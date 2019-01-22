Полжизни в политике. Как это делала Юлия Тимошенко

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Юлия Тимошенко дважды участвовала в президентских выборах и дважды занимала второе место. Она также два раза возглавляла украинское правительство.

В разные периоды ее политической и бизнес-карьеры Юлию Тимошенко называли и "газовой принцессой", и "леди Ю", и "единственным мужчиной в украинской политике", и "женщиной с косой".

В этот раз, идя на президентские выборы, Юлия Тимошенко заявляет, что хочет быть последним украинским президентом, и, возможно, первым канцлером.

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Голый торс, ошибки и громкие цитаты форума Тимошенко

Днепропетровские корни

Копірайт зображення UNIAN Image caption На украинской политической сцене Юлия Тимошенко впервые появляется в качестве заместителя лидера "Гаромады", тогдашнего премьера и экс-губернатора Днепропетровской области Павла Лазаренко

Юлия Тимошенко родилась в Днепропетровске в 1960 году. Там же в 1984-м закончила университет по специальности инженер-экономист. Имеет учёную степень кандидата экономических наук.

Отработав по распределению на Днепропетровском машиностроительном заводе, в 1988-м вместе Тимошенко с супругом начала бизнес-карьеру: супруги открыли сеть видео-салонов

Однако уже с 1991 года бизнес Тимошенко связан с энергоресурсами - в том же году она возглавила корпорацию "Украинский бензин", а в 1995-м - "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ).

Деятельность компании строилась вокруг поставок в Россию украинских товаров в обмен на энергоносители. В 1996 году оборот компании превышал 10 млрд долларов. С тех пор Юлию Тимошенко стали называть "газовой принцессой".

В парламенте и правительстве

Копірайт зображення UNIAN Image caption В Верховную Раду III созыва и Юлия Тимошенко и Александр Турчинов пришли еще в качестве членов "Громады", став впоследствии лидерами "Батькивщины"

В 1997 году Юлия Тимошенко впервые становится депутатом, выиграв промежуточные выборы в мажоритарном округе в Кировоградской области. Примерно в то же время начинается сотрудничество главы ЕЭСУ с экс-губернатором Днепропетровской области и премьером Павлом Лазаренко. Он возглавил Всеукраинское объединение "Громада" - через несколько месяцев после отставки с поста премьера, а она становится первым заместителем лидера партии.

В 1998 году Юлия Тимошенко снова прошла в парламент и возглавила парламентский бюджетный комитет. После ареста Павла Лазаренко в США в начале 1999-го Тимошенко создает Всеукраинское объединение "Батькивщина", лидером которого она остается по сей день.

После этого Юлия Тимошенко становится вице-премьером по вопросам энергетики в правительстве Виктора Ющенко, проработав на этой должности два года. За это время были прекращены бартерные расчеты на энергетическом рынке, которые образовывали многомиллиардные долги, был создан единый расчетный центр и предприятие "Энергорынок".

Первые уголовные дела и роль в оппозиции

Копірайт зображення UNIAN Image caption Накануне своей отставки с поста энергетического вице-премьера в январе 2001 года Юлия Тимошенко рассказала о начале реформы в угольной отрасли, которую ей так и не удалось осуществить

Обозреватели неоднократно отмечали, что именно первые попытки реформирования энергетического рынка в Украине в бытность вице-премьером Юлии Тимошенко и сопротивление им создали первых политических врагов ЮВТ. Еще во время ее работы в правительстве против ее мужа были возбуждены уголовные дела, а сам он был арестован.

В январе 2001 года Генпрокуратура сообщила о возбуждении двух уголовных дел в отношении Тимошенко как бывшего президента корпорации ЕЭСУ. Ее обвиняли "контрабанде" газа, а также в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Спустя несколько дней указом президента Кучмы Тимошенко была отправлена в отставку, а еще через месяц - арестована. Но уже в марте 2001 года Печерский суд Киева отменил санкцию на арест Тимошенко.

В 2001 году дело против Юлии Тимошенко возбуждает и российская Военная прокуратура - и снова из-за ее деятельности во главе ЕЭСУ. В 2005-м дело закрыли за сроком давности.

В ноябре того же года формируется "Блок Юлии Тимошенко", который в 2002 году набирает 7,2% голосов избирателей на парламентских выборах.

Победы без победы

Копірайт зображення AFP Image caption В 2004-м Юлия Тимошенко отказалась от участия в президентских выборах в пользу Виктора Ющенко, и была одной из главных фигур "первого Майдана", который встал на защиту результатов этих выборов

2002-2004 годы проходят в акциях протеста "Украина без Кучмы", где Юлия Тимошенко и ее блок - одни из ведущих участников, а также ведутся переговоры о выдвижении единого кандидата на выборах в 2004 году. Тимошенко отказывается баллотироваться в пользу Виктора Ющенко.

После Оранжевой революции и победы Ющенко на президентских выборах, Тимошенко возглавила первое "постреволюционное" правительство. Однако в первом правительстве Тимошенко не было ни одного представителя БЮТ, и только ее давний соратник Александр Турчинов возглавил СБУ. Нынешний президент Петр Порошенко тогда был секретарем СНБО, органа, который, по мнению обозревателей, пытался дублировать правительственные функции, что спровоцировало следующий политический кризис.

Копірайт зображення AFP Image caption Первое премьерство Юлии Тимошенко продолжалось с февраля по сентябрь 2005 года

В День Независимости 2005 года Президент Ющенко назвал правительство Тимошенко лучшим, но уже в сентябре отправил его в отставку, одновременно отправив в отставку и секретаря СНБО Порошенко.

Впоследствии Ющенко назвал назначение Тимошенко на пост премьера своей "самой большой ошибкой".

На парламентских выборах 2006 года БЮТ получает уже более 22% голосов и 129 депутатских мандатов. Однако даже такая убедительная победа не позволяет Тимошенко сформировать правительство - она отказывается подписать "Универсал национального единства" вместе с Виктором Ющенко, его недавним противником на президентских выборах Виктором Януковичем, социалистами и коммунистами.

Тимошенко переходит в оппозицию, тогда как Янукович возглавляет правительство при президенте Ющенко. Политический кризис, который разворачивается после этого, приводит к роспуску парламента и очередным выборам в сентябре 2007-го, на которых БЮТ набирает уже более 30% голосов избирателей.

Такой результат на выборах снова обеспечил Юлии Тимошенко должность премьер-министра в конце 2007 года. Однако мир, а вместе с ним и Украина погружаются в масштабный финансовый кризис. Киев обращается за помощью к МВФ. Именно договоренности того времени фиксируют обязательства украинского правительства до конца 2011 года выровнять внутренние цены на газ с ценами импортируемого газа, а также прекратить практику дотации цены на газ для населения.

Копірайт зображення AFP Image caption Президент США Джордж Буш-младший посетил Киев накануне исторического саммита НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года

К этому прибавляется жесткий кризис во взаимоотношениях с Россией, обусловленный завершением действия газового контракта и задолженностью "РосУкрЭнерго", компании-посредника, поставляющей газ в Украину.

В октябре 2008 года украинский премьер Юлия Тимошенко и российский премьер Владимир Путин подписывают Меморандум, предусматривающий отмену посредников в торговле газом и переход на прямые контракты между украинским "Нафтогазом" и российским "Газпромом".

Подписание соглашения было запланировано на 31 декабря 2008 года. Однако очередной конфликт между премьером Тимошенко и президентом Ющенко приводит к тому, что Киев отзывает свою переговорную команду из Москвы, а Москва 1 января 2009 года прекращает поставки газа в Украину с соответствующими последствиями для транзита газа в Европу.

Копірайт зображення AFP Image caption Газовый контракт 2009 года был подписан после переговоров двух премьеров - Тимошенко и Путина

Январские морозы при отсутствии газа ставят украинскую систему ЖКХ, а также системы отопления и поставки газа в несколько европейских стран на грань технологической катастрофы. И 19 января 2009 года в Москве в присутствии двух премьеров "Нафтогаз" и "Газпром" все-таки подписывают новый газовый контракт, в котором цена российского газа для Украины привязана к мировым ценам на нефть и нефтепродукты.

В результате в I квартале 2009 года Украина импортирует российский газ по цене в 360 долларов за тысячу кубов, тогда как в 2008 году получала газ по 180 долларов за тысячу кубов.

Именно этот газовый контракт стал предметом спора между "Нафтогазом" и "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, финальное решение которого в начале 2018-го принесло "Нафтогазу" 2,6 млрд долларов компенсации от "Газпрома".

Копірайт зображення AFP Image caption В поисках альтернативных российским энергоносителей в мае 2009-го ЮлияТимошенко посещает ливийского лидера Каддафи, убитого в 2011 году во время "арабской весны"

Первое президентское поражение и тюремное заключение

Поэтому к президентским выборам 2010 года Юлия Тимошенко подходит с "грузом" новых газовых контрактов и во втором туре уступает Виктору Януковичу только 3,48% голосов избирателей.

"Тимошенко - это суть кризиса, кризиса во всем, за что бы она ни взялась", - заявляет перед этими выборами президент Ющенко.

После выборов-2010 Тимошенко уходит в оппозицию, и уже в мае того же года в отношении нее было возбуждено ряд уголовных дел за злоупотребления на занимаемой должности: от закупки авто для сельской медицины до подписания газовых соглашений с Россией.

Копірайт зображення AFP Image caption Осенью 2011 года Юлия Тимошенко была приговорена к 7 годам лишения свободы

В августе 2011 года Юлию Тимошенко арестовали прямо в зале Печерского суда, который рассматривал дело по газовым контрактам.

А уже в октябре суд признал Тимошенко виновной и приговорил к 7 годам лишения свободы, а также запретил занимать государственные должности в течение трех лет.

Копірайт зображення AFP Image caption За решеткой здоровье Тимошенко быстро ухудшается, она не может ходить, на теле появляются синяки

Этот приговор в ЕС, США и даже России назвали "политически мотивированным". Свое заключение Юлия Тимошенко отбывала частично в Качановской колонии, а частично (после решения Европейского суда по правам человека об обеспечении надлежащей медицинской помощи) - в харьковской больнице в связи с ухудшением здоровья.

Копірайт зображення Getty Images Image caption На "втором Майдане" Юлия Тимошенко появилась в инвалидной коляске сразу после освобождения

Выйти из-за решетки Юлия Тимошенко смогла только 22 февраля 2014 года, после побега Виктора Януковича из Украины и принятия парламентом постановления "О выполнении международных обязательств Украины относительно освобождения Тимошенко Ю. В.". Депутаты также приняли изменения в законодательство, которые декриминализировали статьи, за которые была осуждена Тимошенко. В тот же день Юлия Тимошенко выступила на Майдане, сидя в инвалидной коляске.

Второе президентское поражение и второе место в партийном списке

Копірайт зображення UNIAN Image caption На президентских выборах-2014 Юлия Тимошенко вновь оказалась на втором месте

В апреле 2014 года Верховный Суд Украины во время совместного заседания всех палат решением 42 из 48 судей закрыл "газовое" дело против Юлии Тимошенко за отсутствием состава преступления и полностью восстановил ее в правах.

Поэтому в мае 2014 года Тимошенко снова участвует в президентских выборах. И снова оказывается второй, получив 12,84% голосов избирателей против 54,7% в поддержку Петра Порошенко.

После поражения на президентских выборах Юлия Тимошенко сосредотачивается на парламентских выборах, во время которых первое место в списке "Батькивщины" уступает заключенной в России летчице Надежде Савченко.

Что в программе

Копірайт зображення Getty Images Image caption Рассказывая о новом курсе для Украины, Юлия Тимошенко продемонстрировала и новый имидж

Свое видение дальнейшего развития Украины Юлия Тимошенко представила в программе "Новый курс Украины".

Идя на президентские выборы, Юлия Тимошенко декларирует желание стать последним украинским президентом.

"Во-первых, предлагаю перейти от президентской формы правления к парламентской форме правления канцлерского типа", - заявила она на форуме "Новый экономический курс".

Этого Юлия Тимошенко планирует достичь посредством изменений в Конституцию, которые нужно принять на общероссийском референдуме.

