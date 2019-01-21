Кровавое волчье суперлуние в фото

Копірайт зображення Reuters Image caption Начало полного лунного затмения, Сан-Диего, Калифорния

По всему миру "звездные разведчики" вглядывались в небо, пытаясь увидеть уникальное лунное затмение, начавшееся в ночь на понедельник.

Во время астрономического явления, которое получило название "кровавый волчий суперлуние", создается впечатление, что месяц светится красным цветом и находится ближе к Земле.

Сначала он был виден из Северной и Южной Америки, а также в Западной Европе. Увидеть суперлуние можно было и в небе над некоторыми регионами Украины.

Следующее полное лунное затмение ожидается через два года, 26 мая 2021 года.

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Полное лунное затмение происходит, когда Земля проходит между Солнцем и Луной. При этом Луна попадает в конус тени, которую отбрасывает Земля.

Месяц приобретает кровавого цвета. Солнечные лучи, проходящие по касательной к земной поверхности, рассеиваются в атмосфере Земли и частично достигают Луны.

"Немного солнечного света преломляется атмосферой Земли и достигает Луны, сгибаясь по краям Земли", говорит Уолтер Фримен, ассистент профессора в Университете Сиракуз в штате Нью-Йорк.

"Это небольшое количество красного света освещает Луну настолько, чтобы мы могли его увидеть".

Копірайт зображення Reuters Image caption Так полное лунное затмение увидели в Мадриде

Копірайт зображення Reuters Image caption Лучше всего кровавое суперлуние было видно в 05:12 GMT

Затмение началось в 2:35 GMT в понедельник и закончилось в 07:49 GMT, но момент наибольшего затмения зафиксировали в 5:12 GMT.

Копірайт зображення AFP/Getty Image caption Все фазы так называемого "кровавого волчьего суперлуния", снятые из Панамы

Такое редкое явление называют "суперлунием", потому что в эти дни полнолуние сочетается с максимальным сближением Земли и Луны.

"Волчьим" суперлунием называют полнолуние в январе.

Копірайт зображення PA Image caption За астрономическим событием удалось понаблюдать в Ливерпуле до того момента, пока небо не затянули облака

Копірайт зображення EPA Image caption "Кровавое волчье суперлуние" над скульптурой в Дрездене, Германия

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