Интрига, конкуренция и эпатаж: особенности президентских выборов-2019

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Выборы президента Украины, которые состоятся 31 марта этого года, уже окрестили ожесточенными и непредсказуемыми. Именно на них ожидают рекордное за всю историю независимости Украины количество кандидатов.

BBC News Украина спросила экспертов, чем эти президентские выборы особенные и чем отличаются от всех предыдущих.

Конкуренция

Эксперты единодушны в заключении, что эта президентская кампания отличается от предыдущих чрезвычайной конкурентностью.

Эти выборы президента могут стать рекордными с точки зрения количества кандидатов. "Мы можем иметь наибольшее количество кандидатов в президенты за всю историю независимой Украины", - говорит политолог Наталья Белоус.

Руководитель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель говорит: "Мы действительно можем иметь рекорд - 40, а возможно, и больше кандидатов. В Украине был рекорд 27 кандидатов".

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Непредсказуемость

Заместитель генерального директора по аналитической работе Центра Разумкова Юрий Якименко объясняет, что кандидатов на выборах много, а разрыв между ними небольшой. Именно поэтому трудно спрогнозировать результаты.

"Наверное, будет второй тур выборов и, наверное, будет очень серьезная борьба за то, кто выйдет во второй тур. Сейчас трудно даже прогнозировать изменения, потому что таких конфигураций может быть несколько", - говорит он.

О непредсказуемости говорит и директор фонда "Демократические инициативы" имени И. Кучерива Ирина Бекешкина. По ее словам, на предыдущих выборах уже через три месяца было понятно, кто пройдет во второй тур, а проценты лидеров были значительно выше, чем сейчас.

Кризис доверия к политикам

Во время этой избирательной кампании наблюдается кризис доверия к политикам, подчеркивают эксперты. "Такой глубины недоверия у нас никогда не было ни на одних выборах. Это может спровоцировать и определенные сюрпризы на выборах, один сюрприз уже появился, другое дело - какой у него будет результат. Это - Зеленский", - считает Фесенко.

По его словам, именно такое недоверие людей может в результате принести неожиданность.

Копірайт зображення УНИАН Image caption ЦИК уже зарегистрировала 13 кандидатов в президенты

Политолог Наталья Белоус добавляет, что очевидно желание людей видеть в политике новые лица.

"Возник запрос на новые лица как протест против системных кандидатов, которые имеют многолетний опыт политической деятельности", - объясняет она. При этом добавляет, что эти президентские выборы - последняя попытка нынешних политиков "удержаться на политическом Олимпе".

Разочарование людей во власти повлияло и на риторику кандидатов. По словам Юрия Якименко, наблюдается "очень широкий круг политиков, которые позиционируют себя оппозиционерами, однако по сути их партии выдвигают те же лозунги, программные позиции, как и партии у власти".

Прицел на парламентские выборы

По мнению экспертов, многие кандидаты сегодня работают не столько на то, чтобы победить в президентских выборах, сколько с прицелом на парламентские, которые состоятся осенью этого года.

"Мы входим в такой режим, когда президентские и парламентские выборы будут проходить в один год. Это приводит к плавному перетеканию одной кампании в другую, и у части кандидатов нет шансов победить на президентских, но они осознают, что это поднимет рейтинги их политпартий для парламентских выборов", - считает политолог Юрий Якименко.

Именно этим отчасти можно объяснить такое большое количество кандидатов. "Большинство кандидатов раскручиваются с прицелом на парламентские и местные выборы", - считает Наталья Белоус.

Некоторые эксперты обращают внимание на тот факт, что часть кандидатов являются фигурантами уголовных дел. По мнению Алексея Кошеля, это попытка придать расследованию политический оттенок, а дальше, возможно, "пройти путь к политической реабилитации и избежанию наказания".

Присутствовавал на этих выборах и настоящий эпатаж.

Копірайт зображення Facebook Игоря Шевченко Image caption В начале года стартовал проект, цель которого - найти жену кандидату в президенты Игорю Шевченко

По словам Кошеля, некоторые кандидаты ставят цель - не выиграть, а запомниться для будущих целей.

"К примеру, мы уже видим, что отдельные кандидаты проводят достаточно абсурдные кампании - например, кто-то ищет жену. Я думаю, что будет достаточно высокая доля эпатажа в этой избирательной кампании", - говорит эксперт.

Роль соцсетей

Ирина Бекешкина обращает внимание на то, что особенностью нынешней президентской кампании является активное использование новых методов. В частности соцсетей, которые кандидаты все активнее привлекают для агитации.

Она также считает, что именно во время этой избирательной кампании популизм будет на рекордном уровне.

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Владимир Фесенко подчеркивает, что по сравнению с 2014 годом значительно возросло количество людей, у которых есть доступ к интернету, а поэтому фактор соцсетей становится все важнее.

"Телевидение пока остается главным инструментом агитации, но роль интернета значительно возросла", - говорит политолог.

Он считает эти выборы определяющими с точки зрения того, как страна будет развиваться дальше.

"Не столько во внешнеполитическом, сколько во внутриполитическом плане, поскольку здесь изменения могут быть существенными. В этом смысле эти выборы будут означать не только смену президента, но и существенную коррекцию внутриполитического курса".

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