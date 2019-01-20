Копірайт зображення Reuters

Стремясь стать 45-м президентом США, Дональд Трамп во время своей длительной предвыборной кампании дал немало обещаний.

Многие из них попали в заголовки новостей - от запрета на въезд в США всем мусульманам до сооружения стены вдоль границы с Мексикой.

Прошло два года с его инаугурации - сделал он то, что обещал?

Запрет на въезд мусульманам

Статус: частично выполнено

Перед выборами: Сначала Трамп обещал "целиком и полностью" запретить мусульманам въезд в Соединенные Штаты, пока власть "не разберется с происходящим".

После выборов: Этот пункт программы одним из первых наткнулся на препятствия. Еще во время кампании Трамп заменил термин "полный запрет" другим - "строгий контроль".

Когда он стал президентом, первые два его постановления об ограничении передвижения застряли в судах - и лишь третье было одобрено.

Верховный суд США постановил, что инициированный Трампом запрет на въезд для граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением (Чад, Иран, Ливия, Сомали, Сирия и Йемен) вступит в силу при отсутствии правовых претензий.

Стена вдоль мексиканской границы, профинансирована Мексикой

Статус: прогресс отсутствует

Перед выборами: Возведение стены вдоль границы между США и Мексикой - одно из самых противоречивых обещаний предвыборной кампании Трампа.

Он также отмечал, что платить за строительство будет Мексика.

Копірайт зображення AFP Image caption Из-за споров о строительстве стены в декабре 2018 года произошел шатдаун - остановилась работа федерального правительства США

После выборов: Ни один кирпич этой "высокой и красивой стены" еще не заложен.

Демократы принципиально против такой стены, а многих республиканцев пугает ее стоимость - согласно внутреннему отчету Министерства национальной безопасности США, она может достичь 21,5 млрд долларов.

В декабре 2018 года в правительстве США произошел "шатдаун" после того, как демократы не согласились с требованием Трампа выделить на строительство стены 5 млрд долларов из национального бюджета.

Депортация всех нелегальных иммигрантов

Статус: прогресс отсутствует

Перед выборами: Во время кампании Трамп неоднократно повторял, что депортирует всех, кто находится в США без надлежащих документов, - а это более 11 млн человек, по оценкам экспертов.

После выборов: С приближением даты голосования он несколько смягчил свою позицию, а после избрания сузил свою цель до депортации двух-трех миллионов "преступников с историей правонарушений, бандитов и продавцов наркотиков".

В 2018 финансовом году было осуществлено 256 тыс. депортаций - несколько больше, чем в предыдущем году, но гораздо меньше, чем, скажем, в 2012 году, когда администрация Обамы депортировали рекордное число человек - 410 тыс.

Впрочем, остается неопределенным будущее молодых людей, которых нелегально ввезли в США до достижения совершеннолетия. Трамп отменил программу отсрочки депортации для детей иммигрантов (Deferred Action for Childhood Arrivals - DACA), которая была введена во времена Обамы и позволяет оставаться в США примерно 700 тысячам молодых людей. Теперь их дела попали в правовой вакуум.

Выход из Парижского соглашения по изменению климата

Статус: выполнено

Перед выборами: Во время кампании Трамп говорил, что климатические изменения - выдумка Китая, и Парижское соглашение подавляет развитие США.

После выборов: После трех месяцев раздумий президент вышел из Парижского соглашения, подписанного почти 200 странами.

США освободятся от обязательств только через несколько лет, но здесь Трамп, безусловно, сдержал слово.

Бомбардировка "ИГ"

Статус: выполнено

Перед выборами: Выступая в Айове в ноябре 2015 года, Трамп объявил (не гнушаясь бранью), что будет бомбить группировку "Исламское государство", пока не уничтожит.

Копірайт зображення Getty Images Image caption США сбросили на Афганистан "мать всех бомб". На фото ее испытывают в штате Флорида в 2003 году

После выборов: В апреле 2017 года США сбросили на базу "ИГ" в Афганистане свою самую мощную (кроме ядерных) бомбу - "мать всех бомб".

Президент Трамп ставит себе в заслугу то, что "ИГ" потеряло значительные территории в Ираке и Сирии; его словам, эта группировка "преимущественно побеждена".

Хотя боевики "ИГ" действительно потеряли почти всю бывшую территорию, его лидер и тысячи последователей до сих пор проводят свою деятельность.

Возвращение домой американских военных

Статус: частично выполнено

Перед выборами: Во время кампании Трамп сказал, что на Ближнем Востоке царит "полный хаос", и пожалел, что правительство потратило триллионы долларов на действия в этом регионе вместо внутренних потребностей США.