Со сменой власти в стране связано и одно из главных экономических обещаний Юлии Тимошенко - снизить цены на газ для населения:

"Когда эта власть во главе с президентом будет устранена путем демократических выборов через 7 месяцев, я гарантирую вам, что тарифы на газ и на тепло будут минимум вдвое уменьшены, минимум! А может быть, и в два с половиной раза", - заявила Юлия Тимошенко в парламенте в октябре 2018 года, сразу после решения правительства о повышении цены на газ для населения на 23,5%.

Юлия Тимошенко также является поклонницей продления моратория на продажу земли - по меньшей мере до 2022 года.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Во внешней политике Юлия Тимошенко декларирует евроатлантическое направление

В сфере внешних отношений Тимошенко является сторонницей членства в ЕС и НАТО.

"Я хочу, чтобы мы были полноценными и сильными членами Европейского Союза", - заявила она в августе 2018.

"Система сильной безопасности и защиты есть в НАТО. И мы, как Украина, будем членами НАТО. Мы сделаем все, чтобы достичь стандартов НАТО".

Официальная декларация

Копірайт зображення AFP Image caption Арендованный Юлией Тимошенко дом несколько раз фигурировал в качестве фона для ее интервью

Согласно последней декларации от 30 марта 2018 года, Юлия Тимошенко арендует жилой дом площадью 588 кв м. в поселке Козин Обуховского района Киевской области. Под объектом аренды, возле него и по соседству Тимошенко пользуется четырьмя земельными участками общей площадью 6106 кв м.

Из ценного движимого имущества лидер БЮТ задекларировала две пары ценных часов мужа и несколько своих украшений, преимущественно с жемчугом и "мелким драгоценными камнями".

Копірайт зображення UNIAN Image caption Прическа, украшения и платья Юлии Тимошенко всегда привлекают не меньшее внимание, чем ее политическая деятельность

Супругу же Юлии Тимошенко принадлежат все задекларированные ею авто: Mercedes-Benz 2014 года и ГАЗ 1983 года.

Также мужу принадлежат и все задекларированные Тимошенко корпоративные права - в ООО "Геофорс" и ООО "Леди Ю".

Ценных бумаг семья не имеет.

За год Юлия Тимошенко получила 225 490 грн депутатской зарплаты, а также задекларировала получение денежных средств в сумме 252 825 грн "на выполнение депутатских полномочий".

В государственном "Ощадбанке" Тимошенко хранит 614 145 грн, и еще 290 тысяч грн - в наличных деньгах. Ее муж имеет вклады в нескольких коммерческих банках как в гривнах, так и в валюте, а также значительные суммы в гривнах, евро и долларах в наличных деньгах.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Экс-президент Ющенко советует Тимошенко обустроить свой быт, прежде чем браться за страну. Тимошенко говорит, что Ющенко стоит просить прощения у страны за приход к власти Януковича, против которого они вместе стояли на Майдане в 2004 году

"Где берутся сотни миллионов гривен на эту рекламу у премьера, у которого нет ни квартиры, ни кусочка земли, ни машины? Бомж! Как можно в 50 лет бомжом жить в стране? Разве это не вопрос добродетели? Политик в 50 лет не имеет ни кола, ни двора. И хочет сказать, что он даст ответ нации, как обустроить будущее. Так обустрой свое будущее", - так прокомментировал официальное имущественное состояние Тимошенко экс-президент и бывший соратник по Майдану Виктор Ющенко.

Юлию Тимошенко неоднократно спрашивали о ее "особых" отношениях с Ющенко, а также простила ли она бывшему соратнику жесткую, иногда на грани приличия, критику.

"Чем больше мы прощаем, тем ближе мы к Богу. Но Виктора Андреевича должна простить украинская нация, должна простить история. Потому что после того, что сделал Янукович, после того, как он его собственными руками привел его к власти, и поставил во главе государства президентом - криминального авторитета, мафиози... Теперь мы имеем войну и разруху, мы занимаем третье место по уровню несчастья и обнищания своего народа согласно мировым рейтингам, и первое - по коррупции среди всех европейских стран", - заявила Юлия Тимошенко в одном из интервью в октябре 2018 года.

К тому же, по словам Тимошенко, "когда ты своих оппонентов прощаешь, появляется очень много времени для настоящей и позитивной работы".

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