль, принесла именно Костенко.

Эта девушка представляет Украину в международных соревнованиях еще с 12-летнего возраста. Она - поклонница своей землячки Свитолиной. И мечтает, что когда-то сама сможет выступать на таком же уровне.

Маргарита Белоконь

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Маргарите тоже 17 и она подает большие надежды прежде всего как парница. Впрочем, потенциал стабильной одиночницы у Белоконь тоже есть.

Это она продемонстрировала, выиграв в прошлом году в июне турнир из серии ITF Juniors в немецком Гладбеке.

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