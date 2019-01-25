Революция, двоевластие или переворот? Что происходит в Венесуэле и похоже ли это на Майдан

Копірайт зображення Getty Images Image caption Спикер венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Его уже признали США, Великобритания и многие страны Латинской Америки

В Венесуэле продолжаются столкновения сторонников оппозиции с силовиками, которые усилились после того как лидер оппозиции, спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом и получил признание со стороны США, Великобритании и многих стран Латинской Америки.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с США после того, как администрация Дональда Трампа признала новым президентом страны спикера парламента Хуана Гуайдо.

Мадуро дал американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть страну.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Николас Мадуро обвинил страны, поддержавшие Гуайдо, в "интервенционизме"

Николас Мадуро стал президентом Венесулы в 2013 году, вскоре после смерти Уго Чавеса, руководившего государством 14 лет. Венесуэла при нем находится в состоянии экономического кризиса, и протесты против него не утихают.

Гиперинфляция, отключение электроэнергии и дефицит основных продуктов привели к бегству из страны нескольких миллионов человек. Венесуэльские беженцы массово переходят границу с Бразилией и Колумбией.

Что произошло в среду?

В честь 51-й годовщины падения военной диктатуры по улицам Каракаса прошел марш сторонников оппозиции.

35-летний спикер парламента Хуан Гуайдо во время выступления перед участниками марша заявил, что протесты будут продолжаться, пока Венесуэла не будет "освобождена".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Выступая перед участниками марша по случаю революции 1958 года, Хуан Гуайдо пообещал бороться до "освобождения" Венесуэлы

После обращения он поднял правую руку и сказал: "Я клянусь формально взять на себя национальные исполнительные полномочия как действующего президента", пообещав возглавить переходное правительство и провести свободные выборы.

Гуайдо сослался на 233 и 333 статьи Конституции, которые позволяют спикеру парламента быть главой государства в отсутствие президента. Он отметил, что полномочия Николаса Мадуро завершились, поскольку выборы 2018 года, на которых он победил, были недействительными.

Лидер оппозиции призвал вооруженные силы, которые до сих пор поддерживают Мадуро, не подчиняться правительству.

Венесуэльские правозащитники утверждают, что во время протестов во вторник и среду погибли 14 человек.

Копірайт зображення EPA Image caption Неправительственные организации сообщают, что во время протестов во вторник и среду погибли 14 человек

Кто такой Хуан Гуайдо?

Гуайдо не был известным оппозиционером, пока его не избрали президентом Национальной ассамблеи 5 января этого года.

Оппозиция получила контроль над парламентом после выборов 2015 года, но в 2017 году по инициативе Николаса Мадуро прошли выборы в Учредительное собрание, на котором победили его сторонники.

Сейчас в Венесуэле собираются и парламент, и Учредительное собрание. Оба учреждения принимают законы, но Учредительное собрание является единственным органом, чьи законы принимает к сведению и выполняет правительство.

Гуайдо родился в 1983 году в семье авиапилота и учительницы. Получил образование инженера промышленности в Католическом университете Андреса Белло в 2007 году, позже учился в Университете Джорджа Вашингтона в США.

В студенческие годы он принимал активное участие в протестах против Уго Чавеса, а в 2015 году был избран в парламент от венесуэльского оппозиции.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Леопольдо Лопес - самый популярный оппозиционер в Венесуэле и ментор Хуана Гуайдо

Леопольдо Лопес, самый популярный лидер оппозиции в Венесуэле, считается ментором Гуайдо. Оба были соучредителями партии "Народная воля" в 2009 году.

Лопес был одним из лидеров протестов в Венесуэле в 2014 году, проходивших почти одновременно с протестами в Украине.

Его арестовали, в 2014-2017 годах он сидел в тюрьме, а сейчас находится под домашним арестом. Оппозиция считает его политическим заключенным.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Хуан Гуайдо - давний побратим венесуэльского оппозиционного лидера Леопольдо Лопеса, находящегося под домашним арестом. На этой фотографии 2015 года он в красном комбинезоне - рядом с матерью Лопеса и его женой

Будет ли военное вмешательство США?

Президент Дональд Трамп признал Гуайдо временным президентом, и это, вероятно, было скоординированным шагом.

В заявлении он назвал власть Мадуро "нелегитимной", добавив: "Народ Венесуэлы смело высказался против Мадуро и его режима и требовал свободы и верховенства права".

Он предупредил Мадуро и его окружение о более жестких санкциях.

