Юбилей патриарха: Филарету исполнилось 90 лет. Ключевые факты из его жизни

Копірайт зображення Getty Images

Сегодня исполняется 90 лет бывшему главе Украинской православной церкви Киевского патриархата, почетному патриарху Православной церкви Украины Филарету.

Последний год стал знаковым в религиозной жизни Украины и самого Филарета.

В октябре 2018 года Вселенский патриархат снял с него анафему Русской православной церкви.

В ноябре Филарет, которого называли одним из главных претендентов на пост главы поместной православной церкви Украины, заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах предстоятеля новой церкви.

Как рассказал BBC News Украина бывший экзарх Вселенского патриарха в Украине архиепископ Даниил Памфильский, не выдвигать свою кандидатуру Филарету посоветовали в Константинополе.

В декабре 2018-го на Объединительном соборе Украинских православных церквей была создана новая поместная Православная церковь Украины.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Филарета называли одним из основных претендентов на пост главы поместной церкви, но он решил не выдвигать свою кандидатуру

УПЦ МП и РПЦ собор не признали и обвинили его участников в расколе.

Главой Православной церкви Украины был избран наместник Филарета, митрополит УПЦ КП Епифаний

Именно он 6 января получил томос об автокефалии православной церкви Украины из рук Вселенского патриарха Варфоломея.

Решение Филарета не претендовать на роль руководителя новой церкви оценил и президент Украины Петр Порошенко, который 22 января, в День соборности, присвоил иерарху звание Героя Украины.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Филарет до сих пор носит титул патриарха, правда теперь почетного

"Впечатляет ваш пример чрезвычайной жертвенности, с которой вы пришли 15 декабря на Объединительный Собор в Софии Киевской. Вы доказали всему миру, что "там, где два украинца - три гетмана" - это не про нас. Что украинцы способны объединяться во имя великой цели", - подчеркнул президент во время торжественного мероприятия.

Филарет уступил место главы церкви, однако до сих пор носит титул почетного патриарха ПЦУ.

Вселенский патриархат не против этого "из уважения к его почтенному возрасту, из уважения к его служению церкви", но отмечает, что "для православной общественности он остается бывшим митрополитом Киевским".

В поздравлении по случаю юбилея президент Украины отметил, что Филарет уже в 1990-е осознал "взаимосвязь духовной и политической независимости".

"Вы, Ваша Святость, сделали первые шаги к автокефалии тогда, когда ее необходимости большинство из нас еще просто не осознавало", - написал Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

От семинариста до митрополита Киевского

Филарет, в миру Михаил Денисенко, родился 23 января 1929 года в селе Благодатное Донецкой области, которое сейчас находится на неподконтрольной украинским властям территории.

Будущий патриарх учился в Одесской духовной семинарии и Московской духовной академии, где на втором курсе в возрасте 21 года принял монашеский постриг.

После окончания Московской академии, Филарет остался там уже в качестве преподавателя.

В 1958 году стал ректором Киевской духовной семинарии, а в 1964 году - ректором Московской академии.

Филарет строил успешную церковную карьеру. В разное время он был епископом Лужским, викарием Ленинградской и Московской епархии, руководил Рижской, Венской епархиями.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В 1988 году Филарет принимал участие в подготовке празднования 1000-летия Крещения Руси

В 1966 году Филарет стал членом Священного синода, высшего управленческого органа Русской православной церкви, экзархом Украины, архиепископом Киевским и Галицким с саном архиепископа, а с 1968 года - с саном митрополита.

После смерти Московского патриарха Пимена Филарет стал местоблюстителем Патриаршего престола, то есть фактически выполнял обязанности патриарха.

Он был не первым украинцем на этом посту: еще при Петре I около 20 лет местоблюститилем Патриаршего престола был Стефан Яворский.

Филарет заявлял, что его избрание было неожиданностью для руководства СССР и, хотя его имя и называлось среди потенциальных кандидатов на патриаршество, однако на Соборе РПЦ партирахом был избран Алексий II.

В 1990 году Филарет стал предстоятелем Украинской православной церкви с титулом митрополит Киевский и всей Украины. Перед этим Русская православная церковь предоставила частичную автономию Украинской церкви.

В поздравлении по случаю юбилея президент Украины отметил, что Филарет стал "первым украинцем, который занял киевский престол за почти 150 лет".

Создание Киевского патриархата

В ноябре 1991 года состоялся поместный Собор УПЦ, который принял решение о канонической независимости.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Патриарх Московский Алексий II отказался предоставить УПЦ каноническую независимость

Иерархи обратились к Московскому патриарху Алексию II с просьбой утвердить это решение, однако в апреле 1992 года получили отказ.

Такие шаги митрополита Филарета раздражали руководство РПЦ, а потому они инициировали новый Собор для устранения митрополита с престола.

27-28 мая 1992 года на Соборе в Харькове Филарета обвинили в раскольничестве и сместили с престола, а вместо него был избран более лояльный к Москве Владимир (Сабодан).

Тогда Филарет подал апелляцию на это решение в Синод Вселенского патриархата, который имеет полномочия своего рода апелляционной инстанции в православии.

25 июня 1992 года состоялся Всеукраинский церковный Собор, на котором объединились часть УПЦ и УАПЦ в единую Украинскую православную церковь Киевского Патриархата.

Этот Собор назвал незаконным решение РПЦ в отношении Филарета и избрал Патриархом Киевским и всея Руси-Украины митрополита Мстислава (Скрипника), который вернулся из мест проживания украинской диаспоры. Филарета тогда избрали его заместителем.

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption В 1995 году Филарет был избран патриархом Киевским

После смерти Мстислава в 1993 году главой церкви избрали Владимира (Романюка), который также вернулся в Украину из мест проживания украинской диаспоры.

А уже после смерти Владимира и его скандального захоронения у входа в Софию Киевскую в ​​1995 году Собор УПЦ КП назначил Филарета главой церкви.

В ответ на это в 1997 году Собор РПЦ даже издал специальный "Акт об отлучении от церкви монаха Филарета".

Филарет обжаловал и это решение, дополнив свою предыдущую апелляцию к Вселенскому патриархату.

В октябре 2018 года Священный синод Вселенского патриархата удовлетворил просьбу Филарета, признав его каноническим иерархом.

Такое решение РПЦ не признала и даже разорвала отношения со Вселенским патриархатом.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram