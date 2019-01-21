Тренинг по успеху, защита животных и смертная казнь. Как Ляшко выдвигали в президенты

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В понедельник "Радикальная партия" провела съезд, на котором ожидаемо выдвинула своего лидера Олега Ляшко кандидатом в президенты.

От съезда этой партии ожидали эксцентрики и шоу, ведь ее лидер - Олег Ляшко - не в последнюю очередь именно этим и известен.

Это он приводил в Кабмин коров, ел землю с трибуны, спорил и дрался с коллегами-депутатами, звонил в прямом эфире министру инфраструктуры из-за эскалатора на вокзале и премьеру - из-за невыплаты пенсий.

Другое ожидание - масштабность, ведь даже во время простого выступления в парламенте или общения со СМИ рядом с Ляшко стоит почти вся его фракция.

Предчувствие шоу подогревала и локация, которую выбрала партия для своего съезда, - павильон киностудии в Киеве, где обычно снимают шоу, клипы и проводят рейв-концерты.

Накануне съезда главный "радикал" вышел в Facebook-лайв, где сказал, что "есть Ляшко, Тимошенко, Порошенко. Все остальные - это так, лузеры, которые идут, чтобы поиграться".

Генеральная репетиция

Внешне киностудия - совершенно неприметное здание в промышленном районе Киева. О том, что съезд парламентской партии проходит именно там, можно было догадаться по небольшой палатке, украшенной партийной символикой.

В палатке - места для регистрации делегатов и рамки металлоискателей.

Те из партийцев, кто должен был выступать, выглядели несколько нервозно и повторяли свои речи.

"Простите, ничего не могу сказать. Я должен выступать, и вся голова в речи", - сказал BBC News Украина один из делегатов.

Простые же участники съезда активно общались и шутили. Они говорили, что рассчитывают на то, что партия "превратит формальное мероприятие в интересное", и уверяли в поддержке своего лидера.

Перед началом организаторы провели генеральную репетицию с более чем тысячей участников съезда.

Через громкоговоритель строгим голосом предупредили, что всех "видно через камеру", и любое недостойное поведение станет предметом для обсуждения на заседании партии.

Участники тренировались синхронно скандировать "Ляшко - президент" и несколько более длинную версию - "Олег Ляшко - народный президент".

Они пели гимн, аплодировали, а также активно махали флагами.

Image caption Несмотря на репетицию, организаторам все же пришлось напоминать знаменосцам о необходимости постоянно махать во время выступления лидера

Для прессы и руководства партии организаторы предусмотрели отдельные входы, поэтому поймать Ляшко до съезда было невозможно.

Зато на входе для журналистов мы пообщались с Надеждой, которая подрабатывает стюардом на матчах и массовых мероприятиях.

"Если бы знала, что буду работать на съезде у Ляшко, то не пошла бы", - призналась она, объяснив, что не любит его за "популизм".

Затем она достала из кармана вату и сказала, что послушает гимн в начале, а "как начнется, то вставит себе в уши, чтобы не слышать".

"Я добился - и вам покажу, как"

Олег Ляшко - опытный и сильный оратор. На съезде он говорил почти полтора часа, лишь иногда пользуясь заметками, которые лежали на трибуне.

Выступление напоминало нечто среднее между тренингом по успешности и харизматичной политической проповедью.

Image caption Во время выступления Ляшко был эмоционален и рассказал историю своей жизни

Ляшко говорил все время громко, очень экспрессивно и эмоционально. Он приводил примеры из собственной жизни, или из жизни знакомых людей.

Цитировал "Якби ви знали, паничі" Тараса Шевченко и даже намекнул на Евангелие от Матфея.

"Нам нужно доносить слово правды, слово истины, слово Ляшко", - сказал кандидат, добавив, чтобы после съезда его участники распространяли услышанные на нем идеи.

Но начался съезд с другого - с видео, в котором рассказали историю успеха будущего кандидата.

Голос за кадром поведал о сложном детстве "мальчика из интерната" и о том, как он "стал лидером политической силы".

Копірайт зображення UNIAN Image caption Олег Ляшко со своей учительницей из интерната

Затем на сцену вышла учительница Олега Ляшко из интерната, которая рассказала о его любви к учебе и снова вспомнила непростое детство.

