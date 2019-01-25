5 цифр и 5 цитат из Давоса, полезные для украинцев

Копірайт зображення Getty Images

Ожидает ли мир очередной экономический кризис? Сможет ли Европа сохранить единство? Чему советует учить детей один из самых успешных бизнесменов мира?

Это лишь несколько тем, которые обсуждали на этой неделе представители бизнеса и политической элиты мира в Давосе.

1. Кризис и долги

В канун начала форума в Давосе МВФ заявил о дальнейшем ухудшении своих прогнозов по развитию мировой экономики. За три месяца, прошедших с последних октябрьских прогнозов, МВФ ухудшил свои расчеты для мировой экономики на 0,2% в этом году и теперь ожидает, что рост не превысит 3,5%.

"После двух лет стабильного роста, мировая экономика развивается медленнее, чем ожидалось, риски растут и становятся все более переплетенными и взаимосвязанными", - заявила в Давосе глава МВФ Кристин Лагард, подчеркнув одновременно, что о приближении масштабного мирового кризиса речь пока не идет.

"Означает ли это, что мировая рецессия прямо за углом? Нет", - заявила Лагард и дала совет мировым лидерам: "Будьте готовы, если сценарий относительно замедления экономики материализуется".

Двумя главными рисками в МВФ называют проблемы в мировой торговле и ухудшение финансовых условий. Это будет ухудшать инвестиции и вредить производственным цепочкам во всем мире. Такое развитие событий тем более опасно, если вспомнить о долговых проблемах государств и частного сектора.

Мир еще никогда не был таким большим должником - общая сумма займов в настоящее время составляет 250 трлн долларов, из них корпоративный долг составляет 29 млрд долларов. Мировые лидеры обсуждали долговые проблемы во время нескольких заседаний, имевших красноречивые названия: "Часовая бомба долгов" и "Когда лопнет пузырь корпоративного долга".

Копірайт зображення President.gov.ua Image caption Руководитель МВФ Кристин Лагард и президент Петр Порошенко поговорили в Давосе об ускорении реформ

В конце прошлого года Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества - stand-by, по которой Украина может рассчитывать на 3,9 млрд долларов.

Первый транш из этой программы на 1,4 млрд долларов Киев получил в декабре 2018 года, что позволило нарастить валютные резервы страны в более 20 млрд долларов - самого высокого уровня за последние 5 лет. Это сразу существенно укрепило курс гривны.

Этот кредит должен обеспечить финансовую стабильность в Украине на время пиковых выплат по внешним долгам.

По подсчетам НБУ, в 2019-2020 годах плановые валютные выплаты с процентами составят 17 млрд долларов.

В следующем году в бюджете страны заложено 417 млрд грн на выплату внутренних и внешних долгов. Это около трети всего бюджета страны.

Во время Давосского форума президент Украины Петр Порошенко встретился с руководителем МВФ Кристин Лагард, которая отметила "актуальность ускорения реформ в Украине, чтобы обеспечить стабильный рост и улучшить условия жизни людей на длительную перспективу".

2. Европа: комплекс неполноценности?

В Германии ВВП на душу населения составляет 45 тысяч долларов. В Польше - около 14 тысяч долларов. Может ли имущественное неравенство, разделяющее не только разные страны в ЕС, но и население отдельных стран, выстраивать единую позицию относительно внутренней и внешней политики?

Эта тема стала одной из ведущих в Давосе в 2019 году, где лидеры Германии, Италии и Испании так же продемонстрировали разные видения европейского будущего.

"Чувство отчаяния распространяется, - заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте. - Даже средний класс сталкивается с бедностью. Все чувствуют, что завтра будет хуже, чем сегодня".

Трудно сказать, разделил бы такие мысли президент Франции Франсуа Макрона, который отказался от поездки в Давос из-за кризиса в стране в связи с протестами "желтых жилетов".

Однако канцлер Германии Ангела Меркель, которая в конце этого года заявила о желании покинуть большую политику, была более оптимистичной. Она призвала лидеров мира не ограничиваться "узкими национальными интересами" и реформировать международные институты таким образом, чтобы ситуация стала выигрышной для каждого.

Она признала серьезность вызовов "брекситу" и миграции для Европы, но подчеркнула, что именно укрепление европейской экономики позволит Европе играть более активную роль на международной арене, - по образцу того, как это делают США.

Копірайт зображення AFP Image caption "Мы должны быть экономически сильными, чтобы заявить о себе", - заявила канцлер Германии Ангела Меркель

"Мы видим, насколько эффективной может быть экономическая мощь, - заявила Меркель в контексте санкций и политики США против Ирана. - Это стало возможным благодаря прочности доллара как валюты".

"Поэтому когда возникает вопрос, как страны еврозоны могут доминировать... надо понимать, что мы должны быть экономически сильными, чтобы заявить о себе", - заявила немецкий канцлер.

3. Традиционный газ и нетрадиционная энергетика

Также в Давосе Ангела Меркель сделала еще одно заявление, напрямую касающееся Украины.

"Германия и в дальнейшем будет покупать российский газ, это понятно, но мы будем диверсифицировать источники поставок и рассчитывать на сжиженный газ, который преимущественно поступает из Соединенных Штатов", - заявила канцлер Германии.

Обозреватели поняли это как попытку Берлина послать заочный сигнал президенту США Дональду Трампу, который отказался от участия в давосском форуме в этом году.

Президент Трамп неоднократно критиковал Германию за все большую зависимость от одного поставщика газа - России, а его администрация рассматривает возможность введения санкций в отношении компаний, связанных со строительством газопровода "Северный поток-2".

В свою очередь от того, удастся ли России запустить этот проект, зависит, сможет ли Украина сохранить коммерчески приемлемые объемы транзита газа по своей территории, через которую сейчас в Европу идет более 40% российского газа.

Копірайт зображення President.gov.ua Image caption В Давосе было подписано инвестиционное соглашение, которое, как надеется президент Порошенко, возобновит интерес инвесторов к Украине

Впрочем, прилагая усилия для сохранения транзита традиционного газа, Украина также пытается развивать альтернативную энергетику.

Во время форума в Давосе было подписано масштабное инвестиционное соглашение между норвежской NBT, французской Total и Европейским банком реконструкции и развития о строительстве нового ветрового энергетического комплекса "Сиваш" на юге страны.

Общая сумма инвестиций составляет около 450 млн долларов. Первая очередь строительства будет рассчитана на 250 МВт мощности, а общая мощность ветровой электростанции составит 700-800 МВт.

Президент Петр Порошенко, который был на подписании соглашения, отметил, что приход в Украину компаний с общей капитализацией в 1 трлн долларов, может стать признаком возвращения в Украину серьезных инвесторов.

Ожидается, что к 2050 году около половины мировой энергии будет производиться из возобновляемых источников - энергии ветра и солнца.

4. Китай влияет на всех

В последнем квартале прошлого года ВВП Китая вырос всего на 6,5%. Это самые низкие темпы роста экономики этой страны со времен финансового кризиса 2008 года. Ожидается, что в этом году рост китайской экономики может еще больше замедлиться.

Поскольку Китай является ведущим участником мировой торговли, то, что происходит в этой стране, так или иначе влияет на большинство стран мира. Например, в 2018 году Украина экспортировала в Китай только аграрной продукции на 1,2 млрд долларов.

Кроме того, то, что Китай является одним из ведущих производителей металла, а также его торговые войны с США уже обусловили серьезные изменения на мировых рынках стали, где Украина занимает одно из ведущих мест.

• Торговая война Трампа: пострадает ли Украина

Копірайт зображення AFP Image caption Вице-президент Китая Ванг Кишан заявил, что несмотря на замедление китайской экономики, Пекин и в дальнейшем сохранит влияние на мир

Вице-президент Китая Ванг Кишан в традиционной для китайских лидеров манере заявил, что Пекин и в дальнейшем сохранит свое влияние на мир:

"Китайские интересы и будущее тесно связаны с общемировыми", - заявил он во время отдельном выступлении на Давосском форуме.

5. "Учить детей делать то, что не могут работы"

Биткоин потерял до 70% от своей стоимости с 2017 года, когда стоимость этой криптовалюты достигала своих максимумов. Однако технологические инновации и в дальнейшем останутся одним из ключевых факторов развития мировой экономики. Этот тезис участники Давоса-2019 также повторяли довольно часто.

• Украинская экономика-2018 в пяти цифрах

Копірайт зображення AFP Image caption Руководитель Alibaba Group Джек Ма в этот раз в Давосе рассказал, как воспитывать рабочую силу будущего

Но руководитель одного из мировых интернет- и технологических гигантов Alibaba Group Джек Ма настаивает, что в мире людей технологии являются вторичными.

"Мы должны учить детей быть креативными и инновативными, чтобы они могли делать вещи, которые не могут выполнять роботы".

"Машины будущего будут иметь чипы, но люди имеют сердца. Образование должно двигаться в этом направлении".

"Чтобы управлять умными людьми, надо использовать культуру и систему ценностей, чтобы они верили в то, что делают. Контролировать глупых можно правилами и бумажной работой".

"Экспертов относительно будущего нет. Есть только эксперты из прошлого".

В прошлом году также во время Давоса Джек Ма заявил, что благодарит женщин за успех своей компании.

Участники нынешнего Давосского форума, среди которых женщины составляют лишь 22%, также много говорили о том, какой может быть будущая роль женщин в мировой экономике.

Пока же женщинам придется ждать 217 лет, чтобы закрыть так называемый "гендерный гэп" - разницу в оплате труда с мужчинами на тех же должностях.

В Давосе также были озвучены результаты исследования, согласно которым 5,3% руководителей полторы тысячи крупнейших компаний в мире имеют имя Джон. Еще 4,3% директоров - имя Дэвид. Все женщины - с разными именами - составляют 4,1% в ведущих должностях в бизнесе.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram