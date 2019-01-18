10yearchallenge: фото Украины-2009

В соцсетях распространяется флешмоб #10YearChallenge - пользователи выкладывают свои фотографии десятилетней давности. И как же выглядела жизнь Украины ровно 10 лет назад, в январе 2009 года?

Копірайт зображення SERGEI SUPINSKY/AFP/Getty Images Image caption Сотрудник газокомпрессорной станции "Орловка" под Измаилом вблизи украинско-румынской границы проходит вдоль газового трубопровода 14 января 2009 года

Конец 2008-начало 2009 года стал временем газового кризиса между Россией и Украиной.

1 января 2009 года "Газпром" в полном объеме прекратил поставки газа в Украину из-за спора относительно долга и цены.

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Участники молодежного движения проводят акцию протеста против российской газовой политики перед посольством России в Киеве 15 января 2009 года.

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Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и ее российский коллега Владимир Путин 19 января 2009 года подписали контракт, который должен был прекратить споры по газу и возобновить его транзит из Украины в Европу.

Соглашение сроком на 10 лет подписали во время церемонии, которую транслировали по телевидению.

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Президент Украины Виктор Ющенко купается в проруби на праздник Крещения под Киевом 19 января 2009 года.

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Участники торжественного вече по случаю Дня Соборности Украины держат самый большой на то время флаг Украины в Киеве, 22 января 2009 года.

Флаг привезли из Донецка, его размер - 35х40 метров - как половина футбольного поля.

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Детский лагерь "Артек" в Крыму вблизи Гурзуфа, 27 января 2009 года. Незадолго до этого руководство "Артека" пожаловалось на отсутствие средств, а в России призвали украинскую власть спасти лагерь от закрытия из-за проблем с финансированием.

Верховная Рада в начале февраля 2009 года приняла закон о государственной поддержке "Артека" и возобновила бюджетное финансирование лагеря.

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Братья Владимир (слева) и Виталий Кличко держат четыре своих чемпионских пояса во время пресс-конференции в Киеве 28 января 2009 года.

Украинские братья-боксеры не скрывали, что стремятся вместе собрать полную коллекцию чемпионских поясов в супертяжелом весе.

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А вот так 2009 году выглядели Дарио Срна и Донецкий аэропорт. Туда 21 мая прибыли игроки "Шахтера", которые только что выиграли кубок УЕФА.

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Участники факельного шествия, посвященного памяти Героев Крут, поджигают флаг "Донецкой республики" в Донецке 29 января 2009 года.

В этот день активисты националистических организаций собрались провести факельное шествие и хотели пройти к памятнику "Борцам за советскую власть", но им помешали активисты донецкой городской организации "Донбасская Русь" и ПСПУ.

Участники факельного шествия вернулись к памятнику Шевченко, где публично сожгли флаги ПСПУ и "Донецкой республики", а также разбросали свои листовки.

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Министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко и председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Павел Костенко закладывают в фундамент на НСК "Олимпийский" символическую капсулу с посланием к будущим поколениям в Киеве, 30 января 2009 года.

Капсулу заложили в последнюю 448-ю сваю фундамента нижнего яруса трибун стадиона. Тогда завершился первый этап строительных работ стадиона, который готовили к чемпионату "Евро-2012".

Копірайт зображення UNIAN Image caption В Киеве установили памятник герою мультфильма "Ежик в тумане". Фото сделано 27 января 2009 года

В центре Киева установили памятник герою легендарного мультфильма "Ежик в тумане". Автор - скульптор Константин Скретуцкий.

За эти годы у "Ежика" несколько раз воровали его узелок, но создатели или простые киевляне каждый раз восстанавливали его. "Ежик в тумане" до сих пор сидит на том же месте.

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