После выборов: В сентябре 2017 года администрация Трампа объявила о дополнительной передислокации 3 тыс. военных в Афганистан.

Трамп объяснил, что его подход зависит от ситуации в регионе.

В Сирии, где США возглавили коалицию против боевиков ИГ, вместе с сирийскими курдами и арабскими оппозиционерами, в военных действиях приняли участие около 2 тыс. американцев.

В декабре 2018 года Трамп приказал вывести весь американский контингент из Сирии.

Через несколько дней американские СМИ сообщили, что президент планирует уменьшить американское присутствие в Афганистане вдвое: с 14 до 7 тыс.

После такого решения Трампа подали в отставку двое почтенных чиновников: министр обороны Джеймс Маттис и специальный представитель президента в коалиции против "ИГ" Бретт МакГерк.

Уменьшение налогов

Статус: выполнено

Перед выборами: Трамп обещал уменьшить налог на прибыль предприятий и существенно снизить налоги для трудоустроенного населения.

После выборов: Налоговую реформу, инициированную республиканцами, наконец приняли в декабре 2017 года, и она в значительной степени воплощает обещания президента, хотя многие отрицают пользу от нее.

Трамп вынужден был пойти на некоторые компромиссы: в частности, корпоративный налог снижен с 35% до 21% (а не до 15%, как он обещал изначально).

Что касается физических лиц, налоги для них были снижены на ограниченный срок, хотя республиканцы утверждают, что будущее правительство просто продлит действие этих льгот.

Ожидается, что богатые люди получат большую выгоду из этой реформы, чем менее состоятельные.

Совершенствование инфраструктуры

Статус: прогресс отсутствует

Перед выборами: Инфраструктура США станет "лучшей в мире и, перестраивая ее, мы вернем рабочие места миллионам американцев", сказал Трамп в речи после своей победы в ноябре.

После выборов: Президент несколько раз повторял свое обещание ассигновать значительные средства на американские дороги, железную дорогу и аэропорты, однако ощутимых изменений не наблюдается.

В марте 2018 года Конгресс выделил 21 млрд долларов на обновление инфраструктуры - далеко не те 1,5 триллиона, которые просил Трамп.

Согласно инфографикой, опубликованной Конгрессом, эти деньги пойдут на широкий ряд обновлений и инвестиций.

Новые судьи в Верховном суде

Статус: выполнено

Перед выборами: Трамп обещал ввести в Верховный Суд США консервативного судью.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Нил Горсач выдержал голосования и стал судьей

После выборов: Он действительно назначил двух судей - Нила Горсача и Бретта Кавано.

Чтобы назначить Горсача, пришлось внести процедурные изменения в правила Сената; впрочем, больше всего споров вызвало назначение Кавано.

Последнего обвинили в сексуальных домогательствах, что он решительно опроверг. В итоге его кандидатуру утвердили 50 голосами против 48-ми; это самое маленькое преимущество в таком голосовании с 1881 года.

Кроме изменений в составе высшего суда страны, Трамп назначил десятки консервативных судей в низших федеральных судах.

Китай - "валютный манипулятор"

Статус: Трамп изменил мнение

Перед выборами: Трамп неоднократно обещал провозгласить Китай "валютным манипулятором" в первый же день на посту президента.

Он также обвинял Пекин в "изнасиловании" США и подавлении юаня, чтобы китайские товары выигрывали конкуренцию по сравнению с американскими.

После выборов: В апреле 2018 года он сказал в интервью Wall Street Journal, что Китай уже некоторое время не ведет себя как валютный манипулятор и, наоборот, старается не допустить дальнейшего ослабления юаня.

Торговые договоры

Статус: частично выполнено

Перед выборами: Трамп назвал Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA) "кошмаром" и предупредил, что Транстихоокеанское партнёрство (ТТП) "портится, поэтому мы его прекратим". Он также пообещал исправить дефицит торгового баланса с Китаем.

После выборов: В первые дни президентства Трамп сдержал слово и вышел из ТТП.

Позже он сказал, что обдумает повторное вступление в ТТП, если США предложат лучшие условия.

30 ноября после длительных переговоров США, Канада и Мексика подписали новое торговое соглашение взамен NAFTA, хотя оно еще ждет ратификации Конгресса.

Между тем США и Китай все сильнее втягивались в торговую войну: обе стороны вводили новые пошлины на товары стоимостью в миллиарды долларов.