Соратник Олега Ляшко Андрей Лозовой рассказал очень трогательную историю о том, что Ляшко родился с пуповиной вокруг шеи и должен был умереть, но выжил. Позже этот же рассказ повторил уже сам кандидат.

Потом говорили о его успехах.

Фермер поблагодарил за мораторий на продажу земли.

Ветеран АТО с трибуны говорил о том, как Ляшко не боялся приезжать на фронт, где "вдохновлял на бои, которые тогда шли".

"Навел жесткую дисциплину в своей фракции и такую ​​же дисциплину наведет в стране", - резюмировал ветеран.

Организаторы действа таким образом заложили основы образа Олега Ляшко как простого парня, который всего добился сам.

Тогда на трибуну пригласили и самого "виновника торжества", который все это время сидел в середине зала. Поднявшись на сцену, он сделал селфи с толпой "радикалов" и сразу опубликовал его в социальных сетях.

"Хорошему да, плохому - нет, немного эпатажа"

Именно этой фразой можно кратко охарактеризовать представленную Олегом Ляшко программу.

По примеру президента США Дональда Трампа, главный "радикал" заявил, что идет "в президенты, чтобы вычистить это болото", а своей миссией провозгласил "сделать страну сильной и счастливой".

Ляшко так описал современное состояние украинцев: "У многих семей обед - это чай с булочкой, даже без масла".

Ответом на трудности кандидат считает "радикальные изменения". Вот некоторые из них:

Увеличить количество населения

Сделать доступными кредиты

Снизить налоги

Повысить зарплаты и пенсии

Обеспечить обновление и модернизацию предприятий

Создать средний класс

Сохранить мораторий на землю

Стимулировать фермерство и платить по пять тысяч гривен на корову

Установить минимальную зарплату учителям и медикам в 25 тыс. гривен

Выделить 3% ВВП на нужды людей с инвалидностью

Задел он и тему газа.

Кандидат не уточнил, во сколько раз снизит тарифы, однако сказал, что "правительство нам дало немецкие цены на газ, а я украинцам дам зарплаты и пенсии, как в Германии, а тарифы понижу".

Затем он и вовсе заявил, что, став президентом, сможет "отменять решения правительства" и пообещал, что первым же указом снизит тарифы.

Image caption Время от времени выступление Олега Ляшко прерывали скандированием лозунга: "Олег Ляшко - народный президент"

После объявления каждой из этих инициатив участники съезда вставали и скандировали известный еще с репетиции лозунг: "Олег Ляшко - народный президент".

Финансировать же свои социальные обещания Ляшко планирует, поборов "схемы" на таможне и в налоговой, а также обеспечив развитие экономики.

Президент-премьер и смертная казнь

Пока Олег Ляшко объявлял свое видение будущего страны, у части присутствовавших журналистов возник вопрос: каким образом президент может влиять на экономику и политику, ведь это - полномочия правительства.

Несколько прояснило этот момент следующее заявление Ляшко. Он хочет упразднить должность премьер-министра и сам возглавить правительство.

Также он хотел бы сократить состав Верховной Рады до 250 депутатов, позволив находиться в парламенте не более двух сроков.

Пообещал кандидат и выборных судей, и закон об импичменте президента.

Аплодисменты вызвала идея лидера Радикальной партии о восстановлении смертной казни в Украине за коррупцию, государственную измену и терроризм.

"На Крещатике расстрелять 10 коррупционеров, и остальные зарекутся до внуков от того, чтобы брать взятки", - заявил Ляшко.

В то же время он сказал, что является однозначным защитником животных.

"При президенте Ляшко не будут убивать ни кошек, ни собак", - заверил он.

С поддержкой кандидата выступила и его жена Росита Ляшко, которая сопровождала мужа и на пресс-конференции.

Завершился съезд молитвой, которую произнес приглашенный священник.

Зеленский и Ляшко

Image caption Олег Ляшко не волнуется из-за выдвижения Владимира Зеленского

Позже уже перед прессой Олег Ляшко заявил, что хочет, чтобы Украина была современной, и "написал обращение к Илону Маску".

"Хочу встретиться с Илоном Маском, по поводу открытия производства в Украине", - сказал Олег Ляшко.

Он подчеркнул, что уверен в своей победе. На вопрос BBC News Украина, не боится ли он, что Владимир Зеленский отберет у него часть электората, Олег Ляшко сказал, что нет, и что "боится он только Господа Бога".

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