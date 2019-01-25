Владимир Зеленский: "слуга народа" и шоу-бизнеса

Копірайт зображення UNIAN

В пятницу актер Владимир Зеленский теперь уже официально ушел в политику - он подал документы для регистрации кандидатом в президенты в Центральную избирательную комиссию.

Владимир Зеленский - комик, пародист и актер - до 31 декабря 2018 года, когда он объявил о намерении бороться за президентский пост, никогда не занимался политикой.

В его жизни так сложилось, что и юристом, получив диплом в Криворожском экономическом институте Киевского национального экономического университета имени Гетьмана, он тоже не работал. Всю сознательную жизнь, в старших классах школы и в вузе, посвятил себя "Клубу веселых и находчивых", а затем, создав студию "Квартал 95", превратил свое увлечение в бизнес.

Транзит в карьеру юмориста

Он родился в Кривом Роге в 1978-м, там учился в вузе и стал активным участником КВН, сначала команды "Запорожье-Кривой Рог-Транзит", а затем "95 Квартал".

Долгое время эта команда выступала в Высшей лиге КВН, поэтому много времени Владимир и его команда проводили в Москве и выступали в разных городах бывшего СССР.

Достигнув популярности, "Квартал 95" начал сотрудничать с телеканалами "1+1" и "Интер". На "плюсах" кварталовцы выступали с концертами, Зеленский также вел кулинарное шоу "Мистер Кук". На телеканале "Интер" выходит "Вечерний квартал" - телепроект, идеологом которого был он. Непродолжительное время, в 2010-2012 годах Владимир Зеленский был генеральным продюсером "Интера". Впоследствии появляется бизнес-проект - общество с ограниченной ответственностью студия "Квартал 95", одним из владельцев которого стал Владимир Зеленский.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Телепроект "Вечерний квартал" стал одной из самых популярных программ на телеканале "Интер" в 2007 году

Деятельность "Квартала-95" не ограничивается несколькими телевизионными шоу - они также пишут сценарии для мюзиклов и фильмов. Сегодня Владимир Зеленский снялся или был одновременно и актером, и продюсером более 10-ти полнометражных художественных фильмов.

"Слуга народа" и Коломойский

Политические шутки и пародии - это то, что в основном показывает студия "Квартал 95", особенно в последние годы. Апогеем, похоже, станет вторая часть фильма "Слуга народа", который выйдет на экраны в марте, то есть, незадолго до выборов. Слоган фильма - слова "История следующего президента".

"Слуга народа" - такое название получила и партия, которую в 2017-м зарегистрировали в Минюсте. Формально ее лидером является Иван Баканов, также - руководитель ООО "Квартал 95". Ранее партия называлась "Партией решительных людей".

Жесткие политические шутки в "Квартале 95" и намеки на политическую деятельность появились тогда, когда олигарх и владелец телеканала "1+1" Игорь Коломойский вступил в конфликт с действующей властью. Сначала, когда Коломойский еще был губернатором Днепропетровской области, правительство лишило его контроля над компанией "Укрнафта". Затем был национализирован его "Приватбанк".

Копірайт зображення UNIAN Image caption Фрагмент фильма "Слуга народа", съемки 2015 года

А после того, как в декабре 2018 года Национальный банк подал иск в Швейцарии против Коломойского как экс-акционера "ПриватБанка" на 6,64 млрд грн, эксперты прогнозировали, что олигарх этого так не оставит и будет бороться против Петра Порошенко, в том числе с помощью популярного комика.

Именно сотрудничество студии "Квартал 95" с каналом Коломойского дало основания многим экспертам предполагать, что Зеленский выполняет политический заказ олигарха ради мести, а в будущем - появления в Верховной Раде фракции "Слуга народа", которую он будет контролировать.

Еще одна версия о причинах участия Зеленского в выборах президента - речь идет не о намерении занять пост главы государства, а о попытке Игоря Коломойского поторговаться с рейтинговыми кандидатами об использовании медийного ресурса канала "1+1" за или против них во время кампании, предполагают эксперты.

Сам Владимир утверждал, что с Коломойским его связывают бизнес-отношения и последний не вмешивается в редакционную политику и не указывает, над кем смеяться.

"Практически при заходе на канал мы договорились с Коломойским: никакой редакционной политики. Это было моим главным условием, и если оно не будет соблюдено, мы канал покинем. Я не готов обсуждать политический юмор, почему об этом, а не о том, так как все эти базары - для птиц. "Давай про тетю, давай про дядю" - это не наш вариант, конечно", - уверял он в интервью Дмитрию Гордону в декабре 2018 года.

Это интервью стало первым основательным разговором журналиста с Владимиром Зеленским на политическую тему без шуток.

Игорь Коломойский заявлял, что канал "1+1" со студией "Квартал 95" имеет контракт до 2022 года и в случае, если Владимир уйдет в политику, на его месте будет другой.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Владимир Зеленский в роли Наполеона, 2010 год

Политика, которая "достает каждый день"

"Политика - хорошая знакомая, которую ты не любишь, а она достает тебя каждый день", - так заявлял Владимир Зеленский еще в 2007 году, создав собственную юмористическую "Азбуку".

В июле 2017 года в Юрмале в одном из интервью он уверял, что "пока не рассматривает" для себя пути в политику.

В новогоднюю ночь 2019 года он сказал: "Сейчас в Украине такая ситуация, когда у каждого украинца есть три пути. Первый путь - жить, как живешь, плыть по течению, и это нормально, это выбор каждого. Второй путь - собрать свои вещи и уехать в другую страну, зарабатывать там деньги и отправлять своим близким и родным. И это тоже нормально. Но есть еще третий путь - попробовать самому что-то изменить в Украине. И я для себя избрал именно его... я иду в президенты Украины. Давайте сделаем это вместе!"

Что и как он намерен менять в Украине, пока не ясно, конкретно он об этом не говорит. Но предложил своим сторонникам вместе создавать программу будущего президента.

В последнее время Владимир Зеленский начал говорить об острых темах для страны.

"Если такое в жизни случится, то нужно будет со всеми говорить, чтобы мир наконец пришел в нашу страну. В ближайшее время нужно будет говорить со всеми людьми. Они себя так пафосно называют политической элитой или мировыми игроками. Мне кажется, что люди - не пешки, я никого игроками не считаю. Говорить нужно, чтобы все закончилось. Нужно не просто разговаривать, нужно дела делать", - говорил он в родном Кривом Роге накануне Нового года.

Копірайт зображення Ukrinform

В упомянутом выше интервью Дмитрию Гордону Владимир Зеленский сказал, что о завершении войны на Донбассе "говорить надо с людьми из Кремля", и что он готов к переговорам с кем угодно. При этом главарей "ДНР" и "ЛНР" называет марионетками Москвы. Артист также является сторонником всеобщего референдума о том, "что делать с территориями Донбасса".

В 2014 году "95 Квартал" приезжал в зону АТО с концертами. Тогдашний руководитель Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука подтверждал, что кварталовцы перечислили на нужды военных 1 млн грн и подарили автомобиль "скорой помощи".

"Мы знали, что ребята активно помогают. Они просили не разглашать, поскольку большинство средств зарабатывали на сотрудничестве с россиянами. Сейчас, я так понимаю, у них все проекты в России закрыты", - рассказывал Георгий Тука в 2016 году.

"Кто вы такие?"

Больше всего Зеленского упрекают в оскорбительных высказываниях в адрес Украины в 2016 году в Юрмале, где он пародировал Петра Порошенко и других действующих и бывших политиков.

В частности, он называл Украину "нищей", а также "актрисой немецкого фильма для взрослых", которая "готова принять любое количество с любой стороны". Впоследствии он объяснял, что имел в виду не страну в целом, а ее власть.

Еще один скандал связан с объявлением Службой безопасности Украины персонами нон-грата россиян, посещающих Крым. Среди них и актеры сериала "Сваты", автором которого были Зеленский и его команда и который успешно транслировался на "1+1". Госкино также забрало прокатную лицензию этого фильма, что вызвало недовольство Зеленского.

"Если кому-то не нравится слово "сваты" и вам ближе слово "кумовья", то вы сначала победите кумовство, а потом боритесь с нашими сватами. (...) Какого черта вы что-то там вообще предлагаете? Кто вы такие? Что вы сделали? Если вы Служба безопасности Украины, то позаботьтесь о безопасности страны, чтобы на улицу можно было свободно выйти детям и было не страшно. А от "Сватов" еще никто не повесился", - заявлял он.

Владимир Зеленский высказывался против "черных списков" артистов, которым запрещено посещать Украину. Он считал, что не надо впутывать артистов в политические игры, или же делать это только тогда, когда артист является одновременно и политиком.

Бизнес в России

Уже после заявления Зеленского о походе в президенты в СМИ началось активное обсуждение его бизнеса: журналисты программы "Схемы" провели расследование и обнаружили, что компания Green Family LTD, которая имеет отношение к лидеру студии "95 квартал", продолжает работать в России. Несмотря на его заявления о том, что он не работает в России "после того, что она сделала с Украиной".

Сам Зеленский не отрицает, что является совладельцем этой фирмы, но уверяет, что сейчас ею управляют другие люди.

"Мы этим не занимаемся. Занимается управляющий. Все, что мы получаем, - это роялти от всего продукта, который производился до 2014 года", - заявил актер в интервью "Українській правді".

Он также пообещал, что вскоре выйдет из кипрской компании, которая и владеет Green Family LTD. Однако когда именно это произойдет, он не уточнил.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram