"Мені 13-й минало..." - как соцсети реагируют на приговор Януковичу

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В четверг суд наконец огласил решение по делу Виктора Януковича: ему дали 13 лет тюрьмы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны. Как отреагировали на это соцсети?

Блогер Роман Шрайк пишет, что Виктор Янукович вряд ли сядет в украинскую тюрьму, ведь российская сторона его не выдаст. "Но эту точку нужно было поставить, и она поставлена. Можно сказать, что беглый президент, предавший родину, приговорен к высшей мере наказания - пожизненному пребыванию в Российской Федерации", - считает он.

Многие задают вопрос, что будет дальше - ведь Виктор Янукович находится в России, а значит в тюрьму так и не попадет.

Некоторые пользователи возмущаются, что суд длился так долго, а решение объявили как раз накануне выборов. "Под выборы Януковичу наконец смогли решение суда сформулировать. Так и до решения по коррупционерам доживем. Кого принесут в жертву?", - пишет Ирина Каминская.

Журналистка Валентина Доброта написала: "А все началось с шапки. 13 лет за государственную измену! Надеюсь, отсидит".

У некоторых возникают вопросы относительно срока наказания.

Вот что писала из зала суда еще одна журналистка:

Другие пользователи соцсетей считают, что "если Янукович будет хорошо себя вести в России, то срок заключения может быть уменьшен".

"А если оттуда пришлют положительную характеристику, то и досрочно может выйти", - шутят они.

"Янукович получил свой новый срок в 13 лет. Теперь крыша и еда в Украине ему всегда гарантированы", - пишет Юрий Донец.

Процесс над Януковичем длился 1,5 года, с мая 2017 года.

И расследование, и суд над бывшим президентом проходили по специальной процедуре - заочной, без участия самого подозреваемого.

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