Ниагарский водопад во льду. Сказочные фото

  • 24 января 2019
Копірайт зображення Reuters

Всемирно известный Ниагарский водопад частично замерз. Всему виной сильные морозы в Канаде и северных районах США. Но аномальный холод не отпугнул посетителей, которые охотно постят фотографии и сравнивают себя с персонажами мультфильма "Холодное сердце".

Из-за зимнего шторма столбики термометров опускались до минус 25-30 градусов Цельсия. Водопад замерз в нескольких местах.

"Вот что значит оказаться в зимней сказке. Шторм надо было назвать "Эльза", ведь Ниагарский водопад весь во льду", - пишет @becky belsher.

"А вот это уже экстремально", - пишет еще одна пользовательница Twitter.

Пара на водопаде Копірайт зображення Reuters
Image caption Люди пользуются возможностью сделать красивые фото

Такой вид на Ниагарский водопад с канадской стороны опубликован в Instagram nbcsandiego.

Фотограф Скотт Хини как и многие другие специально отправился в Торонто для зимней съемки всемирно известного водопада. И вид скованной льдом Ниагары его не разочаровал.

"(...) Я считаю, вполне уместным будет сказать, что зима - самое лучше время для посещения Ниагары", - признается фотограф.

Ниагарский водопад Копірайт зображення Reuters
Image caption Водопад замерз частично, но от этого не выглядит менее сказочно
Ниагара, Ниагарский водопад Копірайт зображення Reuters

Ниагарский водопад - комплекс водопадов на реке Ниагаре, отделяет штат Нью-Йорк от провинции Онтарио. По объёму проходящей через него воды этот водопад - самый мощный.

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