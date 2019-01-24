Ниагарский водопад во льду. Сказочные фото
Всемирно известный Ниагарский водопад частично замерз. Всему виной сильные морозы в Канаде и северных районах США. Но аномальный холод не отпугнул посетителей, которые охотно постят фотографии и сравнивают себя с персонажами мультфильма "Холодное сердце".
Из-за зимнего шторма столбики термометров опускались до минус 25-30 градусов Цельсия. Водопад замерз в нескольких местах.
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"Вот что значит оказаться в зимней сказке. Шторм надо было назвать "Эльза", ведь Ниагарский водопад весь во льду", - пишет @becky belsher.
"А вот это уже экстремально", - пишет еще одна пользовательница Twitter.
Такой вид на Ниагарский водопад с канадской стороны опубликован в Instagram nbcsandiego.
Фотограф Скотт Хини как и многие другие специально отправился в Торонто для зимней съемки всемирно известного водопада. И вид скованной льдом Ниагары его не разочаровал.
"(...) Я считаю, вполне уместным будет сказать, что зима - самое лучше время для посещения Ниагары", - признается фотограф.
Ниагарский водопад - комплекс водопадов на реке Ниагаре, отделяет штат Нью-Йорк от провинции Онтарио. По объёму проходящей через него воды этот водопад - самый мощный.
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