Владимир Зеленский: "слуга народа" и шоу-бизнеса
В пятницу актер Владимир Зеленский теперь уже официально ушел в политику - он подал документы для регистрации кандидатом в президенты в Центральную избирательную комиссию.
Владимир Зеленский - комик, пародист и актер - до 31 декабря 2018 года, когда он объявил о намерении бороться за президентский пост, никогда не занимался политикой.
В его жизни так сложилось, что и юристом, получив диплом в Криворожском экономическом институте Киевского национального экономического университета имени Гетьмана, он тоже не работал. Всю сознательную жизнь, в старших классах школы и в вузе, посвятил себя "Клубу веселых и находчивых", а затем, создав студию "Квартал 95", превратил свое увлечение в бизнес.
Транзит в карьеру юмориста
Он родился в Кривом Роге в 1978-м, там учился в вузе и стал активным участником КВН, сначала команды "Запорожье-Кривой Рог-Транзит", а затем "95 Квартал".
Долгое время эта команда выступала в Высшей лиге КВН, поэтому много времени Владимир и его команда проводили в Москве и выступали в разных городах бывшего СССР.
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Достигнув популярности, "Квартал 95" начал сотрудничать с телеканалами "1+1" и "Интер". На "плюсах" кварталовцы выступали с концертами, Зеленский также вел кулинарное шоу "Мистер Кук". На телеканале "Интер" выходит "Вечерний квартал" - телепроект, идеологом которого был он. Непродолжительное время, в 2010-2012 годах Владимир Зеленский был генеральным продюсером "Интера". Впоследствии появляется бизнес-проект - общество с ограниченной ответственностью студия "Квартал 95", одним из владельцев которого стал Владимир Зеленский.
Деятельность "Квартала-95" не ограничивается несколькими телевизионными шоу - они также пишут сценарии для мюзиклов и фильмов. Сегодня Владимир Зеленский снялся или был одновременно и актером, и продюсером более 10-ти полнометражных художественных фильмов.
"Слуга народа" и Коломойский
Политические шутки и пародии - это то, что в основном показывает студия "Квартал 95", особенно в последние годы. Апогеем, похоже, станет вторая часть фильма "Слуга народа", который выйдет на экраны в марте, то есть, незадолго до выборов. Слоган фильма - слова "История следующего президента".
"Слуга народа" - такое название получила и партия, которую в 2017-м зарегистрировали в Минюсте. Формально ее лидером является Иван Баканов, также - руководитель ООО "Квартал 95". Ранее партия называлась "Партией решительных людей".
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Жесткие политические шутки в "Квартале 95" и намеки на политическую деятельность появились тогда, когда олигарх и владелец телеканала "1+1" Игорь Коломойский вступил в конфликт с действующей властью. Сначала, когда Коломойский еще был губернатором Днепропетровской области, правительство лишило его контроля над компанией "Укрнафта". Затем был национализирован его "Приватбанк".
А после того, как в декабре 2018 года Национальный банк подал иск в Швейцарии против Коломойского как экс-акционера "ПриватБанка" на 6,64 млрд грн, эксперты прогнозировали, что олигарх этого так не оставит и будет бороться против Петра Порошенко, в том числе с помощью популярного комика.
Именно сотрудничество студии "Квартал 95" с каналом Коломойского дало основания многим экспертам предполагать, что Зеленский выполняет политический заказ олигарха ради мести, а в будущем - появления в Верховной Раде фракции "Слуга народа", которую он будет контролировать.
Еще одна версия о причинах участия Зеленского в выборах президента - речь идет не о намерении занять пост главы государства, а о попытке Игоря Коломойского поторговаться с рейтинговыми кандидатами об использовании медийного ресурса канала "1+1" за или против них во время кампании, предполагают эксперты.
Сам Владимир утверждал, что с Коломойским его связывают бизнес-отношения и последний не вмешивается в редакционную политику и не указывает, над кем смеяться.
"Практически при заходе на канал мы договорились с Коломойским: никакой редакционной политики. Это было моим главным условием, и если оно не будет соблюдено, мы канал покинем. Я не готов обсуждать политический юмор, почему об этом, а не о том, так как все эти базары - для птиц. "Давай про тетю, давай про дядю" - это не наш вариант, конечно", - уверял он в интервью Дмитрию Гордону в декабре 2018 года.
Это интервью стало первым основательным разговором журналиста с Владимиром Зеленским на политическую тему без шуток.
Игорь Коломойский заявлял, что канал "1+1" со студией "Квартал 95" имеет контракт до 2022 года и в случае, если Владимир уйдет в политику, на его месте будет другой.