В декабре 2018 года они наконец договорились о перемирии на 90 дней, хотя Трамп угрожает ввести новые пошлины, если сочтет необходимым.

Жесткая позиция в отношении Кубы

Статус: частично выполнено

Перед выборами: В сентябре 2016 года Трамп заявил, что отменит договоренность президента Обамы о восстановлении дипломатических отношений и улучшении торговли с Кубой.

После выборов: Став президентом, он сказал во время выступления в Майами, что "отменяет одностороннее соглашение администрации Обамы".

Но в действительности он приостановил действие только отдельных его частей, а именно, наложил некоторые ограничения на путешествия и бизнес.

Перемещение посольства США в Израиле

Статус: частично выполнено

Перед выборами: Трамп пообещал, что посольство США в Израиле переедет из Тель-Авива в Иерусалим - разделенный город, на который претендуют как евреи, так и палестинцы.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Решение США перенести свое посольство в Иерусалим привело к протестам в регионе, но другие страны начали следовать американскому примеру

После выборов: В декабря 2017 года он официально признал Иерусалим столицей Израиля и одобрил переезд американского посольства.

Оно открылось на новом месте в мае 2018 года - в 70-ю годовщину Израиля; но из тель-авивского посольства туда переехала только часть служб.

Израильское правительство считает даже этот частичный переезд выдающимся дипломатическим достижением, придаваяя ему символическое значение.

Отмена медицинской реформы Обамы

Статус: частично выполнено

Перед выборами: Одним из важнейших пунктов предвыборной программы Трампа была отмена медицинской реформы, проведенной его предшественником в попытке охватить государственной системой здравоохранения около 15% населения, в то время не имевших медицинского страхования. Трамп также обещал разработать свою альтернативу.

После выборов: Хотя республиканцы не смогли формально отозвать реформу Обамы или провести собственные законы по охране здоровья, администрации Трампа удалось изменить отдельные положения закона - сократить срок участия в страховой программе, урезать некоторые субсидии и полностью отменить штраф тем, кто отказывается покупать медицинское страхование.

А в декабре 2018 года федеральный судья в Техасе постановил, что отмена этого штрафа - "неотделимой" части закона - делает реформу Обамы неконституционной в целом.

Впрочем, закон Обамы сохраняет силу, пока апелляцию не рассмотрит Верховный Суд США.

Забыть о НАТО

Статус: Трамп изменил мнение

Перед выборами: Трамп заявил, что западный военный альянс "отжил свое". В частности его беспокоил вопрос того, действительно ли все члены НАТО выполняют свою часть обязательств и "оплачивают свои счета".

После выборов: В апреле 2018 года, принимая в Белом доме генерального секретаря НАТО, президент США сказал, что угроза терроризма вновь актуализировала потребность в военном альянсе.

"Я говорил, что оно (НАТО. - Ред.) отжило свое, - сказал Трамп - но ситуация изменилась".

На саммите НАТО в июле 2018 года Трамп еще раз выразил альянсу свою поддержку, но заметил, что США могут и выйти из НАТО, если союзники не согласятся на их требования по бюджету.

Пытки

Статус: Трамп изменил мнение

Перед выборами: Трамп говорил о том, что "сразу же" позволит симуляцию утопления, да еще и "усилит" эти пытки, ведь они "действительно работают".

После выборов: После инаугурации президент заявил, что подчинится противоположному мнению, которого придерживались бывший министр обороны Джеймс Маттис и Майк Помпео - в то время директор ЦРУ, а ныне госсекретарь США.

При утверждении в должности директора ЦРУ Помпео сказал, что "ни в коем случае" не допустит применения таких методов.

Судебное преследование Хиллари Клинтон

Статус: Трамп изменил мнение

Перед выборами: "Посадите ее!" - кричали сторонники Трампа на митингах во время его предвыборной кампании. Они хотели, чтобы его соперница от демократов Хиллари Клинтон оказалась в тюрьме за пользование личной электронной почтой в должности госсекретаря.

"Если я одержу победу, то поручу своему генеральному прокурору расследовать вашу ситуацию", - сказал он Клинтон на дебатах.

После выборов: После победы тон новоизбранного президента почти мгновенно изменился - он вдруг заявил, что страна "должна поблагодарить" ту, кого он раньше называл "паскудной женщиной".

Позже он заметил, что "не особенно думал (о преследовании Клинтон. - Ред.)", поскольку имел другие приоритеты.

22 ноября пресс-секретарь Трампа заявила, что он не будет продолжать расследование и даст Клинтон возможность "восстановить силы".

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram