Усик в супертяжелом весе: чего ждать?

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В своем последнем интервью Александр Красюк, промоутер абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Александра Усика, заявил, что его подопечный хочет драться в супертяжелом дивизионе, и сразу с выдающимися бойцами уровня нынешних или бывших чемпионов.

В заявлении вроде как нет ничего нового, потому что декларации о переходе в супертяжелый вес от Усика и его команды звучат с тех пор, как Александр нокаутировал на ринге "Манчестер Арены" британца Тони Беллью и защитил полученные во Всемирной боксерской суперсерии пояса в крузервейте впервые.

Однако важнее то, что Красюк сказал дальше: "В ближайшие несколько недель мы будем уже наверное знать соперника Александра на май, на поединок в США". Из слов промоутера следует, что это будет именно супертяж. Осталось только определить, кто именно.

Незакрытые вопросы

Стоит отметить, что на протяжении двух с лишним месяцев, которые отделяют сегодняшний день от поединка Усик - Беллью, украинский боец ​​колебался. Колебался, так как у него еще оставались интересы в тяжелом весе. К примеру, он рассчитывал на возвращение в бокс 34-летнего экс-чемпиона мира Андре Уорда из США, который сделал себе имя двумя победами над россиянином Сергеем Ковалевым.

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Впрочем, Уорд, который покинул ринг непобедимым (32 победы в 32-х боях), отмел такие перспективы категорично: "Я на пенсии. Усика впервые полноценно увидел в бою с Беллью, а впервые услышал о нем за шесть или семь месяцев до этого. Он сильный боец ​​и пользуется большим уважением".

Рассматривался командой украинца также вариант с проведением боя против российского экс-чемпиона Дениса Лебедева. Однако 39-летний россиянин, можно сказать, сам развеял иллюзии относительно собственной конкурентности, проведя неубедительный бой против американца Майка Уилсона через неделю после поединка Усик - Беллью.

Александр и люди, которые его ведут, понимали, что встреча с Лебедевым будет интересна только в двух странах - Украине и России. Да и то в основном из-за политической составляющей. Необходимой финансовой почвы под поединком, результат которого известен заранее, быть не может. То же касалось и возможных реваншей с другим россиянином - Муратом Гассиевим и латвийцем Майрисом Бриедисом, которых Усик побил во время Всемирной боксерской суперсерии.

Итак, остались только супертяжи. Если так, то Александру придется отказаться от чемпионских поясов в крузервейте. В случае, если украинец не сделает этого добровольно, титулы он потеряет автоматически, поскольку не будет проводить обязательных защит.

Дефицит веса

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Собственно, поединок против Беллью уже можно было назвать переходным между тяжелым и супертяжелом дивизионом.

Британец сделал себе имя двумя эффектными победами над земляком Дэвидом Хэем именно в супертяжелом весе и, получив вызов от Усика, мог выбирать, в каком весе этот бой проводить.

Александр был готов биться среди супертяжей, но Тони, который собирался после этого боя завершать карьеру, соблазнился возможностью уйти в статусе абсолютного чемпиона мира. Не получилось.

Однако несмотря на победу, встреча против Беллью очевидно должна была стать для Усика поучительной. Он должен был почувствовать, насколько удары от реального супертяжа, который опустился в тяжи, ощутимы по сравнению с теми, которые пришлось получать во встречах с теми же Гассиевим и особенно Бриедисом. Собственно, очевидно из-за того Александр и задумался.

Во время осеннего конгресса Всемирного боксерского совета (WBC) в Киеве Александр стоял рядом с легендарными чемпионами супертяжелого веса - Эвандером Холифилдом, Ленноксом Льюисом, Виталием Кличко.

Тогда разница в габаритах между Александром и упоминавшимися легендами была особенно заметна. Усик выглядел мелким даже на фоне Холифилда, который в свое время прошел путь, который сейчас собирается повторить украинец (Эвандер тоже был абсолютным чемпионом крузервейта, а затем получил пояса в супертяжелом весе).

Копірайт зображення NurPhoto/Getty Images Image caption Эвандер Холифилд и Владимир Кличко

Другими словами, чтобы быть конкурентным на высшем уровне, Александру надо существенно увеличивать мышечную массу.

В разумных пределах, которые находятся в рамках роста 190 сантиметров, тогда как нынешние чемпионы в супертяжелом весе Джошуа и Дионтей Уайлдер - двухметровые. Чтобы конкурировать с этими ребятами, исключительно выдающихся технических данных Усику может быть недостаточно. Тем более, что увеличив вес, он рискует потерять скорость.

Планы чемпионов

Так кто может стать первым соперником Александра в супертяжелом весе?

Вряд ли это будут действующие обладатели чемпионских поясов.

