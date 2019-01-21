Кровавое волчье суперлуние в фото
По всему миру "звездные разведчики" вглядывались в небо, пытаясь увидеть уникальное лунное затмение, начавшееся в ночь на понедельник.
Во время астрономического явления, которое получило название "кровавый волчий суперлуние", создается впечатление, что месяц светится красным цветом и находится ближе к Земле.
Сначала он был виден из Северной и Южной Америки, а также в Западной Европе. Увидеть суперлуние можно было и в небе над некоторыми регионами Украины.
Следующее полное лунное затмение ожидается через два года, 26 мая 2021 года.
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Полное лунное затмение происходит, когда Земля проходит между Солнцем и Луной. При этом Луна попадает в конус тени, которую отбрасывает Земля.
Месяц приобретает кровавого цвета. Солнечные лучи, проходящие по касательной к земной поверхности, рассеиваются в атмосфере Земли и частично достигают Луны.
"Немного солнечного света преломляется атмосферой Земли и достигает Луны, сгибаясь по краям Земли", говорит Уолтер Фримен, ассистент профессора в Университете Сиракуз в штате Нью-Йорк.
"Это небольшое количество красного света освещает Луну настолько, чтобы мы могли его увидеть".
Затмение началось в 2:35 GMT в понедельник и закончилось в 07:49 GMT, но момент наибольшего затмения зафиксировали в 5:12 GMT.
Такое редкое явление называют "суперлунием", потому что в эти дни полнолуние сочетается с максимальным сближением Земли и Луны.
"Волчьим" суперлунием называют полнолуние в январе.
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