"Дороги иногда лучше, чем в Украине": двое украинцев проехали более 30 стран Африки

Копірайт зображення Вячеслав Кравчук Image caption Вячеслав Кравчук и Елена Садома стали первыми украинцами, которым удалось почти полностью обогнуть Африку на автомобиле

Более 51 тысячи километров - такое расстояние преодолели на автомобиле хмельнитчане Вячеслав Кравчук и Елена Садома, осуществившие путешествие из Хмельницкого в Африку и обратно.

За 200 дней они почти полностью обогнули материк, проехав 34 из 55 африканских стран, став первыми публично известными украинцами, которым это удалось.

Путешествие по Континенту Надежды, как называют Африку ООН и западные СМИ, началось для украинцев в конце мая в Марокко и закончилось 20 декабря в Египте.

Кроме того, по пути в Африку и обратно путешественники посетили еще десять стран Европы.

За одну поездку им удалось одолеть больше, чем в 1947-1948 годах на автомобиле Tatra 87 известные чешские путешественники Иржи Ганзелка и Мирослав Зикмунд, авторы чрезвычайно популярной книги "Африка грез и реальности".

Вячеслав и Елена рассказали BBC News Украина о том, как готовились к африканскому турне, как преодолевали трудности на своем пути и какие страны их больше всего поразили.

Почему именно Африка?

30-летний Вячеслав - основатель и руководитель агентства, занимающегося разработкой решений в сфере электронной коммерции. Большую часть своей жизни занимается информационными технологиями. Он рассказывает, что первый сайт для местной компании сделал в 14 лет, а после 15 лет работы в отрасли и создания собственной компании решил посвятить год своей жизни путешествиям.

28-летняя Елена рассказывает, что сменила много профессий - координатор клинических исследований, юрист, маркетолог, а сейчас занимается коучингом и считает своей главной задачей помогать людям меняться и наслаждаться полноценной жизнью.

Идея путешествия в Африку возникла у Вячеслава. Он мечтает объехать всю планету, постепенно воплощает мечту и поэтому предложил подруге посетить "самый сложный регион".

"Африку лучше посещать в молодости, пока есть силы", - говорит он.

Еще одним аргументом "за" были стремительные изменения на континенте.

"Африка очень динамично развивается и через лет пять этот регион может быть совсем не таким, каким мы его увидели сейчас. Активно прокладывают асфальтированные дороги, а когда они появляются, очень быстро меняется и жизнь. Цивилизация приходит быстро. Поэтому, это был последний шанс увидеть Африку такой, какая она сейчас", - говорит Вячеслав.

Копірайт зображення В'ячеслав Кравчук Image caption Глобализация и "демографический взрыв" меняют Африку, и таких ландшафтов, как этот в Уганде, становится все меньше

Елена говорит, что амбициозная идея Вячеслава вдохновила ее.

"Я понимала, на что соглашаюсь - это и опасность, и непредсказуемость. Боялась, что в тяжелом путешествии могут испортиться наши отношения. Но в глубине души чувствовала, что если не поеду, буду очень жалеть. Путешествие по Африке помогло убедиться, что независимо от места проживания и обстоятельств можно всегда находить в себе силы и воплощать свои мечты", - объясняет она.

Сначала украинские путешественники хотели проехать на автомобиле только половину континента - маршрут от Марокко через страны Западной и Экваториальной Африки в южноафриканский Кейптаун. Но когда доехали до ЮАР, решили вернуться домой тоже на колесах, потому что захотелось увидеть другую часть континента и получить новые впечатления.

Копірайт зображення Вячеслав Кравчук Image caption Так выглядел маршрут путешествия Вячеслава и Елены

Как готовились к путешествию

Для поездки путешественники купили в ЕС и подготовили "дом на колесах" - автомобиль Toyota Land Сruiser 79 - "Мурзик", как нежно они его называют. У машины два бака - основной и резервный, на 90 и 140 литров.