Уайлдер, который имеет титул WBC, сейчас сконцентрирован на повторном бое с британцем Тайсоном Фьюри.

Первый поединок между этими соперниками в конце прошлого года завершился вничью, и в обоих бойцов остались друг к другу вопросы. К тому же, встреча Уайлдер - Фьюри сейчас одна из самых привлекательных с материальной точки зрения. Искать от добра добра Дионтею и Тайсону смысла нет. А если так, то Фьюри как экс-чемпион мира тоже пока отпадает.

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С Джошуа ситуация не столь однозначна. Приоритетом для Энтони, которому с поясами WBA, IBF i WBO хватает титула WBC, является поединок с Уайлдером. Но стороны никак не могут договориться о разделе гонораров.

Промоутер Джошуа Эдди Хирн настаивает на том, чтобы его подопечный получил чуть больше, тогда как сторона Дионтея категорически настроена на пропорции 50 на 50.

Пока идут дискуссии, Джошуа, чтобы не терять формы, подыскивает промежуточные варианты. Одним из таких был сентябрьский бой с 39-летним россиянином Александром Поветкиным, который Энтони завершил нокаутом в седьмом раунде.

Следующий поединок чемпиона промоутерская компания "Matchroom Sport" запланировала на 13 апреля. Тоже на лондонском "Уэмбли".

Предварительно считалось, что соперником может стать британец Диллиан Уайт, который проиграл Джошуа в декабре 2015 года, но после этого получил целую серию громких побед - над непобедимым австралийцем Лукасом Брауном, "Северным ужасом" Робертом Хелениусом из Финляндии, экс-чемпионом мира Джозефом Паркером и дважды - над Дереком Чисорой.

Владея поясами WBC Sliver и WBO International, Диллиан имел все основания рассчитывать на реванш с Джошуа. Однако в этом случае стороны тоже не могут сойтись в финансовых вопросах.

Команда Диллиана назвала предложение Эдди Хирна "оскорбительным". Хотя сам промоутер сказал, что Энтони пока заинтересован именно во встрече с Диллианом.

Впрочем, в том-то и дело, что Эдди Хирн, который ведет дела Джошуа, в процессе подготовки поединка Усик - Беллью начал тесно сотрудничать с компанией К2 братьев Кличко и промоутером Александром Красюком.

Фактически, с тех пор Эдди стал сопромоутером Усика. Раз так, то заявление Красюка о бое Александра в мае в США (а не 13 апреля на "Уэмбли") свидетельствует, что ближайшим соперником украинца будет не Джошуа.

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К тому же, спутать карты может возможное возвращение в бокс многолетнего доминатора супертяжелого дивизиона Владимира Кличко, о котором в последнее время говорят много в США и Великобритании.

И хотя сам Владимир называет такие разговоры "первоапрельской шуткой", тот же Диллиан Уайт утверждает, что даже получил предложение от команды украинца.

"Для меня это большая честь, - говорит британец. - Он был непобедимым столько лет и теперь выбрал меня. Правда, команда Кличко поставила условие: сначала два промежуточных боя. А потом встреча со мной".

Реальные перспективы

Экс-чемпионов осталось не так уж и много. Один из них - нокаутированный Джошуа Поветкин.

Это был бы очень неплохой вариант промежуточного боя для Усика. Тем более, что не далее как в начале года Красюк говорил, что с вероятностью 70% первым соперником Александра станет россиянин или кубинец Луис Ортис.

Впрочем, по сообщению журналиста издания The Ring Майка Коппингера, Ортис гарантированно выйдет в ринг 2 марта в Бруклине, и его соперником точно будет не Усик.

Еще один экс-чемпион - экс-обладатель пояса WBO Джозеф Паркер из Новой Зеландии, который немного испортил себе рекорд двумя поражениями подряд от Джошуа и Уайта.

В декабре Джозеф победил нокатутом американца Александра Флореса, и якобы не прочь встретиться с Усиком. Впрочем, недавно промоутер новозеландца Дэвид Хиггинс заверил, что никакого предложения от компании K2 Promotions не поступало.

"Джозеф неоднократно доказывал, что не боится никаких вызовов. Усик не стал бы исключением. Но разговоры о том, что кто-то нам что-то предлагал - бред", - утверждает Дэвид.

Нельзя исключать для Усика также альтернативных вариантов в виде того же Уайта или непобедимого американца Даррелла Митчелла.

Однако все они, как и упоминавшийся кубинец Ортис, пока относятся к возможной перспективе встречи с украинцем скептически, называя его слишком мелким для супертяжелого веса.

Бой против Беллью ни одного из них не убедил. Однако одно дело - абстрактные разговоры, и совсем другое - реальные предложения. Не гарантия, что получив их, упоминаемые соперники от боя с единственным в современном боксе абсолютным чемпионом мира (пусть и в другом весе) откажутся.

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