Юбилей патриарха: Филарету исполнилось 90 лет. Ключевые факты из его жизни
Сегодня исполняется 90 лет бывшему главе Украинской православной церкви Киевского патриархата, почетному патриарху Православной церкви Украины Филарету.
Последний год стал знаковым в религиозной жизни Украины и самого Филарета.
В октябре 2018 года Вселенский патриархат снял с него анафему Русской православной церкви.
В ноябре Филарет, которого называли одним из главных претендентов на пост главы поместной православной церкви Украины, заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах предстоятеля новой церкви.
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Как рассказал BBC News Украина бывший экзарх Вселенского патриарха в Украине архиепископ Даниил Памфильский, не выдвигать свою кандидатуру Филарету посоветовали в Константинополе.
В декабре 2018-го на Объединительном соборе Украинских православных церквей была создана новая поместная Православная церковь Украины.
УПЦ МП и РПЦ собор не признали и обвинили его участников в расколе.
Главой Православной церкви Украины был избран наместник Филарета, митрополит УПЦ КП Епифаний
Именно он 6 января получил томос об автокефалии православной церкви Украины из рук Вселенского патриарха Варфоломея.
Решение Филарета не претендовать на роль руководителя новой церкви оценил и президент Украины Петр Порошенко, который 22 января, в День соборности, присвоил иерарху звание Героя Украины.
"Впечатляет ваш пример чрезвычайной жертвенности, с которой вы пришли 15 декабря на Объединительный Собор в Софии Киевской. Вы доказали всему миру, что "там, где два украинца - три гетмана" - это не про нас. Что украинцы способны объединяться во имя великой цели", - подчеркнул президент во время торжественного мероприятия.
Филарет уступил место главы церкви, однако до сих пор носит титул почетного патриарха ПЦУ.
Вселенский патриархат не против этого "из уважения к его почтенному возрасту, из уважения к его служению церкви", но отмечает, что "для православной общественности он остается бывшим митрополитом Киевским".
В поздравлении по случаю юбилея президент Украины отметил, что Филарет уже в 1990-е осознал "взаимосвязь духовной и политической независимости".
"Вы, Ваша Святость, сделали первые шаги к автокефалии тогда, когда ее необходимости большинство из нас еще просто не осознавало", - написал Петр Порошенко на своей странице в Facebook.
От семинариста до митрополита Киевского
Филарет, в миру Михаил Денисенко, родился 23 января 1929 года в селе Благодатное Донецкой области, которое сейчас находится на неподконтрольной украинским властям территории.
Будущий патриарх учился в Одесской духовной семинарии и Московской духовной академии, где на втором курсе в возрасте 21 года принял монашеский постриг.
После окончания Московской академии, Филарет остался там уже в качестве преподавателя.
В 1958 году стал ректором Киевской духовной семинарии, а в 1964 году - ректором Московской академии.
Филарет строил успешную церковную карьеру. В разное время он был епископом Лужским, викарием Ленинградской и Московской епархии, руководил Рижской, Венской епархиями.
В 1966 году Филарет стал членом Священного синода, высшего управленческого органа Русской православной церкви, экзархом Украины, архиепископом Киевским и Галицким с саном архиепископа, а с 1968 года - с саном митрополита.
После смерти Московского патриарха Пимена Филарет стал местоблюстителем Патриаршего престола, то есть фактически выполнял обязанности патриарха.
Он был не первым украинцем на этом посту: еще при Петре I около 20 лет местоблюститилем Патриаршего престола был Стефан Яворский.
Филарет заявлял, что его избрание было неожиданностью для руководства СССР и, хотя его имя и называлось среди потенциальных кандидатов на патриаршество, однако на Соборе РПЦ партирахом был избран Алексий II.
В 1990 году Филарет стал предстоятелем Украинской православной церкви с титулом митрополит Киевский и всей Украины. Перед этим Русская православная церковь предоставила частичную автономию Украинской церкви.
В поздравлении по случаю юбилея президент Украины отметил, что Филарет стал "первым украинцем, который занял киевский престол за почти 150 лет".
Создание Киевского патриархата
В ноябре 1991 года состоялся поместный Собор УПЦ, который принял решение о канонической независимости.
Иерархи обратились к Московскому патриарху Алексию II с просьбой утвердить это решение, однако в апреле 1992 года получили отказ.
Такие шаги митрополита Филарета раздражали руководство РПЦ, а потому они инициировали новый Собор для устранения митрополита с престола.
27-28 мая 1992 года на Соборе в Харькове Филарета обвинили в раскольничестве и сместили с престола, а вместо него был избран более лояльный к Москве Владимир (Сабодан).
Тогда Филарет подал апелляцию на это решение в Синод Вселенского патриархата, который имеет полномочия своего рода апелляционной инстанции в православии.
25 июня 1992 года состоялся Всеукраинский церковный Собор, на котором объединились часть УПЦ и УАПЦ в единую Украинскую православную церковь Киевского Патриархата.
Этот Собор назвал незаконным решение РПЦ в отношении Филарета и избрал Патриархом Киевским и всея Руси-Украины митрополита Мстислава (Скрипника), который вернулся из мест проживания украинской диаспоры. Филарета тогда избрали его заместителем.
После смерти Мстислава в 1993 году главой церкви избрали Владимира (Романюка), который также вернулся в Украину из мест проживания украинской диаспоры.
А уже после смерти Владимира и его скандального захоронения у входа в Софию Киевскую в 1995 году Собор УПЦ КП назначил Филарета главой церкви.
В ответ на это в 1997 году Собор РПЦ даже издал специальный "Акт об отлучении от церкви монаха Филарета".
Филарет обжаловал и это решение, дополнив свою предыдущую апелляцию к Вселенскому патриархату.
В октябре 2018 года Священный синод Вселенского патриархата удовлетворил просьбу Филарета, признав его каноническим иерархом.
Такое решение РПЦ не признала и даже разорвала отношения со Вселенским патриархатом.