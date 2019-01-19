Крещение: от Иордана до Эфиопии

Копірайт зображення Getty Images

19 января часть православных христиан, а также греко-католики празднуют Крещение Господне, которое называют также Богоявлением.

В Украине этот праздник называют Крещение, или же Иордан. Это один из самых крупных православных праздников, который завершает рождественский цикл и помогает, согласно поверьям, очиститься от грехов, негативных мыслей и проблем.

Image caption Так встречали восход солнца на Днепре в киевском районе Оболонь. Фото Владислава Мусиенко

Считается, что вода в этот день становится целебной.

Однако в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям советуют погружаться в воду в специально оборудованных местах. Там также предостерегают: "ни в коем случае нельзя нырять в воду, заходить в прорубь необходимо медленно и осторожно".

Копірайт зображення dsns.gov.ua Image caption Спасатели ГСЧС советуют погружаться в воду постепенно и в специально оборудованных местах

Посвящен праздник крещению Иисуса Христа Иоанном Крестителем в реке Иордан. В западной церкви он получил название Епифания.

На самой реке Иордан в этот день прихожане также погружаются в воду и проводят обряд крещения.

Копірайт зображення Getty Images

Копірайт зображення AFP

Некоторые православные христиане отмечают Крещение по Грегорианскому календарю. Следовательно, 6 января, когда в Стамбуле предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили томос об автокефалии Украинской церкви, местные христиане праздновали Епифанию или Богоявление, ныряя в залив Золотой рог.

Копірайт зображення AFP

В Эфиопии христиане называют этот праздник "Тимкат", что в переводе означает "Крещение".

Копірайт зображення AFP

70% населения Эфиопии - христиане. Праздник Тимкат длится три дня, в течение которых верующие одеваются в белое, посещают церковь, молятся, поют и танцуют.

Копірайт зображення AFP

В Египте хритияны-копты празднуют Богоявление 7 января. Коптская православная церковь состоит из 400 общин, большинство из которых - в Египте.

Копірайт зображення AFP

В Африке православные священники делают себе татуировки в виде креста, что символизирует готовность принять мученичество за веру.

Копірайт зображення AFP

В столице Сербии Белграде на Крещение устраивают заплыв на реке.

Копірайт зображення AFP

В России окунаться в прорубь начинают на рассвете 19 января.

Копірайт зображення Getty Images

Копірайт зображення Getty Images

Копірайт зображення Getty Images

А так празднуют Крещение в аннексированном Россией Крыму:

Копірайт зображення Getty Images

Следите за нашими новостями в Telegram