Политика, которая "достает каждый день"
"Политика - хорошая знакомая, которую ты не любишь, а она достает тебя каждый день", - так заявлял Владимир Зеленский еще в 2007 году, создав собственную юмористическую "Азбуку".
В июле 2017 года в Юрмале в одном из интервью он уверял, что "пока не рассматривает" для себя пути в политику.
В новогоднюю ночь 2019 года он сказал: "Сейчас в Украине такая ситуация, когда у каждого украинца есть три пути. Первый путь - жить, как живешь, плыть по течению, и это нормально, это выбор каждого. Второй путь - собрать свои вещи и уехать в другую страну, зарабатывать там деньги и отправлять своим близким и родным. И это тоже нормально. Но есть еще третий путь - попробовать самому что-то изменить в Украине. И я для себя избрал именно его... я иду в президенты Украины. Давайте сделаем это вместе!"
Что и как он намерен менять в Украине, пока не ясно, конкретно он об этом не говорит. Но предложил своим сторонникам вместе создавать программу будущего президента.
В последнее время Владимир Зеленский начал говорить об острых темах для страны.
"Если такое в жизни случится, то нужно будет со всеми говорить, чтобы мир наконец пришел в нашу страну. В ближайшее время нужно будет говорить со всеми людьми. Они себя так пафосно называют политической элитой или мировыми игроками. Мне кажется, что люди - не пешки, я никого игроками не считаю. Говорить нужно, чтобы все закончилось. Нужно не просто разговаривать, нужно дела делать", - говорил он в родном Кривом Роге накануне Нового года.
В упомянутом выше интервью Дмитрию Гордону Владимир Зеленский сказал, что о завершении войны на Донбассе "говорить надо с людьми из Кремля", и что он готов к переговорам с кем угодно. При этом главарей "ДНР" и "ЛНР" называет марионетками Москвы. Артист также является сторонником всеобщего референдума о том, "что делать с территориями Донбасса".
В 2014 году "95 Квартал" приезжал в зону АТО с концертами. Тогдашний руководитель Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука подтверждал, что кварталовцы перечислили на нужды военных 1 млн грн и подарили автомобиль "скорой помощи".
"Мы знали, что ребята активно помогают. Они просили не разглашать, поскольку большинство средств зарабатывали на сотрудничестве с россиянами. Сейчас, я так понимаю, у них все проекты в России закрыты", - рассказывал Георгий Тука в 2016 году.
"Кто вы такие?"
Больше всего Зеленского упрекают в оскорбительных высказываниях в адрес Украины в 2016 году в Юрмале, где он пародировал Петра Порошенко и других действующих и бывших политиков.
В частности, он называл Украину "нищей", а также "актрисой немецкого фильма для взрослых", которая "готова принять любое количество с любой стороны". Впоследствии он объяснял, что имел в виду не страну в целом, а ее власть.
Еще один скандал связан с объявлением Службой безопасности Украины персонами нон-грата россиян, посещающих Крым. Среди них и актеры сериала "Сваты", автором которого были Зеленский и его команда и который успешно транслировался на "1+1". Госкино также забрало прокатную лицензию этого фильма, что вызвало недовольство Зеленского.
"Если кому-то не нравится слово "сваты" и вам ближе слово "кумовья", то вы сначала победите кумовство, а потом боритесь с нашими сватами. (...) Какого черта вы что-то там вообще предлагаете? Кто вы такие? Что вы сделали? Если вы Служба безопасности Украины, то позаботьтесь о безопасности страны, чтобы на улицу можно было свободно выйти детям и было не страшно. А от "Сватов" еще никто не повесился", - заявлял он.
Владимир Зеленский высказывался против "черных списков" артистов, которым запрещено посещать Украину. Он считал, что не надо впутывать артистов в политические игры, или же делать это только тогда, когда артист является одновременно и политиком.
Бизнес в России
Уже после заявления Зеленского о походе в президенты в СМИ началось активное обсуждение его бизнеса: журналисты программы "Схемы" провели расследование и обнаружили, что компания Green Family LTD, которая имеет отношение к лидеру студии "95 квартал", продолжает работать в России. Несмотря на его заявления о том, что он не работает в России "после того, что она сделала с Украиной".
Сам Зеленский не отрицает, что является совладельцем этой фирмы, но уверяет, что сейчас ею управляют другие люди.
"Мы этим не занимаемся. Занимается управляющий. Все, что мы получаем, - это роялти от всего продукта, который производился до 2014 года", - заявил актер в интервью "Українській правді".
Он также пообещал, что вскоре выйдет из кипрской компании, которая и владеет Green Family LTD. Однако когда именно это произойдет, он не уточнил.