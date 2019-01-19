"Живым бы им не дался" - воспоминания моряка, которого хотели казнить в Иране

Копірайт зображення Getty Images Image caption Моряк Андрей Новичков почти два года провел под угрозой смертного приговора - его могли повесить или расстрелять

Андрей Новичков - украинский моряк, который провел почти два года в иранской тюрьме под угрозой смертного приговора.

Он говорит - его могли повесить или расстрелять за убийство, которого не совершал.

О том, как жить и выжить в тюрьме другой страны, когда тебе грозит смертный приговор, Андрей Новичков рассказал BBC News Украина.

Иранское судно

История с задержанием и освобождением Андрея Новичкова напоминает детектив или шпионский роман.

В конце 2016 года он устроился старшим помощником капитана на иранское судно Arezoo. В команде был единственным украинцем - кроме него в состав команды вошли еще четверо индусов, остальные - граждане Ирана.

17 января 2017 года, когда судно шло в Южно-Китайском море, из него на ходу выпрыгнул матрос-иранец.

Копірайт зображення marinetraffic.com / Juergen Braker Image caption Arezoo, по данным сайта MarineTraffic, - большой контейнеровоз, построенный в 1998 году

Непосредственно перед этим у него произошел конфликт с Андреем Новичковым - украинский старпом говорит, что сделал иранцу замечание за несоблюдение правил техники безопасности: "Он пытался проявить неуважение ко мне. Я даже не стал с ним разговаривать, но сказал, что он будет напрямую разбираться с капитаном, который также был иранцем".

"А через мгновение я увидел, как он выпрыгивает за борт", - вспоминает Андрей, который стал единственным свидетелем случившегося.

"Цель данного поступка никому неизвестна, что он пытался этим достичь - никто не знает", - уверяет моряк.

Три дня велись поиски иранца в море, однако тела так и не нашли.

А в феврале, когда судно зашло в иранский порт, Андрея Новичкова задержали - его обвинили в убийстве матроса-иранца.

Image caption Листовка, которую распространяли друзья и родные Андрея Новичкова после его задержания в Иране

Он говорит - ожидал, что всей команде придется давать объяснения, но никак не думал, что его обвинят в убийстве.

А уже в СИЗО узнал от местных, что по иранским законам ему грозит смертный приговор - расстрел или повешение.

Политика и обмен

Копірайт зображення Getty Images Image caption В Иране широко применяется смертная казнь

Лишь спустя несколько дней Андрей смог дозвониться до украинского консула в Иране: "Когда я объяснил ситуацию, то первое, что он сказал, было: это политическое дело, будет обмен. Я вообще не понял, при чем здесь я".

Оказалось, что еще в 2016 году в Украине был задержан иранец Али Джадуей, которого обвинили в шпионаже.

Так же, как Андрей Новичков отвергает все обвинения в убийстве иранского моряка, так и защита Али Джадуея отрицает его причастность к шпионажу.

В комментариях "Громадському" адвокаты иранца обвинили украинские спецслужбы в том, что они подстроили передачу секретных технологий радиоразведки Ирана, за что был позднее задержан Джадуей.

В итоге иранца в Украине приговорили к 11 годам тюрьмы.

Параллельно в Иране Андрея Новичкова переводили из одной тюрьмы в другую, на несколько месяцев отпустили на поруки украинского консула без права покидать страну, а в августе 2018 года окончательно арестовали без возможности внесения залога.

Все это время Украина и Иран на уровне дипломатов договаривались о возможном обмене Новичкова на Джадуея.

В конце концов Петр Порошенко помиловал иранца, и такое же решение, по данным адвокатов Али Джадуея, принял иранский президент Рухани в отношении Новичкова.

Копірайт зображення Посольство Україні в Ірані Image caption Новичков и посол Украины в Иране сразу после освобождения Андрея

10 января украинец вернулся в родную Одессу.

"Было ли все это спланировано с самого начала, или все произошло в силу стечения обстоятельств - я этого не могу знать", - говорит Андрей, и добавляет, что юридических доказательств его вины, как и тела пропавшего матроса, так и не нашли.

"Нам удалось освободить Андрея таким образом, что де-юре он признан невиновным. Следовательно, мы не просто освободили украинца, но нам всем удалось сохранить ему чистую биографию и честную судьбу", - говорится в заявлении посольства Украины в Иране.

Как выжить "смертнику"

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"В тюрьме, как в тюрьме. Не скажу, что там было все так плохо, как могло бы быть. Но и хорошего там тоже ничего нет", - вспоминает украинец свое пребывание за решеткой.

На быт особенно не жалуется, хотя камеры были переполнены, и не всем хватало нар, чтобы спать.

Отношение других заключенных и администрации было "как к иностранцу, как к животному": "Просто игнорировали, когда что-то нужно. На меня как-то напали, и я требовал, чтобы пересмотрели видео с камер наблюдения. Никто этого не сделал, хотя в случае подобных инцидентов это делалось в течение пяти минут".

На вопрос о том, каково это - жить почти два года под угрозой смертного приговора, Андрей отвечает: "Просто смирился: либо повезет, либо не повезет. Если повезет выжить - хорошо, не повезет - будет обидно. Главное, правильно это воспринимать и оценивать ... Как в любой ситуации - ты или проиграл, или выиграл. Мне повезло, я выиграл".

Андрей Новичков признается - выжить под давлением постоянной угрозы смертной казни помог контроль за собственными мыслями.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Андрей Новичков говорит, что угроза смерти давила постоянно, однако он не впал в депрессию

Тем не менее, полностью привыкнуть к мысли о возможном расстреле или повешению невозможно: "К тому, что тебе грозит смертная казнь, нельзя подготовиться заранее. Придумайте какие угодно тренинги, но все равно человек к таким мыслям не может подготовиться. Никто не спешит на тот свет".

Но, как отмечает моряк, руки у него все равно не опускались - в депрессию не впадал.

"Попытки выжить все равно бы предпринимались, живым бы я им не дался", - добавляет мужчина.

Бабушка-стимулятор

Image caption Бабушку Андрея - Елену Вирановскую - после ее многочисленных обращений касательно судьбы внука знают уже и в Администрации президента, и в МИДе

Все это время судьбой Андрея Новичкова занималась его 82-летняя бабушка Елена Вирановская, его ближайшая родственница (мать мужчины, на лечение которой он и планировал заработать денег, умерла в ноябре 2016 года).

"Я когда узнала, что внук арестован, легла на постель и вскочила, как ошпаренная: неужели я буду вот так лежать на кровати, а мой внук - на нарах. Две недели не могла спать. Думала, куда мне еще писать, куда мне еще обращаться", - рассказывает женщина BBC News Украина.

В итоге Елена Вирановская обратилась во все возможные инстанции: от Администрации президента Украины, МИД и отдельных депутатов до ООН, ОБСЕ и посольства Ирана.

Image caption Андрей не был в Одессе более двух лет

Каждую неделю Елена звонила украинскому консулу в Иран, и первым ее вопросом было: была ли юридически установлена вина ее внука, что означало бы казнь.

Женщине пришлось продать авто, которое когда-то получила в качестве премии. В общей сложности семья потратила более 7,5 тыс. долларов только на услуги адвокатов в Иране.

"Ухудшилось здоровье, но я сама себе сказала - со мной все будет хорошо, я должна добиться того, чтобы увидеть Андрея в Одессе", - говорит Елена Николаевна.

В конце концов, 8 января 2019 года ей позвонил президент Порошенко и сообщил - внук уже на свободе и скоро будет в Одессе.

"Бабушка оказалась главным стимулятором. Она стучалась во все двери. Если бы не она, сроки освобождения могли бы быть совсем другими, и все вообще могло солжиться очень грустно", - говорит Андрей Новичков.

Терпение

Image caption Чем будет заниматься дальше, Андрей пока не знает: возможно, останется моряком, однако не исключает, что сменит профессию

Тюремное заключение Андрея Новичкова - далеко не единственный случай, когда украинские моряки попадают в неволю за рубежом (хотя не всем, конечно, грозит смерть).

Только в греческих тюрьмах отбывают наказание более 150 украинцев, осужденных за перевозку нелегальных мигрантов.

А с ноября прошлого года этот список пополнился еще 24 военными, которых россияне захватили в Керчи.

"Этим морякам и их семьям скажу, что никогда нельзя опускать руки. Письменные обращения никогда не дают результата, если не поднимать общественность, самим не ездить на приемы, не добиваться внимания чиновников", - советует Елена Вирановская.

"Люди не должны терять надежду. Когда ты ставишь перед собой цель, ты должен правильно идти к ней. Если что-то не получается - консультируйся, разговаривай с юристами. Но не оставляй дело ни на минуту, оставишь - все забудут. О моряке в Иране все давно забыли бы, если бы здесь не поднялась общественность", - добавляет женщина.

Советы Андрея Новичкова более лаконичны: "Тем, кто не попал в беду - удачи. А кто попал - терпения и надежды, чтобы как можно быстрее решить все вопросы".