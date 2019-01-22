"Мария - королева Шотландии": кому стоит смотреть этот фильм

Копірайт зображення © 2018 FOCUS FEATURES LLC. ALL RIGHTS RESERVED Image caption Роль Марии Стюарт в фильме исполняет ирландская актриса Сирша Ронан

На украинские экраны вышел фильм "Мария - королева Шотландии". Свою оценку фильму дает кинокритик BBC Radio 1 Али Пламб.

Сюжет: Скорее всего, вы слышали о Марии Стюарт во время учебы в школе, но если вы не очень интересовались британской историей XVI века, перенесемся в 1561 год, когда католики и протестанты вели борьбу за контроль над Шотландией.

Католичка Мария Стюарт (в исполнении Сирши Ронан) - полноправная королева Шотландии, а также возможная наследница английского престола, поскольку ее кузина - королева Англии, протестантка Елизавета I (в исполнении Робби), не имеет детей.

18-летняя Мария покидает Францию, где училась в течение 13 лет при дворе французского короля, и прибывает в Шотландию несмотря на опасность со стороны потенциальных невест, наемных убийц и ее кузины. Будет ли Елизавета ее защищать - или бороться с ней, несмотря на родственные связи?

"За": Фильм не стал прорывом, но Сирша Ронан в роли королевы Марии - прекрасна. Это очень важная роль, многогранная и со многими вызовами. От Ронан требовалось говорить по-французски, говорить с шотландским акцентом, скакать на лошади галопом, сыграть в сцене родов и тому подобное. И она преуспела.

Воплощение в жизнь того, что привыкли считать очень "избитой" эпохой британской истории - настоящее чудо. Сценарий Бо Уиллимона, который был сценаристом первых четырех сезонов "Карточного домика", режиссерский дебют в кино театрального режиссера Джози Рурк, резкие и умные диалоги и игра актеров превратили фильм в мощный и динамичный, хотя он мог легко стать затянутым из-за освещения многих исторических событий.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мария Стюарт оказалась на шотландском престоле в водовороте противостояния между протестантами и католиками

По понятным причинам события разворачиваются на фоне мрачных и серых пейзажей, в замках или туманной шотландской сельской местности. В то же время можно отметить прекрасные, роскошные съемки, благодаря которым получаешь удовольствие от просмотра. Пейзажи, интерьеры и актеры выглядят великолепно, даже в сцене, где Елизавета начинает болеть оспой.

Стоит снять шляпу перед актерами, исполняющими роли второго плана - Ги Пирсом, который играет госсекретаря Елизаветы I Уильяма Сесила, Дэвидом Теннантом, исполнителем роли лидера шотландских протестантов Джона Нокса, Джеком Лоуденом, который играет Лорда Дарнли - мужа Марии.

"Против": Реалии того времени изображены в фильме неоднозначно. Если придираться, можно увидеть много спорных моментов - от того, что Мария в фильме говорит с шотландским акцентом, хотя считается, что она разговаривала на английском с французским акцентом, и до полного отсутствия доказательств того, что Мария и Елизавета когда-либо вообще встречались - хотя это ключевая часть и трейлера, и фильма.

Но дело в том, что это фильм, а не попытка абсолютно правдиво воссоздать реальные события. Это больше история о двух чрезвычайных женщинах, вошедших в историю, и о том, каково это - быть женщиной-монархом в XVI веке, когда вы не могли доверять никому, опасаясь потерять влияние.

В целом вам следует понимать, какой именно фильм вы собираетесь посмотреть. Помните, что это традиционная историческая драма. Если вас не очень интересуют драматические распри XVI века, я не уверен, что вас заинтересует этот фильм. Это лента для соответствующей аудитории, и благодаря роскошным съемкам и игре Сирши Ронан, эта аудитория его обязательно оценит.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Робби (слева) исполняет роль Елизаветы I, но на первом плане - именно Мария в исполнении Сирши Ронан (справа)

Если же вы ищете в фильме в первую очередь чувствительную, невротичную и разочарованную Елизавету в исполнении Робби - ваши надежды не оправдаются, ведь ее в фильме не так много. Простите за это. Плакаты "Робби в роли Елизаветы I", развешанные в британских автобусах, могут создать иллюзию ее существенного присутствия в фильме, но в этой ленте на первом плане - именно Ронан.

Обзор фильма в трех словах: Сирша Ронан прекрасна.

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