Копірайт зображення Вячеслав Кравчук Image caption Автомобиль Toyota Landcruiser 79 - "дом на колесах", на котором Елена и Вячеслав совершили путешествие по Африке

Сделали прививки - от желтой лихорадки, столбняка, менингита, а против брюшного тифа прививки уже были.

Подготовились и к встрече с африканскими комарами, ведь боялись малярии, купили в Европе репеллент. Хоть путешественники рассчитывали использовать средство ежедневно, во время путешествия этого не случилось. В некоторых местах комаров не было, в других они наоборот появлялись неожиданно и прятались в автомобиле.

"В Африке ночью просыпались от нестерпимого зуда. Случалось, по часу среди ночи с фонариком уничтожали комаров как система ПВО. Кусали нас часто, но повезло, малярией не заболели", - рассказывает Вячеслав.

Некоторое время ушло на подготовку виз. Только в Марокко, ЮАР и Нигерию требовались визы, сделанные заранее, а в большинстве других стран визы выдавали в посольствах и консульствах этих государств непосредственно в Африке. В восточной Африке путешественники визы получали преимущественно непосредственно на границе, а для поездки в Уганду, Руанду и Кению получили онлайн так называемую "Восточноафриканскую визу".

С решением визовых вопросов помогали также украинские дипломаты в Африке, с которыми путешественники встретились в ЮАР и Кении.

Копірайт зображення mfa.gov.ua/Посольство України в Кенії Image caption Поддержку в решении визовых вопросов путешественники получили и от украинских дипломатов, с которыми встретились в Кении и ЮАР

Какие опасности ожидают путешественников?

Африку обычно воспринимают как опасный регион, где можно стать жертвой преступников или террористов. На самом деле ситуация в разных странах и даже в регионах одной страны существенно отличается.

Информацию о возможных опасностях, угрозах нападений и похищений украинские путешественники находили в разделе Foreign travel advice на сайте британского МИД, а также на сайте Госдепартамента США.

"Были на нашем пути такие опасные участки, которые не могли объехать. Закрывали машину, поднимали окна и ехали 200 км не останавливаясь", - рассказывает Вячеслав.

Копірайт зображення Вячеслав Кравчук Image caption Мали оказалась одной из наиболее опасных стран для украинских путешественников

В безопасных странах, где нет военных конфликтов, путешественники ночевали преимущественно на природе, но в местах, где машину не могли увидеть с дороги, в других случаях искали кемпинги или останавливались на стоянках ресторанов и гостиниц, где была охрана.

"Был страх, что ночью могут прийти и ограбить. В Нигерии и Конго нас предупреждали о том, что не стоит ночевать на природе, и мы искали гостиницу", - рассказывает Вячеслав.

Накануне приезда украинцев в ​​ДР Конго там убили немецкого туриста, который путешествовал с женой на своем автомобиле и остановился ночевать на природе.

В ЮАР путешественники тщательно следили за дорожными знаками, оповещающих водителей об опасных районах и призывающих не останавливаться там.

Копірайт зображення Вячеслав Кравчук Image caption Большая часть знакомств в Африке была приятной, а неприятные чиновники остались в меньшинстве

А на юге Эфиопии автомобиль едва не попал меж двух огней во время столкновений местных жителей с полицией, но путешественникам повезло проехать эту территорию.

Наиболее безопасными странами оказались Габон, Намибия и Руанда.

"Руанду, в которой 25 лет назад произошел геноцид, сейчас называют африканской Швейцарией. Это преувеличение, но в стране хорошие дороги, инфраструктура, гостиницы. Руанда одна из немногих стран, где белому можно вечером спокойно ходить по улице. В Кении я это не рекомендую делать - есть риск никуда не дойти", - отмечает Вячеслав.

Копірайт зображення Вячеслав Кравчук Image caption Африканские животные, которые на первый взгляд кажутся опасными, могут вести себя очень дружелюбно - например, этот кенийской бородавочник

Также можно ожидать сюрпризов от некоторых животных.

