Как сходить в зимние Карпаты и ... вернуться
Только за прошлый месяц в зимних Карпатах погибли двое туристов, больше десятка потерялись в снегах и их пришлось искать спасателям, а одного киевлянина искали рекордных четверо суток - нашли живым, но обмороженным.
Украинские Карпаты - сравнительно низкие горы, самые высокие вершины там лишь немного превышают 2 км. Это создает иллюзию их безопасности - все же, это не Гималаи и не Кавказ.
Однако любые горы - зона повышенного риска, тем более - зимой. И Карпаты - не исключение.
Недавно BBC News Украина приводила советы опытных туристов о том, как выживать в экстремальных условиях зимних гор.
А сейчас мы пообщались с одним из туристов, который вернулся из не слишком удачного карпатского похода - о том, какие трудности ждут покорителей заснеженных вершин.
В обход
Сергей - 19-летний житель Киевской области, за плечами которого уже есть несколько походов, в том числе и в Карпаты. То есть, для таких походов - вполне физически подготовлен.
В январе он с товарищем планировал подняться на гору Поп-Иван, оттуда пройти весь массив Мармаросы и выйти на Черногорский хребет.
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Подниматься начали из одного из близлежащих сел к полонине Лисьей, где была запланирована первая ночевка.
Однако, поскольку ребята слишком поздно обратились к местным пограничникам за разрешением на поход (Мармаросы лежат вдоль границы с Румынией), то им пришлось идти не по привычной туристической тропе, а в обход.
"Начали подниматься по тропе, которую нам посоветовали какие-то люди. Но оказалось, что это не тропа, а река. Наверное, перед этим было тепло, поэтому все растаяло. Ноги сразу промокли", - говорит Сергей.
"Пошли по чьим-то следам, попали на крутой склон - градусов 70. Пока поднимались - стемнело", - продолжает он.
Далее решили ставить палатку, выкопали для нее площадку: "Мокрые и деморализованные пролежали часов до 11 ночи. Затем выглянули - ночь ясная. Решили идти дальше - по карте до дороги, на которую хотели выйти, оставалось метров сто".
И продолжает: "Ночь, крутой склон, снега по грудь - надели "кошки" (альпинистские крепления на обувь для легкого подъема по крутым или скользким поверхностям. - Ред.). Дальше был просто ужас. Те сто метров мы поднимались часа полтора-два".
Около часа ночи наконец добрались до дороги, там отдохнули и, чтобы не терять время, пошли дальше - по карте до намеченной долины было метров 600.
Эти несколько сот метров шли еще часа два, пока не решили наконец поставить палатку и переночевать.
Без карты
"Телефон положил в спальник заряжаться. Просыпаюсь, а он заблокирован. И чтобы разблокировать, нужна связь. А ее нет", - рассказывает Сергей.
Проблема с телефоном заключалась в том, что именно на нем у ребят была единая карта их похода.
Впрочем, даже без карты решили продолжить идти дальше в надежде на собственную память и на то, что связь все же появится.
Однако сети так и не было.
Передвигались в снегоступах, но даже это не давало экономить силы.
В конце концов, ребята вышли на дорогу, которая упиралась в заросли и обрыв.
Без карты обойти препятствие казалось весьма проблематичным.
Мокрые и обессиленные, решили вернуться вниз в деревню, из которой вышли - хорошо, что она была еще недалеко.
"Страшно заблудиться не было, но было моральное давление. Столько шли, было так тяжело - наверное, это самое сложное, что я делал в своей жизни - но так и не вышли, куда хотели", - рассказывает Сергей.
Сразу возвращаться очень не хотелось.
Впрочем, на вопрос о том, как он сейчас оценивает, правильно ли поступили, что решили прекратить поход, отвечает: "Наверное, да. Неизвестно, куда бы мы зашли без связи и карты. Возможно, блуждали бы несколько дней".
Уроки
Больших неприятностей ребятам удалось избежать, ведь у них при себе было нормальное снаряжение: теплые спальники, бахилы, теплая обувь, снегоступы, теплая одежда и рукавицы, горелка и фонарики.
Брали даже альпинистские системы и веревку, чтобы идти в связке, если будет метель или сильный туман.
Также записали номера телефона спасателей - на телефон, который в итоге и подвел.
Сергей говорит - лично для себя вынес несколько уроков из неудачного похода.
"Во-первых, лучше готовиться, заранее договариваться с пограничниками и ГСЧС, чтобы был пропуск", - отмечает парень.
"Во-вторых, надо, чтобы карты были у всех участников похода. В том числе и бумажные", - добавляет он.
Наконец, еще один урок - не стоит переоценивать свои силы: "Надо было брать рюкзак полегче. У меня он был около 30 кг. Я хоть и неоднократно ходил в походы, но это было слишком тяжело".
Впрочем, парень говорит - теперь летом попытается пройти этот же маршрут, чтобы повторить его уже зимой.
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