Как Зеленский шутил о бизнесе до скандала с его компаниями в России

Копірайт зображення УНІАН Image caption Высмеивание бизнес-интересов политиков - традиционная тема для шоу студии Владимира Зеленского. Впрочем, с фактическим началом избирательной кампании сам шоумен оказался в центре журналистских расследований

Журналисты "Схем" на прошлой неделе опубликовали расследование, в котором говорится, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вместе с бизнес-партнерами имеет отношение к трем российским компаниям, по меньшей мере одна из которых продолжает приносить ему существенные доходы.

Позже в интервью "Украинской правде" актер и владелец студии "Квартал 95" объяснил: от российских партнеров он получает роялти за продкуты, созданные до 2014 года, то есть до аннексии Крыма Россией и начала конфликта на Донбассе.

Владимир Зеленский также заверил, что планирует полностью выйти из компании, которая работает в России.

Но от роялти не откажется - из-за десятилетнего контракта, заключенного еще в 2011 году.

BBC News Украина собрала несколько шуток Владимира Зеленского и его студии о политике и бизнесе.

Как Зеленский объяснил прибыли из России

"Мы эти деньги получаем. Что ж нам надо делать? Закрыть? Подарить русским наши деньги? Нет. Мы возьмем эти деньги, они переходят на нашу кипрскую компанию, с Кипра они приходят в Украину и на это мы снимаем здесь. Мы все снимаем только в Украине, и это правда", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также рассказал, что понемногу передает и полномочия относительно своего основного бизнеса - управления студией.

Актер и его "Квартал 95" сами часто шутили о бизнесе украинских политиков, к которым может вскоре присоединиться и сам Зеленский.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Шоу "Квартала-95" переполнены политической сатирой

Львиная доля таких шуток касались фабрики "Рошен" президента Украины Петра Порошенко - возможного конкурента Зеленского на президентских выборах.

Впрочем, доставалось от "кварталовцев" и другим. Традиционные образы на сцене его шоу - Юлия Тимошенко, Виталий Кличко, Виктор Янукович, Олег Ляшко. Шутили они и о владельце телеканала "1+1", на котором выходит их шоу, Игоре Коломойском.

Визы и Липецк

Кроме шоу "Вечерний квартал", студия Зеленского производит другие телепродукты, в частности "Чисто News", в которых актеры "Квартала" с юмором обсуждают новости.

В октябре 2016 года в одном из выпусков этого шоу Владимир Зеленский так шутил о попытках депутатов рассмотреть вопрос визового режима с Россией:

"В Раде было столько споров, что его даже не поставили на голосование. По нашим данным, некоторые депутаты из "Блока Петра Порошенко" предлагали поправку, что визовый режим надо ввести для всей России, кроме Липецка".

Липецк - российский город, где расположена одна из фабрик корпорации ROSHEN, принадлежащей президенту Петру Порошенко. С 2014 года она приостановила работу, а в 2017 году было объявлено о ее ликвидации.

Тем не менее, "фабрика в России" до сих пор является одной из причин критики в адрес Порошенко со стороны его политических оппонентов.

Скандал в Юрмале

Копірайт зображення Студія "Квартал 95" Image caption Выступление "кварталовцев" в Юрмале вызвало скандал в Украине

Также осенью 2016 года произошел один из крупнейших скандалов вокруг шуток "Квартала 95".

Во время шоу в литовской Юрмале Владимир Зеленский в образе президента Порошенко просил литовцев предоставить кредит и при этом сравнил Украину с порноактрисой.

"Что касается кредитования, то Украина, если честно, напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых. То есть готова принять в любом количестве, с любой стороны...", - пошутил актер.

На этом шутка не закончилась.

"Наверное, вас интересует, куда потом пойдут ваши деньги. Считаю, что это неэтичный вопрос. Волнует ли нас вопрос, куда пойдет накормленный нами котик? Нет! Радость от участия - вот самое главное", - добавил Владимир Зеленский.

И продолжил: "Украина - это не просто страна. Это часть большого европейского братства. А так бывает в семьях, когда один брат хороший, а другой стал алкоголиком, выносит из дома вещи. Но подождите, латыши. Сегодня на этом месте мы, а завтра, вполне возможно, вы ... Хотя, скорее всего, опять мы".

