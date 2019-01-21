Олег Ляшко идет в президенты. Что о нем нужно знать

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Его называли сенсацией прошлой президентской кампании. Получив 8% голосов на выборах в 2014 году, Олег Ляшко занял третье место, пропустив вперед только Петра Порошенко и Юлию Тимошенко.

В 2019-м, по данным различных социологических служб, рейтинг Ляшко колеблется в пределах 4-5%, и в предвыборной гонке он идет уже пятым.

Каким был путь лидера Радикальной партии Олега Ляшко в политике, на что он может рассчитывать на этих выборах и что обещает украинцам, разбиралась ВВС News Украина.

Бурные 90-е

Родом из Чернигова, Олег Ляшко в 90-е работал журналистом в Киеве и часто критиковал власть на страницах газет. Он побывал в тюрьме по обвинению в уголовном деле, не связанном с журналистской деятельностью, но в итоге судимость с него полностью сняли.

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В 1999 году Олега Ляшко, главного редактора оппозиционной газеты "Политика", приговорили за клевету к условному наказанию, а газету закрыли. От ответственности его освободили в 2001 году, когда из Уголовного кодекса убрали статьи, по которым он был осужден. Еще через пять лет он выиграл по этому делу иск к Украине в Европейском суде по правам человека.

Депутат от БЮТ и собственный проект

Олег Ляшко дважды проходил в Верховную Раду по списку Блока Юлии Тимошенко. Он был одним из самых известных спикеров этой политсилы. Но дороги Ляшко и Тимошенко разошлись после ее поражения в президентской кампании 2010 года.

В том же году его исключили из фракции БЮТ за сотрудничество с коалицией президента Януковича. После этого Ляшко начал свой собственный проект - Радикальная партия. Он стал эпатажным критиком "режима Януковича" - приносил на митинги вилы, которыми обещал выгнать коррупционеров, а в Раду нес тыквы, картофель и землю, под Кабмин приводил коров, сражался с депутатами и был одним из первых политиков - активных пользователей соцсетей.

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На парламентских выборах 2012 года его партия едва набрала 1%, а он сумел пройти в Раду по своему округу в Черниговской области.

Представители оппозиции обвиняли его в сотрудничестве с администрацией Виктора Януковича и называли его партию технической, указывая, что его избирательная кампания очень дорогостоящая, а он является частым гостем эфиров провластных телеканалов. Олег Ляшко все это отрицал.

И в коалиции, и в оппозиции

Несмотря на оптимистичные прогнозы социологов и яркий результат на президентских выборах в 2014 году, на внеочередных выборах в парламент в том году Радикальная партия Олега Ляшко набрала лишь 7%. Низкий процент среди прочего политик объяснял информационной кампанией против него "на одном из известных каналов, принадлежащих олигарху Коломойскому".

Сейчас его фракция в Раде состоит из 21 депутата. Он провел в Раду нескольких командиров батальонов АТО, один из которых, впрочем, из фракции впоследствии вышел, нескольких бизнесменов и чиновников, певицу Злату Огневич и сына проводника УПА Романа Шухевича Юрия-Богдана Шухевича.

В 2014 году Олег Ляшко критиковал власть, требуя активнее бороться с сепаратистами на востоке, а после выборов вошел в провластную коалицию, чтобы выйти из нее уже через год, в 2015 году. Радикальная партия, как заявил тогда политик, перешла в оппозицию.

Копірайт зображення unian Image caption В этом созыве Рады Олег Ляшко был и в коалиции, и в оппозиции

Он критикует власть, однако, это не мешает его Радикальной партии голосовать в унисон с провластными фракциями. Кроме того, в последнее время Ляшко является частым гостем предприятий бизнесмена Рината Ахметова, где он общается с рабочими, и медиаресурсов, принадлежащих миллиардеру - телеканала "Украина" и газеты "Сегодня".

"Ляшко отстаивает интересы Ахметова на канале Ахметова", - писали о многочисленных появлениях политика в издании Детектор медиа. В начале 2018 года исполнительный комитет Радикальной партии возглавил Юрий Зинченко, который ранее был директором одного из предприятий бизнесмена. "Нет такого человека, который может мной управлять. Я принимаю решение", - отвечал Ляшко на обвинения в его связях с Ахметовым, а назначение Зинченко объяснял необходимостью иметь людей с востока во власти.

Тарифы и пенсии

В 2014 году кандидат в президенты Ляшко обещал чуть ли не завтра вернуть Крым. В 2018-м политик обещает следующее: быстро установить мир в Украине, вернуть захваченные территории и через неделю после выборов освободить заложников.

"Арестую всю русскую агентуру в Украине и скажу Путину - забирай своих и отдай наших", - так выглядит рецепт решения вопроса пленных от Олега Ляшко.

Олег Ляшко обещает вещи, похожие на те, которые звучат и в кампании Юлии Тимошенко - снизить тарифы, поднять пенсии и не дать разворовать украинскую землю, то есть продлить мораторий на продажу земли. Кроме того, политик выступает за национализацию имущества страны-агрессора и за запрет пальмового масла в Украине.

"Скотыняки" и скандалы

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Перфоманс и эпатаж продолжают быть неизменным атрибутом политической деятельности Олега Ляшко.

Он ссорится и сражается с политиками в прямых эфирах и в Раде, называет депутатов "скотыняками" и помогает с кнутом перегонять стадо коров. А еще часто ходит в народ: расспрашивал людей на железнодорожном вокзале, надо ли вводить военное положение, слушал стихи от бабушек, навещал сирот и военных в больнице, целовал натруженные руки сельских женщин.

Ляшко известен своими громкими заявлениями. Например, не выбирая слов, он критикует президента Петра Порошенко, называя его и "Януковичем-2", и "махровым коррупционером".

Олег Ляшко обвинил главу государства в узурпации власти из-за введения военного положения и в том, что Порошенко "мочит его" в информпространстве.

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Скандалы сопровождали и депутатов от его фракции, которых задерживали за попытку рассчитаться фальшивыми деньгами в Чехии, допрашивали в связи с предложением отдать Крым в аренду РФ и снимали неприкосновенность по обвинению во взяточничестве.

А в 2014 году Олег Ляшко участвовал в создании спецбатальона на Донбассе (хотя некоторые критиковали его за то, что все это было в основном в СМИ), а правозащитники обвиняли его в нарушении прав человека.

Правозащитная организация Amnesty International была обеспокоена участием депутата в задержании и допросах людей на востоке. Олег Ляшко говорил, что помогал правоохранителям "задерживать преступников".

Копірайт зображення facebook.com/O.Liashko Image caption Олег Ляшко с женой Роситой

Олег Ляшко декларировал квартиры, землю и вилы, и даже выигрыш в лотерею на полмиллиона гривен, после чего его фортуной заинтересовались правоохранители.

В сентябре 2018 года появилась информация, что правоохранители готовят представление о снятии неприкосновенности с Ляшко из-за обвинений в незаконном обогащении, однако слухи так и остались слухами.

После появления скандального видео с предполагаемого допроса, где Ляшко рассказывает о сексуальной связи с чиновником по имени "Боря" (само видео политик называет смонтированным) и многочисленных насмешек в адрес политика, в его жизни появилась гражданская жена Росита.

В 2018 году после 20 лет гражданского брака пара поженилась. В соцсетях политик размещает много фотографий с женой, дочерью Владой и их собаками.

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