Новые газовые контракты Украины с Россией в 5 вопросах

Копірайт зображення UNIAN Image caption Газовые соглашения, подписанные в январе 2009 года в Москве, закончатся 1 января 2020 года

В понедельник, 21 января, в Брюсселе запланированы трехсторонние консультации "Нафтогаза", "Газпрома" и Европейской комиссии.

Как заявил руководитель "Нафтогаза" Андрей Коболев, стороны должны обсудить "условия импорта и транспортировки газа после окончания газовых контрактов", которые были подписаны в Москве 10 лет назад в присутствии украинского и российского премьеров - Юлии Тимошенко и Владимира Путина.

Эти документы стали предметом многомиллиардного спора между "Нафтогазом" и "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, по итогам которых чистый выигрыш "Нафтогаза" составляет 2,6 млрд долларов.

Однако действие этих соглашений завершается утром 1 января 2020 года, а потом у сторон будет меньше года, чтобы согласовать новые условия транзита российского газа по территории Украины, а также возможность возобновления его поставки в Украину, которая не импортирует газ из России с ноября 2015 года.

Какие факторы будут влиять на эти переговоры и какими могут быть их результаты?

1. Почему это важно?

Копірайт зображення AFP Image caption У Украины есть год, чтобы предотвратить остановку транзита российского газа в Европу

До сих пор более 40% российского газа идет в Европу через Украину, поэтому будущее этого маршрута очень важно для европейских потребителей.

Россия утверждает, что с запуском второй очереди "Северного потока" и "Турецкого потока" сможет доставлять те же объемы газа европейским потребителям в обход Украины, которую считает ненадежным партнером.

Украинская сторона заявляет, что ее ГТС - более оптимальный маршрут, который выгоден для европейцев, чем новые, предлагаемые Россией пути.

Как отмечает председатель Центра глобалистики "Стратегия ХХ" Михаил Гончар, несмотря на все обвинения, украинская ГТС лишь дважды становилась причиной недовольства европейских потребителей: в 2006 и 2009 годах, когда Россия перекрывала "газовый вентиль" и прекращала поставки газа в Украину. В то же время через 5 лет после аннексии Крыма Россией и начала конфликта на востоке, украинский маршрут не ошибся ни разу, отмечает эксперт.

К тому же, говорит Михаил Гончар, транзит газа из России в Европу ежегодно приносит Украине 2,5-3 млрд долларов, которые являются честно заработанными деньгами:

"Без украинской ГТС российский газ является химической субстанцией формулы СН4, добываемой в сибирских болотах. Товаром, за который в Европе платят деньги, этот газ становится тогда, когда он сочетается с нашей транзитной услугой. Почему мы должны терять эти деньги?"

2. Чего хочет Украина?

По словам Андрея Коболева, на переговорах с россиянами при посредничестве европейцев украинская сторона будет пытаться достичь по крайней мере две цели: сохранить транзит российского газа через Украину и заключить контракты по европейскому праву.

"Если эти условия будут выполнены, то мы будем иметь объемы (газа для транзита), а также гарантии, что эти объемы либо будут нам предоставляться, либо Украина гарантированно будет получать деньги, если российская сторона не будет соблюдать свои обязательства".

Российская сторона - как президент, так и руководители "Газпрома" - говорят, что транзит сохранится.

"Загрузим не только оба "Северных потока", не только "Турецкий (поток)", но при таком объеме поставок европейским потребителям сохраняются возможности транзита через Украину", - заявил российский президент во время визита в Сербию 17 января.

В России не называют объемы этого транзита.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Украинская ГТС была рассчитана на транспортировку 142 млрд кубов газа в год

Украинские же обозреватели отмечают: мощности второй ветки "Северного потока" (55 млрд кубов) вместе с "Турецким" (31,5 млрд кубов) примерно равны тем объемам газа, который сейчас идет через украинскую ГТС.

Транспортировать 10-20 млрд кубов, которые Россия может предложить Украине после введения обходных газопроводов, невыгодно.

"Когда система рассчитана на 142 млрд кубов транзита, а будет прокачиваться 15 млрд кубов - одна десятая, 90% мощностей становятся лишними, а сама система будет генерировать только убытки", - говорит Михаил Гончар. Он предупреждает, что после этого встанет вопрос оптимизации газотранспортных мощностей со всеми последствиями: консервацией, выводом из эксплуатации, охраной, что тоже будет означать колоссальные затраты.

Кроме чисто экономического, сохранение газового транзита имеет для Украины важный аспект безопасности.

"Масштабность дальнейшей агрессии Путина зависит от расширения его возможности поставлять российский газ в обход Украины, поскольку он уже не будет нуждаться в украинском пути. Это нужно предотвратить", - заявил на днях депутат Европарламента от Германии Михаэль Галер, повторяя мнение, которое уже длительное время озвучивают как официальный Киев, так и украинские эксперты.

Во время встречи с министром иностранных дел Германии 18 января глава МИД Павел Климкин заявил, что "если не будет транзита по украинской территории, то, конечно, Россия будет применять совершенно другие методы для дестабилизации Украины".

В конце прошлого года в пользу таких предположений появилось еще одно предостережение:

"Россия использует новую инфраструктуру для расширения военного присутствия, - говорит Михаил Гончар. - Построили Керченский мост, тут же увеличили присутствие и в Крыму, и в Азовском море. Захватили наши буровые платформы на шельфе Черного моря, оснастили их радиолокационными станциями - контролируют весь трафик в северо-западном секторе моря. То же будет и на Балтике после введения "Северного потока-2".

3. Достроят ли "потоки"?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Строительство "Северного потока-2" уже ничто не остановит, говорит министр иностранных дел Германии

"Этот проект не сорвет уже никто", - заявил о "Северном потоке-2" министр иностранных дел Германии Хайко Маас в Берлине на минувшей неделе. По его словам, остановить проект не смогут даже санкции США.

"Санкции США могут привести к выходу из него западных компаний, в том числе немецких концернов. Это, однако, не приведет к сворачиванию проекта. В таком случае Россия реализует его в одиночку, и тогда уже никто не будет иметь влияния на сохранение транзита газа через Украину", - предупредил глава немецкого МИД.

Во время визита в Киев он подтвердил, что Германия выступает за сохранение украинского маршрута транзита, так же, как и настаивает на том, что "Северный поток-2" не является политическим проектом.

Как утверждает Андрей Коболев, у него нет ответа на вопрос, будет ли запущен "Северный поток-2", но "из теории переговоров известно: когда ваш контрагент начинает заявлять, что что-то в будущем является неотвратимым, это признак сомнений в том, что он на самом деле так считает".

Что касается "Турецкого потока", то его первая нитка "будет точно запущена", - говорит глава "Нафтогаза", добавляя, что "эта битва, к сожалению, была проиграна Украиной давно". Однако вторая нитка под вопросом, поскольку по ней должен доставляться газ не турецким, а европейским потребителям. Ее судьба будет зависеть от действий Европарламента в ближайшее время и его решения об изменениях в директиву по газопроводам:

"Если удастся проголосовать за применение этой директивы к морским оффшорным газопроводам, есть большая вероятность, что не реализуются ни вторая нитка Турецкого потока, ни Северный поток-2", - говорит Андрей Коболев, замечая, что "сдержанный оптимизм" в этом вопросе Киеву добавляет румынское председательство в ЕС.

На применение европейских правил вместо "договорняков" во время переговоров надеется и министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Распространение европейских правил на "Северный поток" - единственный эффективный способ сделать наши трехсторонние консультации эффективными и конструктивными", - заявил глава МИД.

4. Договорятся ли стороны за год?

Копірайт зображення Getty Images Image caption С осени 2014 года Украина уже имеет опыт заключения временных газовых контрактов с Россией при посредничестве Еврокомиссии

Конкретных договоренностей вряд ли стоит ожидать до того, как станут известны результаты президентских выборов в Украине, считает руководитель "Нафтогаза".

"Тянут время, - говорит Андрей Коболев. - Думаю, до завершения политического процесса (выборов президента)".

Он утверждает, что в случае, когда технические вопросы будут согласованы в течение года, соглашения реально подписать даже после парламентских выборов.

Михаил Гончар отмечает, что если контракты будут подписаны, то, скорее всего, речь пойдет о краткосрочных соглашениях, которые будут действовать до времени, "пока Россия не доведет до завершения свои потоки на Балтике и Черном море".

"При активной позиции "Нафтогаза", пассивной поддержке Украины со стороны Европейской комиссии и необходимости "Газпрома" иметь какой-то документ транзита через Украину, ближе к концу года может быть подписан какой-то временный контракт - на год или два", - говорит Михаил Гончар, добавляя, что такой сценарий предусматривают бизнес-мотивации России.

5. Если соглашения не будут подписаны?

Копірайт зображення Getty Images Image caption В случае, если новые газовые соглашения не будут подписаны, в январе 2020 года может произойти очередной газовый кризис

Коболев не исключает и ситуацию, что после окончания старых контрактов новые не будут подписаны.

"Есть вероятность того, что Газпром откажется и попытается войти в 2020 год без контрактов Да, и такое уже бывало. Может ли он отключить транзит? Может, и такое тоже было дважды сделано на практике - в 2006 и 2009 годах, оба раза в январе, чтобы оказать давление как на Европу, так и на Украину", - ответил глава Нафтогаза на вопрос ВВС News Украина.

"Россия может устроить очередной газовый кризис для того, чтобы обвинить в нем Украину и стимулировать Европу к пересмотру подходов и срочному завершению Северного потока-2", - считает Михаил Гончар.

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