После этого выступления "кварталовцев" обвинили в непатриотичности и формировании негативного образа Украины.

Позже Владимир Зеленский извинился за эти шутки, но объяснил: он высмеивал не Украину, а ее политическое руководство, набирающее кредиты.

"Это шутка о поступках наших вершителей, нашей власти, не о людях и не о нашей стране", - сказал он.

Продать ROSHEN

В очередной раз бизнес Порошенко Владимир Зеленский высмеял в конце 2017 года.

По сюжету, актер в образе президента записывает новогоднее обращение к народу после того, как в Украине "легализовали рошеновские кексики с марихуаной по голландскому рецепту".

"Уважаемые украинцы! Я этот год очень тяжело работал. Работал как "пчела"... Но я выполнил все, что обещал. Потому что я "пчеловек" слова. Только я не продал "Рошен". А знаете почему? Потому что жалко. А жалко у кого? У "пчелки", - шутил "под кайфом" Порошенко-Зеленский.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Несмотря на заявления Петра Порошенко о том, что он передал все управление корпорацией "Рошен" в "слепой траст", она все равно остается предметом критики в адрес главы государства

В недавнем новогоднем шоу "Квартала" Владимир Зеленский снова не обошел вниманием ROSHEN. Шутка вышла "на грани фола".

В одном из номеров он в образе Петра Порошенко поет "блюз".

"Мне 53 года, 40 из которых я "толкаю" свой товар. Я "толкаю" его всем, чтобы прокормить свою семью. Я "толкаю" его даже детям. Но посмотрите на мои зубы. Они белые. Знаете почему? Потому что в нашем шоколадном бизнесе есть закон - никогда сам не пробуй то дерьмо, которым торгуешь", - прочитал актер на манер блюзового певца.

"Многие мне говорит - продай свою фабрику. Подожди, брат, подожди. Моя фабрика для меня - как мама. Другими словами - mother-фабрика", - подытожил он.

Коломойский и Ахметов

Копірайт зображення УНІАН Image caption "Коломойский" и "Ахметов" в исполнении "кварталовцев"

В интервью "Украинской правде" Владимир Зеленский заверил, что с олигархом и владельцем канала "1+1" Игорем Коломойским у него исключительно рабочие отношения. И добавил, что если станет президентом - возвращать бизнесмену "Приватбанк", национализированный в конце 2016 года, не будет.

Игорь Коломойский также периодически становится объектом шуток "Квартала" - так студия показывает, что она может шутить обо всех.

Один из номеров, который периодически показывают "кварталовцы", - сцена о том, как Игорь Коломойский (в исполнении Владимира Зеленского) обсуждает новости с другим олигархом Ринатом Ахметовым (в исполнении актера Евгения Кошевого).

В новогоднем выпуске шоу "Коломойский" и "Ахметов" провели такой диалог:

"Ринат Ахметов": Почему Коломойский вышел грустный из стриптиз-клуба?

"Игорь Коломойский": Почему?

"Ринат Ахметов": Потому что остался без Привата.

"Игорь Коломойский: Ты считаешь, что это смешно?

"Ринат Ахметов": А что, нет?

"Игорь Коломойский": Ну хорошо, поржем всей страной, когда из стриптиз-клуба ты выйдешь без "Киевэнерго".

Продать "Квартал-95"

Копірайт зображення УНІАН

В конце концов, шутит Владимир Зеленский и о собственном бизнесе.

Впрочем, несмотря на недавние заявления, в октябре прошлого года актер со сцены полушутя рассказал, что не планирует продавать бизнес.

"Важный вопрос, который мне задают: продам ли я "Квартал"? Отвечаю сразу - нет!" - заявил актер, который в этот момент никого не пародировал, а выступал от своего имени.

"Объясню очень просто. Смотрите, наш президент создал когда-то кондитерский завод и назвал его в честь себя. Я - нет. У меня была команда, которую я назвал в честь того места в любимом городе, где мы родились. Поэтому я считаю так - завод продать можно. А место, в котором ты родился, - никогда", - отметил Владимир Зеленский.

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