Скандал в Академии искусств: гипсовые пенисы, ветераны АТО и "150-летние догмы"

Копірайт зображення Спартак Хачанов / Facebook Image caption Гипсовые фигурки, которые использовались для создания "Парада"

На этой неделе стало известно, что Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры подготовила приказ об отчислении студента Спартака Хачанова. Основание - несдача сессии. Казалось бы, при чем здесь гипсовые пенисы, АТО и C14?

"Парад"

19 декабря прошлого года студентов и преподавателей, которые проходили по одному из коридоров столичной Академии художеств (НАОМА), ожидало неожиданное зрелище: десятки белых, выстроенных в ряды гипсовых пенисов.

Это - "Парад членов", работа студента вуза Спартака Хачанова. Миниатюрные солдатики и ракетные комплексы, имеющие подчеркнуто фаллическую форму, символизируют "военный парад".

Хачанов называет работу антивоенной и говорит, что именно так видит идею демонстративного хвастовства силой.

Талантливо или нет? Можно предположить, что в обоих случаях обсуждение инсталляции так и могло остаться в пределах учебного заведения, если бы не бурная реакция одного из преподавателей вуза, ветерана АТО Владимира Харченко.

Теперь скандал открыто обсуждают в соцсетях, а "лично пообщаться" со студентом хотят активисты праворадикальной организации C14.

Чья армия?

На видеозаписи, которую в декабре распространило издание "Запрет", видно, как доцент кафедры графического дизайна НАОМА Владимир Харченко общается с Хачановым.

Он называет это "хамством", а также "издевательством над нашей армией".

Студент обвинения в издевательстве над украинской армии отвергает и говорит, что речь идет о "путинской армии".

В ответ тот слышит слова "Ты сейчас*** (договоришься. - Ред.)" и я "устрою завтра повестку в военкомат". Харченко также говорит Хачанову, что "позовет атошников".

Копірайт зображення Евгений Валюк/Facebook

После спора, по утверждению Хачанова, преподаватель частично разрушил его работу.

Вскоре выяснилось, что студент получил низкие баллы по скульптуре: над ним нависла угроза отчисления на основании несдачи сессии.

23 января стало известно, что руководство Академии искусств подготовило приказ об отчислении Хачанова. Правда, позже ректор вуза Андрей Чебыкин уточнил, что его пока не подписали.

Он назвал работу студента "позорной" и сказал, что устроенная акция является сознательным расшатыванием ситуации в учебном заведении.

В тот же день в вуз пришли активисты организации C14. По их же словам, чтобы "лично пообщаться" со Спартаком Хачановым.

Студент говорит, что представители C14 ему угрожали, и ему пришлось от них прятаться. Парень боялся, что его могут избить.

Image caption Когда выяснилось, что Спартака Хачанова могут исключить из академии, часть студентов встала на его поддержку

Один из лидеров организации Сергей Мазур в Facebook подтвердил, что активисты C14 действительно приходили в НАОМА.

"Автор этой дурни изображает нашу армию в виде половых органов, а войну на востоке считает мерением правительствами стран п***, - заявил Мазур. - С14 пришли поддержать решение руководства и пообщаться лично со Спартаком, который угрожал сорвать заседание по его исключению. Но говорить Хачанов не захотел. Сбежал, спрятался в комнате за спинами работников и не выходил".

Студент предполагал, что праворадикалов в НАОМА мог позвать Харченко.

Сам преподаватель в беседе с BBC News Украина это опроверг.

"С14 - мои друзья, я их очень уважаю, но я никого не приглашал. Я не их командир. У них есть своя патриотическая позиция и они имеют на нее право", - говорит Харченко.

По его информации, причина потенциального исключения Спартака Хачанова - именно плохие оценки. Однако часть студентов вуза, которые встали на поддержку Харченко, в это не верят.

"Он для меня враг, а не студент"

В разговоре с BBC News Украина Владимир Харченко сказал, что видео, после публикации которого разгорелся скандал, не дает полного понимания ситуации.

Другая сторона, считает он, показала лишь тот отрывок разговора, который был ей выгоден.

"Поймите меня правильно: я участник боевых действий, 14 месяцев был на войне. И не просто в тылу, а девять месяцев служил на передовой, - говорит Харченко. - И вот когда я, ветеран, спросил Хачанова, что он хочет сказать своей работой, он в вызывающей форме заявил, что это его видение: он несколько раз повторил, что война - это мерение***".

"Сказал, что если я хочу, то он может флаги поставить: здесь украинский, а тут российский. Это уже потом он быстро перекрасился и начал говорить, что это то антироссийская инсталляция, то вообще антивоенная".

Копірайт зображення Владимир Харченко

По словам Харченко, Хачанов и "его кураторы" вели себя вызывающе, по-хамски и намеренно провоцировали его на конфликт: "Своим отношением, своим пренебрежением к нашей армии они очень быстро вывели меня из себя, это правда".

"Я 14 лет преподаю в академии - ни разу не повысил ни на кого голос. Но Хачанов для меня - не студент, а враг", - добавляет преподаватель Академии искусств.

На вопрос о том, имеет ли право преподаватель общаться со студентами так, как сам он делает это на видео, Владимир Харченко ответил: "То есть я имел право погибнуть на войне, защищая в том числе и своих студентов, а теперь не имею права высказать одному из них свое мнение? Если я считаю его откровенным врагом, я должен разговаривать с ним ласково и уважительно? Нет, он этого не заслуживает".

Несмотря на это, Харченко уверяет: Спартака Хачанова хотят отчислить именно за плохие оценки, а не за "Парад".

"Он не занимался учебой и совершенно заслуженно нахватал двоек. Сессию он завалил вполне сознательно: парень уже поймал звезду - считает, что он выдающийся художник и ему учиться не надо. Руководство академии имеет полное право отчислить его за неуспеваемость".

"Исключение Хачанова - позор для Академии"

В защиту студента высказался художник и директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд.

"Предлагаю вообще распустить приемную комиссию. Жека Карась (лидер движения С14. - Ред.) лучше решит, кому можно учиться на художника, а кому нет. И кому там преподавать", - написал Ройтбурд в Facebook.

Копірайт зображення УНИАН

В разговоре с BBC News Украина он назвал возможное исключение Спартака Хачанова из НАОМА "позорным фактом для Академии искусств".

"Академия превратилась в институт, который оказывает давление на проявления свободного творчества. И да, я действительно считаю, что художник имеет право на выходку".

Корень проблемы, говорит Ройтбурд, в том, что украинское образование в сфере искусства отстает от современности: "С этим надо что-то делать, но это вопрос системных изменений. В Украине до сих пор нет учебного заведения, где художников учили бы мыслить адекватно современности и происходящим процессам".

"Мышление художника за последние 200 лет изменилось, а у нас в академии до сих пор господствуют догмы 150-летней давности", - добавляет Ройтбурд.

"Я внимательно слежу за творчеством многих студентов, которые в свое время учились в Академии, и вижу, как они переезжают в Германию, Чехию или Литву, и это для них как новое рождение", - говорит директор Одесского художественного музея.

Что говорят в Академии?

Ректор Национальной академиии изобразительного искусства и архитектуры Андрей Чебыкин в своем заявлении называет работу Спартака Хачанова провокацией.

"Эта композиция" на свободную тему "не соответствовала ни учебной программе академии, ни требованиям кафедры. Студент провел акцию, возможно, даже при поддержке внешних факторов, сам не осознавая ее бесчестность", - говорит Чебыкин.

"Парад", по словам ректора, является расшатыванием ситуации в учебном заведении. "Это уже вторая его подобная акция. Она не несет в себе никаких гуманистических целей, это скорее какие-то патологические отклонения. Тогда ректорат нашел в себе силы понять студента... Фактически его взяли на поруки, а сам Хачанов тогда сказал, что все понял, и продолжил учиться. И теперь снова такая же акция".

Копірайт зображення НАОМА

Прокомментировал Чебыкин и действия преподавателя Владимира Харченко: "К сожалению, имел место момент волюнтаризма: у одного из преподавателей, ветерана АТО не выдержали нервы. У него есть свои объяснения, он ими, кстати, поделился в фейсбуке. К сожалению, есть большая поддержка его действий. С точки зрения формы, кто-то может и не воспринимает это - и мы не воспринимаем. Не может быть такого в учебном заведении".

По словам ректора, приказ об отчислении Хачанова пока не подписали.

"Сейчас идет глубокое обоснование всех материалов, даются ответы на все вопросы студентов. Если потребуется, проведем с ними встречу, когда будет подписываться вердикт".

Мнения в соцсетях о ситуации вокруг отчисления Спартака Хачанова разделились. Часть пользователей называет это откровенным проявлением цензуры и притеснением свободы творчества, но есть и немало тех, кто убежден, что "Парад" - это оскорбительная и вредоносная работа, которой не должно быть места в стране, находящейся в состоянии войны.

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