Трамп заявил журналистам, что он не рассматривает возможность военного вмешательства, но добавил, что "рассматриваются все опции".

Он призвал другие страны поддержать Гуайдо.

Кто признал Гуайдо президентом?

Кроме США, Великобритания, Канада и семь южноамериканских стран - Бразилия, Колумбия, Чили, Перу, Эквадор, Аргентина и Парагвай признали Гуайдо легитимным президентом.

ЕС призвал к проведению новых выборов в Венесуэле.

В Латинской Америке откровенно поддержали Николаса Мадуро Боливия и Куба.

Также заявили о его поддержке Россия, Турция и Китай.

Россия раскритиковала ту часть международного сообщества, что "стремится изменить власть" в Венесуэле, и пригрозила, что любая военная интервенция США в Венесуэлу закончится катастрофой.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал сообщение в поддержку венесуэльского президента в Twitter: "Мой брат Мадуро! Будьте в полной готовности, мы стоим рядом с вами".

Копірайт зображення Getty Images Image caption В декабре Реджеп Тайип Эрдоган посетил Венесуэлу и продемонстрировал свою поддержку Николасу Мадуро

Представитель президента Мексики заявил о "позиции нейтралитета в венесуэльском конфликте".

Представитель генсека ООН Антониу Гутерриша заявил, что он призывает к мирному политическому диалогу для преодоления кризиса.

Президент Украины Петр Порошенко на украинском завтраке в Давосе 24 января не сказал, кого он поддерживает, но осудил политику руководства Венесуэлы.

"Сейчас у нас есть огромная опасность популизма. Те, кто хочет понять, что значит декларировать фиксированную цену ниже рынка на определенный продукт для людей - это то, что Чавес и Мадуро делали в Каракасе, Венесуэле. И сейчас народ Венесуэлы говорит "нет" популизму, "нет" безответственным политикам", - подчеркнул он.

Позже под вечер в Twitter министр иностранных дел Павел Климкин объявил о поддержке венесуэльского парламента и Хуана Гуайдо: "Реагирование с силой на требования демонстрантов является наиболее быстрым способом, чтобы власть утратила свою легитимность. Мы поддерживаем Национальную Ассамблею и полагаемся на ее президента Хуана Гуайдо в выходе из политического кризиса. #VenezuelaLibre".

Хештег, который разместил глава МИД, означает "Свободная Венесуэла".

Какова реакция Николаса Мадуро?

Николас Мадуро обвинил США в попытке управлять Венесуэлой, а оппозицию - в стремлении осуществить переворот.

"У нас было достаточно интервенционизма, здесь мы имеем достоинство, черт побери!" - сказал он в телевизионном обращении из президентского дворца Мирафлорес, где собрались его сторонники.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино осудил призыв Гуайдо к армии перейти на его сторону.

"Воины нации не принимают ни президента, которого продвигали темные силы, ни самопровозглашенного вне закона", - отметил он.

Мадуро и его окружение считают, что проблемы Венесуэлы вызваны санкциями США, которые мешали правительству, затрудняя реструктуризацию долга.

По данным исследования Национальной ассамблеи, которая находится в оппозиции к Мадуро, годовой уровень инфляции достиг 1,3 млн % за 12 месяцев к ноябрю 2018 года.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Министр обороны Владимир Падрино поддержал действующего президента Мадуро

Похоже ли это на Майдан?

Между протестами в Венесуэле и Украине есть как общие, так и отличительные черты.

Общей является поляризация общества во время протестов, его раскол на два враждебных лагеря, деятельность парамилитарных отрядов, убивающих демонстрантов.

Схожим является распределение влиятельных государств на противников и сторонников протестов - США, Канада, многие страны региона поддерживают оппозицию, а Россия и ее традиционные союзники - власть. В случае смены власти в Венесуэле, новое правительство вряд ли будет поддерживать тесные связи с Россией и Китаем.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Представители оппозиции защищаются щитами - ничего не напоминает?

Так же как в Украине, где в феврале 2014 года исполняющим обязанности президента стал ее спикер Александр Турчинов, в Венесуэле о получении власти, ссылаясь на Конституцию, объявил спикер парламента Хуан Гуайдо.

В то же время легитимность Верховной Рады во время протестов в 2014 году не ставили под сомнение, зато венесуэльские власти уже почти два года не считает легитимной Национальную ассамблею, которую возглавляет Гуайдо.

В отличие от Виктора Януковича, который бежал из Киева, а затем из страны, Николас Мадуро по крайней мере сейчас не выражает никакого желания отдавать власть и покидать страну. Стоит учитывать и мощность венесуэльской армии, которая поддерживает его.

Также перед протестами на Майдане 2013-2014 годов украинская экономика не страдала от такого экономического кризиса и безумной гиперинфляции, нехватки продуктов, которые испытывают на себе венесуэльцы уже не первый год.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Еще одна общая черта между Майданом и протестами в Венесуэле - акции поддержки протестов со стороны диаспоры. На фото - митинг в столице Чили

Что будет дальше?

Джонатан Маркус, дипломатический корреспондент BBC

Имеет ли администрация Трампа последовательный план повышения давления на Мадуро - например, замораживание активов? Кризис может просто привести к увеличению страданий венесуэльского народа.

Многое сейчас зависит от позиции венесуэльских военных.

Венесуэльские генералы могут поддержать действующий режим. Но вопрос, останутся ли лояльными к Мадуро офицеры низших рангов или они прислушиваются к растущим беспорядкам внутри страны и хору мощных голосов, доносящихся из-за рубежа?

Как могут пострадать интересы России в случае смены власти в Венесуэле

Как сообщает Русская служба Би-би-си, Россия последние несколько лет поддерживала Венесуэлу в обмен на обеспечение собственных интересов - в основном в отраслях нефтедобычи и поставки вооружений.

Москва стала важнейшим партнером в военном и военно-техническом сотрудничестве с Венесуэлой еще во времена правления Уго Чавеса (1999-2013).

Для России эта страна очень важна из-за ее географического расположения вблизи США.

С 2001 года, когда страны подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве, армия Венесуэлы, которая традиционно использовала вооружение западного производства, начала покупать российские.

Среди крупнейших контрактов - закупка 23 истребителей Су-30МК2V, поставки двух дивизионов ЗРК С-300 в 2013 году, а также комплексов "Тор", "Бук-М2" и "Печора". Еще Венесуэла получила 92 модернизированных танка Т-72 в 2012 году, 123 БМП-3Б в 2013 году и другую военную технику.

В 2010 году в Венесуэле заработал завод по производству автоматов Калашникова, построенный Россией. Москва также построила завод по производству патронов для них.

Копірайт зображення Getty Images Image caption На этой фотографии венесуэльские военные позируют на российском БМП-3М

В декабре 2018 года Николас Мадуро встретился в России с Владимиром Путиным. По итогам визита Мадуро сообщил, что были подписаны контракты, в рамках которых Россия предоставит Венесуэле 6 млрд долларов для поддержки нефтедобычи и горнодобывающей отрасли, в основном золотодобычи.

Для этого правительство России и "Роснефть", по расчетам агентства Reuters, с 2006 года предоставили Венесуэле по меньшей мере 17 млрд долларов кредитов.

Речь идет о кредите в 4 млрд долларов в декабре 2011 года на приобретение российского вооружения. Москва несколько раз реструктурировала этот кредит. Что будет с обслуживанием долга сейчас, неизвестно.

Большие интересы в Венесуэле имеет компания "Роснефть". В 2014 году "Роснефть" выдала Венесуэле 6,5 млрд долларов в качестве предоплаты за поставку нефти.

В презентации финансовых результатов "Роснефти" за первые девять месяцев 2018 года говорится, что этот долг сократился с 4,6 млрд долларов на 31 декабря 2017 года до 3,1 млрд долларов на 30 сентября. В то же время руководитель компании Игорь Сечин, по данным Reuters, в ноябре 2018 года летал в Каракас для личной встречи с Николасом Мадуро, чтобы обсудить задержки с поставками нефти.

У "Роснефти" есть лицензия на разработку месторождений Пата и Мехильонес на шельфе Венесуэлы сроком на 30 лет. Компания имеет право экспортировать газ из страны. В августе 2017 года "Роснефть" купила 49% индийской компании Essar Oil Limited (Nayara Enegry). Согласно сообщению компании, вместе с этим соглашением компания получила долю в проектах в Венесуэле и уже заключила контракты на поставку нефти с венесуэльской государственной нефтекомпанией PDVSA.

Русская служба Би-би-си направила запрос в "Роснефть" относительно ситуации с этими контрактами и ждет ответа.

"Все договоры "Роснефти" находятся в правовом поле, что дает компании возможность защищать свои права в международных судах в случае радикальных изменений в верхних эшелонах власти в Венесуэле", - сказал Би-би-си аналитик "Атон" Александр Корнилов.

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