"Наиболее проблемное животное - бабуин. Если оставить авто и палатку без присмотра, они разорвут палатку, могут открыть двери автомобиля, разобьют стекло, чтобы добраться до еды. В Намибии и ЮАР даже есть дорожные знаки с просьбой не кормить их", - говорит Вячеслав.

Копірайт зображення В'ячеслав Кравчук Image caption Бабуины "полны сюрпризов"

"А что вы мне привезли?"

Путешественники неоднократно сталкивались с вымогательством денег в Африке, но взятки не давали.

"На каждом блокпосту, начиная с юга Марокко, был вопрос:" А что вы мне привезли? "Мы решили, что не будем давать взяток. Поэтому задерживались, но когда говоришь нет - это срабатывает", - рассказывает Вячеслав.

Придирчивые пограничники и правоохранители проверяли автомобиль, наличие аптечки и огнетушителя. Иногда упрекали, что документы на автомобиль ненастоящие, требовали оформления дополнительных разрешений, но путешественники отстояли свою правоту.

Копірайт зображення Вячеслав Кравчук Image caption Люди в Африке преимущественно приветливые, но есть и опасные районы, которые лучше обходить стороной

Больше всего времени такие встречи отбирали в Нигерии, где за день приходилось проезжать 40-50 блокпостов - пограничников, полицейских и каких-то непонятных подразделений типа "Операция Месть".

Однако в общем и целом большинство правоохранителей относились к украинским туристам доброжелательно, просили сфотографироваться и рассмотреть автомобиль. Оказалось, что африканские пограничники наиболее осведомленные люди в отношении Украины, а футболисты Шевченко и Ярмоленко - самые известные украинцы в этих краях.

Копірайт зображення Вячеслав Кравчук Image caption Нигерийские пограничники оказались чрезвычайно дружелюбными

Дороги, которым украинцы могут позавидовать

Наиболее богатые и мирные государства в Африке имеют отличные дороги.

"В Африке есть немало стран, где дороги лучше украинских - в ЮАР, Намибии, на большей части Габона, в Сенегале, Марокко. В Намибии прекрасная инфраструктура, качество покрытия, разметка, дорожные знаки напоминают американские", - вспоминает Вячеслав.

В бедных странах сейчас активно строят качественные дороги китайские компании.

Копірайт зображення AFP Image caption Эту дорогу в Конго построили китайские компании

Копірайт зображення Вячеслав Кравчук Image caption А так выглядит дорога в южноафриканском Йоханнесбурге

В то же время в некоторых африканских странах путешествовать было сложно - дороги либо разбиты, либо покрытие вообще отсутствует.

В частности между Габоном и Конго был 30 километровый участок, где, по словам путешественников, размер ям соответствовал размеру авто и в сезон дождей в них "можно утонуть".

Копірайт зображення Вячеслав Кравчук Image caption Дороги в Африке бывают разные. Это, например, дорога в западноафриканской Гвинее

Местная кухня

Большая часть запасов из Европы Вячеслав и Елена съели, только гречку отдали украинским миссионерам в Кении.

В нескольких странах пробовали блюда местной кухни.

Особенно путешественникам понравилось барбекю из высококачественного мяса в ЮАР - браай, кускус в Марокко, авокадо с тунцом в Буркина-Фасо, египетские лепешки, суданская шаурма и рыба. В Эфиопии отведали блюда из сырого мяса, которые едят местные жители, но желудок их не оценил по достоинству.

Копірайт зображення Вячеслав Кравчук Image caption Буркинийське авокадо с тунцом

Какие места в Африке необходимо посетить в первую очередь

Вячеслав и Елена также рассказали о местах, которые в первую очередь советуют посетить в Африке.

1. Национальные парки и дюны Намибии

Копірайт зображення Вячеслав Кравчук Image caption Во многих районах Намибии животные чувствуют себя настоящими хозяевами - редкость для современной Африки

Намибия - это невероятные просторы, пустыня, животные, нужно почувствовать этот воздух на коже. Очень удобная страна для туристов, кроме того, украинцам не нужна виза. Туда надо ехать, если вы хотите увидеть настоящую Африку, но не готовы к экстремальным приключениям

Копірайт зображення Вячеслав Кравчук Image caption В Намибию Елена и Вячеслав пригласили родителей и путешествовали вместе с ними. Страна имеет высокоразвитую туристическую инфраструктуру, высокий уровень безопасности и великолепные пейзажи

Намибия больше Украины, но численность населения меньше 3 млн, и природа прекрасно сохранилась. Есть крупные национальные парки с невероятным количеством животных, например Этоша, крупнейшие в мире дюны Соссусвлей высотой 300 метров.

Копірайт зображення Вячеслав Кравчук Image caption Дюны Соссусвлей днем

Копірайт зображення Вячеслав Кравчук Image caption Так намибийския пустыня выглядит ночью

2. Кейптаун и ландшафты Южной Африки

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Кейптаун - это один из самых красивых городов, которые я когда-либо видел", - говорит Вячеслав Кравчук

Кейптаун - один из красивейших городов мира. Это смесь Лондона, Нью-Йорка, Сан-Франциско и Лос-Анджелеса.

В ЮАР мы путешествовали вместе со своим другом, местным предпринимателем Хэнком, с которым познакомились в Намибии.

Копірайт зображення Вячеслав Кравчук Image caption Предприниматель из Южной Африки Хэнк пригласил украинских путешественников на свою ферму и показал наиболее живописные места региона

Он нас пригласил на свою ферму, а потом повез в самую южную точку Африки. Мы попали в параллельную реальность. Были в пустыне, где с участием тысяч людей проходит фестиваль AfrikaBurn - аналог американского Burning Man.

Он рассказал нам о своей религии niceness, главный принцип которой - ты делаешь что-то приятное людям и тебе возвращается втрое больше. Он порой даже чувствует себя неловко от того, как много ему Вселенная возвращает.

Копірайт зображення Вячеслав Кравчук

3. Пустыня Сахара и пирамиды в Судане

По суданской пустыне будем скучать. Вечером видны невероятно яркие звезды, Млечный путь.

Стоит посетить местные пирамиды. Их размер, конечно, не как в Гизе, но туристов практически нет, есть возможность насладиться этими чудесами самостоятельно.

Копірайт зображення Вячеслав Кравчук Image caption Суданские пирамиды из древнего города Мероэ были построены египетскими фараонами в I тысячелетии до нашей эры

Суданцы очень гостеприимны и всегда готовы прийти на помощь.

И еще, наверное, именно в Судане мы ели самые вкусные овощи. Не знаю, почему - возможно потому, что Нил - это все-таки магическая река. А рыба из Нила просто невероятно вкусная. Такое впечатление, что Хартум - кулинарная столица региона. И местная, и Ливанская кухни - выше всяких похвал. Что в ресторанах, что в фаст-фудах - везде вкусно и дешево.

Копірайт зображення В'ячеслав Кравчук

3. Имперский город Фес в Марокко

Город Фес - украшение этой страны, где сохранились не только старый город, но и древние ремесла.

Здесь и крупнейшая в мире городская пешеходная зона, и самый старый в мире действующий университет, и самые настырные в мире попрошайки. В одной двери мужчины шьют одежду, в другой украшают дерево, дальше торгуют необычайной красоты медными лампами. Это просто нужно видеть.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В Фесе вручную обрабатывают натуральную кожу, из которой потом делают сумки и обувь

Марокко - недооцененная страна, здесь есть возможность взять машину на прокат, съездить в местные деревни, увидеть, как там живут люди.

4. Джунгли Габона

Копірайт зображення Вячеслав Кравчук Image caption В Габоне дикая природа сохранилась достаточно хорошо. Более 10% территории страны занимают национальные парки

Габон - малонаселенная страна, единственная на нашем пути, где так прекрасно сохранились леса. Численность населения примерно до 2 миллионов человек, а размером с половину Украины. 70% страны - это джунгли, где животных можно увидеть прямо на дороге.

Копірайт зображення Вячеслав Кравчук Image caption Диких животных в Габоне можно встретить прямо на дороге

В габонским городке Ламберене находится клиника лауреата Нобелевской премии, доктора Альбера Швейцера, которую он основал в 1913 году.

Швейцер считал, что лучше, чтобы вместе с больным в клинике были и его родственники, которые будут о больном заботиться, а заодно и помогать по хозяйству. Таким образом он привлек в ряды помощников много местных, которые, конечно, попутно учились и нередко оставались работать в клинике в дальнейшем. Он был одним из немногочисленных врачей в Габоне и вместе с женой вылечил тысячи людей.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Альбер Швейцер основал в Габоне клинику, в которой вместе с женой вылечил тысячи людей

Копірайт зображення Getty Images Image caption Клиника доктора Швейцера стала одной из лучших в Африке

5. Национальный парк Катави в Танзании

Стоит посетить национальный парк Катави, где в водах реки мы увидели группу из 400 бегемотов. Там можно ночевать в кемпинге на берегу, что мы и сделали. Ночью было слышно, как бегемоты ходят возле автомобиля, хрюкают и едят траву.

Копірайт зображення В'ячеслав Кравчук

Копірайт зображення В'ячеслав Кравчук

6. Храмы Эфиопии

Эфиопия - страна №1 в плане культуры, у них своя религия, алфавит, на севере Эфиопии в Лалибэле расположены высеченные из скалы древние храмы. Если заглянуть туда утром, можно увидеть, как молятся местные жители в национальной одежде.

Копірайт зображення В'ячеслав Кравчук

Копірайт зображення В'ячеслав Кравчук

7. Столица Сенегала Дакар

Дакар - стильный и живой. Туда нужно ехать, чтобы почувствовать красоту и хаос Западной Африки.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Украинские путешественники прибыли в Дакар в день, когда улицы города были заполнены футбольными фанами, болеющими за национальную сборную на ЧМ-2018

8. Ущелье Тундавала и пляжи Анголы

Во время путешествия по Анголе делали остановку в провинции Тундавала, где находится оромное плато. Рассвет, встреченный здесь, оставит неизгладимые впечатления на всю жизнь - под каньоном были облака и долины не было видно, совершенно фантастическое зрелище. Нам повезло побывать на райском пляже, где были только скалы, песок, океан и мы.

В Анголе также великолепные пляжи. Туристов очень мало, даже в самых живописных местах.

Копірайт зображення В'ячеслав Кравчук

9. Пустыня и монолит Бен Амера в Мавритании

Запас топлива давал нам возможность путешествовать вдали от цивилизации, что мы и сделали в Мавритании, где три дня подряд ехали вдоль легендарной железной дороги, где ходят поезда по 180-200 вагонов с железной рудой, и есть лишь пару поселков.

Земля под ногами вибрирует, когда он проезжает мимо станции.

Копірайт зображення В'ячеслав Кравчук

Недалеко от железной дороги находится гранитный монолит Бен-Амера - третий по величине в мире.

Копірайт зображення Вячеслав Кравчук Image caption Высота монолита Бен-Амера составляет 635 метров

10. Пляжи и трущобы Сьерра-Леоне

Именно в Сьерра-Леоне расположены райские пляжи, где снимали рекламу шоколада Bounty.

Но в столице Сьерра-Леоне можно увидеть и другую сторону жизни африканцев.

Копірайт зображення Вячеслав Кравчук Image caption Сьерра-Леоне - страна райских пляжей, алмазов и потрясающей нищеты

Трущобы Фритауна с их невероятной бедностью - это другой мир, в котором, несмотря ни на что, живут счастливые люди. Там мы познакомились с британским генералом, который заботится о детях из трущоб.

В прошлом он работал в военной миссии, занимающейся введением карантина во время эпидемии Эбола в этой стране. Он собирает средства и оплачивает обучение детей. Там мы были вместе с ним, поскольку без гида здесь не обойтись, - слишком опасно.

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