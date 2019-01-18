Кольца Сатурна - очень молодые, говорят ученые. Как они это поняли?

Копірайт зображення Cassini Imaging Team/SSI/JPL/ESA/NASA Image caption Знаменитые кольца планеты очень молодые - они образовались не более 100 млн лет назад, когда динозавры еще ходили по Земле

По мнению ученых, мы смотрим на Сатурн в особенное время в истории Солнечной системы.

Ученые подтвердили, что знаменитые кольца планеты очень молодые - они образовались не более 100 млн лет назад, когда динозавры все еще ходили по Земле.

Такое озарение снизошло на ученых после анализа финальных измерений, которые получил американский зонд Cassini.

Зонд отправил свои последние показатели перед тем, как сгорел в атмосфере газового гиганта в 2017 году.

"Предварительные оценки возраста колец Сатурна требовали тщательного моделирования и были гораздо более неопределенными. Но мы теперь имеем прямые измерения, которые позволяют нам очень хорошо ограничить их возраст", - рассказал BBC News Лучиано Айесс из римского университета Сапиенца.

Команда профессора опубликовала отчет о своей работе с зондом "Кассини" в журнале Science.

Кассини: миссия "удивительных открытий"

Споры о возрасте колец Сатурна шли в течение долгого времени. Некоторые утверждали, что эти роскошные петли ледяных частиц, скорее всего, образовались вместе с самой планетой, примерно 4,5 млрд лет назад.

Другие предполагали, что это недавний феномен - возможно, обломки Луны или кометы, которая столкнулась с планетой.

Копірайт зображення NASA Image caption Кассини погрузился в промежуток между кольцами и облаками вокруг планеты

Американо-европейская миссия Кассини в свои последние месяцы у газового гиганта должна была решить этот спор.

Последние дни спутник постоянно летал через промежуток между кольцами Сатурна и верхушками облаков, окруживших планету.

Эти маневры сделали возможными беспрецедентные гравитационные измерения.

По сути, Кассини измерил вес колец и обнаружил, что их масса оказалась в 20 раз меньше, чем думали раньше: примерно 15 400 000 000 000 000 тонн, или около двух пятых от массы Мимаса - спутника Сатурна, который выглядит, как оружие "Звезды смерти" из фильма "Звездные войны".

Копірайт зображення Cassini Imaging Team/SSI/JPL/ESA/NASA Image caption Фанаты Сатурна больше всего любят его спутник Мимас, который сравнивают со "Звездой смерти" из "Звездных войн"

Точная информация о массе стала ключевым элементом в головоломке, которую пытались разгадать ученые.

Благодаря другим измерениям Кассини они уже знали долю пыли в кольцах и скорость, с которой она росла. А информация об окончательной массе колец позволила вычислить их возраст.

Команда профессора Айесса говорит, что она может варьироваться от 10 млн до 100 млн лет, но не старше. С точки зрения полного возраста Солнечной системы, можно сказать, что это "вчера".

Эти подсчеты совпадают с данными другой группы ученых, которые в прошлом месяце исследовали, насколько быстро частицы кольца падают на Сатурн - каждые полчаса и размером, который описали как эквивалент бассейна для олимпийских соревнований.

После рассмотрения всех факторов, это свидетельствует о том, что, наверное, эти кольца вообще исчезнут через "максимум 100 млн лет", сказал доктор Том Сталлард из Лейчестерского университета в Великобритании.

"Кольца, которые мы видим сегодня, на самом деле не выглядят столь впечатляющими по сравнению с тем, как они выглядели 50-100 млн лет назад. Тогда они были еще больше и даже ярче. Следовательно, независимо от того, из-за чего они образовались, вы были бы поражены этим зрелищем, если бы были астрономом 100 млн лет назад", - сказал он BBC News.

Исследование Кассини не могут пролить свет на природу события, породившего кольца, но по своим масштабам это должен был быть настоящий катаклизм.

Как отмечает доктор Сталлард, геология спутников вокруг Сатурна может содержать важные подсказки. Ведь после того, как на Земле пробурили скважины в породе и ледниках для получения кернов, - обнаружили обломки древних метеоритных и кометных ударов. Возможно, так же спутники Сатурна могли бы зафиксировать доказательства своего появления в их более глубоких слоях.

Возможно, мы доберемся до таких, как Мимас и Энцелад... однажды.

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