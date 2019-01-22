100 лет Соборности: что посмотреть, почитать, во что поиграть
100 лет назад, 22 января 1919 года, состоялось провозглашение Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.
В Украине эту дату официально отмечают уже 20 лет, с 1999 года.
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Тем, кто хочет больше узнать о той эпохе, BBC News Украина решила предложить игры, фильмы и чтиво.
Учимся, играя
Начнем с игр, в которые можно поиграть по дороге на работу или с работы.
Недавно Украинский институт национальной памяти представил игру для мобильных устройств "100 лет борьбы. Украинская революция".
На игру потратили бюджетные средства, но сделана она силами одного человека.
"100 лет борьбы" - своего рода викторина, где каждый из игроков отвечает на вопрос о событиях 1917-1921 годов.
Перед началом игры участники должны выбрать героя из 12 исторических личностей, среди которых - командующий освобождением Крыма от большевиков полковник Петр Болбочан, командир Сечевых стрельцов Евгений Коновалец, артиллерист Алексей Алмазов и одна женщина - военный врач Кристина Сушко.
Выбор героя на ход игры не влияет, однако узнать о выдающихся личностях той эпохи - полезно
Фактически это портированная версия одноименной настольной игры и лучше всего подходит для компании до четырех человек.
Вопросы условно разделены по регионам: Киевская область-Левобережье, Волынь, Галичина, Подолье, Юг и Восток.
Победителем станет тот, кто первым правильно ответит на четыре вопроса из каждого региона, как отмечают создатели игры, "символично объединив украинские земли".
"100 лет борьбы" мождно загрузить бесплатно для Android и Apple.
Украинские освободительные соревнования проходили на фоне общемировой катастрофы - Первой мировой войны. И хотя теме Великой войны на украинских землях не посвящены игры, но есть игра, которая поможет ощутить драматизм тех событий.
Valiant Hearts от французской Ubisoft Montpellier рассказывает о событиях Первой мировой войны на западном фронте.
Особенность ее в том, что хоть игра и сделана в мультяшном стиле, но занимательно рассказывает о трогательных историях простых людей на фоне реальных исторических событий войны.
Ее герои: Эмиль - французский фермер, которого мобилизовали в армию и Карл - немец, зять Эмиля, которого в 1914 году депортировали в Германию, а там мобилизовали в армию.
Таким образом, члены одной семьи оказались по разные стороны баррикад.
Позже нас знакомят с американским добровольцем во французской армии Фредди, который потерял жену во время немецкого обстрела и медсестрой Анной, которая помогает раненым солдатам и ищет пропавшего отца.
Valiant Hearts доступна на мобильных устройствах и на стационарных компьютерах и стоит 282 гривны.
Серьезное чтиво
Акт воссоединения - важное историческое событие, ведь тогда впервые в истории об объединении заявили земли Приднепровской и Западной Украины, а потому без хорошей литературы здесь не обойтись.
Как рассказал BBC News Украина кандидат исторических наук, сотрудник Института истории Украины Виталий Скальский, тем, кто хочет узнать о событиях января 1919 года, стоит почитать историческое эссе исследователя Ивана Лысяка-Рудницкого.
В своей работе Лысяк-Рудницкий анализирует, почему Акт воссоединения является важным символом, хотя так и не привел к фактическому объединению УНР и ЗУНР.
"Это еще не была реальная соборность, то есть воссоединение всех украинских территорий в одно государство", - пишет Лысяк-Рудницкий.
"Приднепровье и Галичина существовали до самого конца освободительной борьбы как два отдельных государственных организма", - отмечает исследователь.
Тем, кто желает знать почему так произошло и виновато ли в этом тогдашнее руководство страны, стоит прочитать 12 страниц эссе классика исторической мысли.
Условно "другую сторону" процесса объединения двух государств, который отличается от изложенного в школьных учебниках, описывает Лонгин Цегельский.
Цегельский - активный политический деятель Галиции, один из главных переговорщиков с УНР. Именно он подписал предварительный договор с УНР об объединении, который и стал основой Акта воссоединения.
22 января он даже стал заместителем министра иностранных дел УНР.
По словам Скальского, воспоминания Цегельского "От легенд к правде" демонстрируют нам, что "не все так хорошо в том слиянии, как мы себе это представляем".
Цегельский, описывая 22 января 1919 года, говорит о чувстве "неуверенности в завтрашнем дне" и отсутствии народной поддержки у тогдашних властей УНР.
Если политических интриг вам достаточно в настоящем дне, возможно, вы захотите узнать, как все было от факта к факту.
В таком случае лучше потратить время и силы не просто на Википедию, а на действительно научную работу и прочитать соответствующие разделы второго тома "Очерков истории Украинской революции 1917-1921 годов".
В этой работе профессиональные историки менее чем на 30 страницах изложили, как происходили переговоры между ЗУНР и УНР об объединении, и какие политические игры вело руководство уже формально единого государства.
Все вышеуказанные работы можно найти в свободном доступе в интернете.
Кино
Из наиболее свежего о той эпохе можно посмотреть украинский фильм "Тайный дневник Симона Петлюры", снятый в рамках программы государственной поддержки патриотического кино.
Фильм в формате дневника Петлюры, которого в действительности не существует, рассказывает о жизни этого деятеля во времена освободительной борьбы и в последние годы жизни в эмиграции.
Фильм стоит воспринимать как художественное произведение, снятое на фоне исторических событий, и о дате 22 января 1919 года там не упоминается.
В "Дневнике" представлены известные деятели эпохи: Михаил Грушевский, Владимир Винниченко, начальник Польского государства Юзеф Пилсудский, полковник Петр Болбочан и другие.
Чтобы проникнуться чувством начала XX века фильм стоит посмотреть.
Онлайн он пока не доступен.
Достаточно интересен документально-игровой фильм "Легион. Хроника Украинской галицкой армии 1918-1919". Он снят с участием реальных актеров и рассказывает о возникновении Западноукраинской республики на основе воспоминаний очевидцев.
Фильм находится в свободном доступе.
Скоро в прокат выходит фильм "Круты 1918", посвященный одноименному бою между силами УНР и большевиками.
Фильм снят при государственной поддержке, а министр культуры Евгений Нищук в свое время говорил, что на таком героизме, который проявили участники обороны Крут "строится народ, нация, страна".
Премьера запланирована на 29 января, а выход в широкий прокат - 7 февраля.