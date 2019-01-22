День соборности в фото: Украина отмечает 100-летие Акта воссоединения
22 января в Украине празднуют День соборности. В этот день в 1919 году провозгласили Акт Воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.
Так они объединились в единое соборное Украинское государство.
В этом году в Украине отмечают 100-летие события.
В честь праздника в Киеве на мосту Патона развернули 30-метровый флаг Украины.
Участники акции образовали живую цепь.
Акция "Живая цепь соборности" проходит уже двенадцатый год подряд.
В рамках акции две колонны движутся с противоположных берегов Днепра и объединяются.
Колонна, движущаяся с левого берега Днепра, символизирует Украинскую Народную Республику, а с правого берега - Западно-Украинскую Народную Республику.
День соборности в Украине отмечают с 1999 года.
УНР и ЗУНР объединились 22 января 1919 года в первую годовщину IV Универсала Украинской Центральной Рады, который провозгласил полную независимость УНР.