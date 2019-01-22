100 лет Соборности: что посмотреть, почитать, во что поиграть

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100 лет назад, 22 января 1919 года, состоялось провозглашение Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

В Украине эту дату официально отмечают уже 20 лет, с 1999 года.

Тем, кто хочет больше узнать о той эпохе, BBC News Украина решила предложить игры, фильмы и чтиво.

Учимся, играя

Начнем с игр, в которые можно поиграть по дороге на работу или с работы.

Недавно Украинский институт национальной памяти представил игру для мобильных устройств "100 лет борьбы. Украинская революция".

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На игру потратили бюджетные средства, но сделана она силами одного человека.

"100 лет борьбы" - своего рода викторина, где каждый из игроков отвечает на вопрос о событиях 1917-1921 годов.

Перед началом игры участники должны выбрать героя из 12 исторических личностей, среди которых - командующий освобождением Крыма от большевиков полковник Петр Болбочан, командир Сечевых стрельцов Евгений Коновалец, артиллерист Алексей Алмазов и одна женщина - военный врач Кристина Сушко.

Выбор героя на ход игры не влияет, однако узнать о выдающихся личностях той эпохи - полезно

Копірайт зображення УІНП Image caption Во время игры можно почувствовать себя командующим освобождением Крыма от большевиков Петром Болбочаном, командиром Сечевых стрельцов Евгением Коновальцем и военным врачом Кристиной Сушко

Фактически это портированная версия одноименной настольной игры и лучше всего подходит для компании до четырех человек.

Вопросы условно разделены по регионам: Киевская область-Левобережье, Волынь, Галичина, Подолье, Юг и Восток.

Победителем станет тот, кто первым правильно ответит на четыре вопроса из каждого региона, как отмечают создатели игры, "символично объединив украинские земли".

"100 лет борьбы" мождно загрузить бесплатно для Android и Apple.

Копірайт зображення Facebook/valiantheartsgame

Украинские освободительные соревнования проходили на фоне общемировой катастрофы - Первой мировой войны. И хотя теме Великой войны на украинских землях не посвящены игры, но есть игра, которая поможет ощутить драматизм тех событий.

Valiant Hearts от французской Ubisoft Montpellier рассказывает о событиях Первой мировой войны на западном фронте.

Особенность ее в том, что хоть игра и сделана в мультяшном стиле, но занимательно рассказывает о трогательных историях простых людей на фоне реальных исторических событий войны.

Ее герои: Эмиль - французский фермер, которого мобилизовали в армию и Карл - немец, зять Эмиля, которого в 1914 году депортировали в Германию, а там мобилизовали в армию.

Таким образом, члены одной семьи оказались по разные стороны баррикад.

Копірайт зображення Facebook/valiantheartsgame Image caption Одним из героев игры можно назвать и санитарную собаку, которые действительно существовали во времена войны и должны были искать раненых солдат

Позже нас знакомят с американским добровольцем во французской армии Фредди, который потерял жену во время немецкого обстрела и медсестрой Анной, которая помогает раненым солдатам и ищет пропавшего отца.

Valiant Hearts доступна на мобильных устройствах и на стационарных компьютерах и стоит 282 гривны.

Серьезное чтиво

Акт воссоединения - важное историческое событие, ведь тогда впервые в истории об объединении заявили земли Приднепровской и Западной Украины, а потому без хорошей литературы здесь не обойтись.

Как рассказал BBC News Украина кандидат исторических наук, сотрудник Института истории Украины Виталий Скальский, тем, кто хочет узнать о событиях января 1919 года, стоит почитать историческое эссе исследователя Ивана Лысяка-Рудницкого.

В своей работе Лысяк-Рудницкий анализирует, почему Акт воссоединения является важным символом, хотя так и не привел к фактическому объединению УНР и ЗУНР.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Историк Иван Лысяк-Рудницкий считает, что провозглашение Акта соединения в Киеве не привело к фактическому объединению двух украинских государств

"Это еще не была реальная соборность, то есть воссоединение всех украинских территорий в одно государство", - пишет Лысяк-Рудницкий.

"Приднепровье и Галичина существовали до самого конца освободительной борьбы как два отдельных государственных организма", - отмечает исследователь.

Тем, кто желает знать почему так произошло и виновато ли в этом тогдашнее руководство страны, стоит прочитать 12 страниц эссе классика исторической мысли.

Условно "другую сторону" процесса объединения двух государств, который отличается от изложенного в школьных учебниках, описывает Лонгин Цегельский.

Цегельский - активный политический деятель Галиции, один из главных переговорщиков с УНР. Именно он подписал предварительный договор с УНР об объединении, который и стал основой Акта воссоединения.

22 января он даже стал заместителем министра иностранных дел УНР.

По словам Скальского, воспоминания Цегельского "От легенд к правде" демонстрируют нам, что "не все так хорошо в том слиянии, как мы себе это представляем".

Цегельский, описывая 22 января 1919 года, говорит о чувстве "неуверенности в завтрашнем дне" и отсутствии народной поддержки у тогдашних властей УНР.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Деятель ЗУНР Лонгин Цегельский в дни провозглашения Акта воссоединения не чувствовал уверенности в завтрашнем дне и не видел широкой народной поддержки власти

Если политических интриг вам достаточно в настоящем дне, возможно, вы захотите узнать, как все было от факта к факту.

В таком случае лучше потратить время и силы не просто на Википедию, а на действительно научную работу и прочитать соответствующие разделы второго тома "Очерков истории Украинской революции 1917-1921 годов".

В этой работе профессиональные историки менее чем на 30 страницах изложили, как происходили переговоры между ЗУНР и УНР об объединении, и какие политические игры вело руководство уже формально единого государства.

Все вышеуказанные работы можно найти в свободном доступе в интернете.

Кино

Из наиболее свежего о той эпохе можно посмотреть украинский фильм "Тайный дневник Симона Петлюры", снятый в рамках программы государственной поддержки патриотического кино.

Копірайт зображення Facebook/TheSecretDiaryOfSymonPetliura

Фильм в формате дневника Петлюры, которого в действительности не существует, рассказывает о жизни этого деятеля во времена освободительной борьбы и в последние годы жизни в эмиграции.

Фильм стоит воспринимать как художественное произведение, снятое на фоне исторических событий, и о дате 22 января 1919 года там не упоминается.

В "Дневнике" представлены известные деятели эпохи: Михаил Грушевский, Владимир Винниченко, начальник Польского государства Юзеф Пилсудский, полковник Петр Болбочан и другие.

Чтобы проникнуться чувством начала XX века фильм стоит посмотреть.

Онлайн он пока не доступен.

Достаточно интересен документально-игровой фильм "Легион. Хроника Украинской галицкой армии 1918-1919". Он снят с участием реальных актеров и рассказывает о возникновении Западноукраинской республики на основе воспоминаний очевидцев.

Фильм находится в свободном доступе.

Копірайт зображення Facebook/kruty1918film Image caption В феврале в прокат выходит фильм "Круты 1918"

Скоро в прокат выходит фильм "Круты 1918", посвященный одноименному бою между силами УНР и большевиками.

Фильм снят при государственной поддержке, а министр культуры Евгений Нищук в свое время говорил, что на таком героизме, который проявили участники обороны Крут "строится народ, нация, страна".

Премьера запланирована на 29 января, а выход в широкий прокат - 7 февраля.

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