Кто будет управлять Межигорьем? Скандал вокруг резиденции Януковича

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Хонка, страусы, машины - это далеко не все, что есть в бывшей резиденции Виктора Януковича "Межигорье". Сегодня Национальное агентство Украины по вопросам розыска и управления полученными преступным путем активами (АРМА) должно объявить результаты конкурса на избрание управляющего этим имуществом. Однако из-за скандала вокруг конкурса АРМА решила не завершать его сейчас, а продлить более чем на месяц.

Документы на конкурс подали два участника: общественная организация "Национальный парк Украины "Межигорье" и компания "Атлант Девелоп", среди которых и выбрали победителя.

Группа журналистов-расследователей заявила, что конкурс был непрозрачным, и требовали его продления и открытого обсуждения будущего бывшей резиденции "Януковича".

Теперь желающие могут подать документы на участие в конкурсе до 28 февраля.

Арестованное имущество

В рамках уголовных дел против Януковича относительно злоупотребления служебным положением и завладения имуществом Печерский райсуд Киева наложил арест на собственность экс-президента в Межигорье Киевской области.

Копірайт зображення Getty Images Image caption После побега Виктора Януковича в его резиденции жили активисты

29 мая 2018 года суд передал управление этим имуществом АРМА. Как сообщили BBC News Украина в учреждении, закон предусматривает, что после получения имущества АРМА обязана объявить конкурс на его управляющего, потому что сама вести такую ​​деятельность не может.

Представитель ведомства рассказал, что управляющий нужен для того, чтобы обеспечить надлежащее состояние объекта и хозяйственную деятельность на его территории.

Накануне получения "Межигорья" АРМА обращалась к различным отечественным и мировым компаниям, которые могли бы управлять резиденцией.

Среди отечественных они обращались к киностудии FILM.UA Group и "Студии Квартал-95", культурным проектам "Арт-завод "Платформа" и PinchukArtCentre, выставочным комплексам "Экспоцентр Украины", "КиевЭкспоПлаза" и "Международный Выставочный Центр", а также PR и ивент-агентствам и даже к Государственному управлению делами, которое заведует государственным имуществом.

Кроме того, АРМА заявляет, что писала письма кинокомпаниям Metro-Goldwyn-Mayer Warner Bros. Studio, 20th Century FOX Studios, Paramount Pictures, Sony Pictures Entertainment и DreamWorks.

При этом ни одна из вышеупомянутых компаний любопытства к управлению "Межигорьем" не проявила.

Конкурс: дубль один

23 ноября 2018 года АРМА объявила конкурс на управляющего "Межигорьем". Подаваться на него участники могли до 12 декабря.

"Несмотря на огромный общественный резонанс, общественное и политическое значение этого объекта, интерес бизнеса к управлению этим объектом оказался крайне низким", - сказал руководитель АРМА Антон Янчук на пресс-конференции в пятницу.

Нашлось всего двое желающих.

Image caption Руководитель АРМА Антон Янчук пожаловался на низкую активность

Одна заявка поступила от общественной организации "Национальный парк Украины "Межигорье", зарегистрированной в декабре 2014 года по адресу резиденции.

Общественная организация с 2014 года фактически управляет этим имуществом, хотя не является его владельцем или официальным управляющим.

На своем сайте общественная организация отмечает, что на содержание и реставрацию комплекса "Межигорье" за эти годы "не было потрачено ни копейки бюджетных средств".

При этом она также указывает стоимость билетов для посещения комплекса - 100 грн для взрослых в будний день и 120 в выходные, а экскурсия по ретро-гаражу обойдется еще в 50 грн.

Билеты называются "благотворительными".

Руководитель АРМА отметил, что эта общественная организация не соответствует требованиям к управляющим имуществом, поскольку "не является субъектом хозяйствования".

"У нас не было юридической возможности рассматривать эту кандидатуру", - отметил Антон Янчук.

При этом, если общественная организация изменит свой статус, то сможет полноценно участвовать в конкурсе.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В бывшей резиденции есть зверинец

Другая заявка поступила от ООО "Атлант Девелоп".

В государственном реестре юридических лиц есть всего одна компания с таким названием.

Из открытых источников известно, что зарегистрирована она в Киеве на улице Круглоуниверситетской и имеет уставный капитал в 1000 грн.

Владельцем компании значится мужчина из Белой Церкви, полный тезка которого работает там фельдшером в воинской части.

В рамках конкурса компания заявила, что имеет опыт управления имуществом, поскольку арендует помещения общей площадью более тысячи квадратных метров в Днепре, а также два автомобиля.

Скандал и новый старый конкурс

Накануне объявления результатов конкурса на управляющего "Межигорьем", которое планировалось провести в пятницу, у активистов возникли вопросы.

Группа журналистов-расследователей и активистов из проекта "ЯнуковичЛикс" опубликовали вечером 24 января в Facebook заявление о том, что "конкурс на избрание управляющего таким важным объектом оказался непрозрачным и скрытым от общественности".

"Насколько нам известно, ни один представитель общественности не имел возможности оценить качество предложений участников - несмотря на то, что именно благодаря усилиям общественности парк и резиденция не были варварски разграблены", - говорится в заявлении.

Они предложили отложить объявление результатов конкурса, организовать открытые собеседования с кандидатами, обеспечить публичное обсуждение планов развития "Межигорья", "организовать и обеспечить прозрачный процесс инвентаризации".

Также журналисты отмечают необходимость сохранить музей на территории резиденции экс-президента Януковича.

Автор проекта "Схемы" Наталья Седлецкая в Facebook написала, что "общественность просто была лишена возможности услышать аргументы претендентов, проконтролировать прозрачность работы комиссии, которая выбирала победителя".

Председатель общественного совета при АРМА Глеб Каневский написал в Facebook, что участие в заседаниях конкурсной комиссии принимала Transparency International Ukraine.

Каневский добавил, что журналисты не обращались к АРМА "с запросами о деятельности тендерного комитета" в течение всего конкурса.

На пресс-конференции в пятницу начальник юридического отдела АРМА и руководитель тендерного комитета Андрей Потемкин также заявил, что представитель Transparency International Ukraine приходил на заседание конкурсной комиссии "один раз".

Юридический советник Transparency International Ukraine Екатерина Рыженко рассказала, что представитель организации присутствовал на заседании тендерного комитета по выбору управления "Межигорьем".

Копірайт зображення Getty Images Image caption За время президентства Янукович собрал внушительную коллекцию автомобилей, которая сейчас находится в "Межигорье"

"Он присутствовал исключительно в роли наблюдателя, ни с какими документами мы не имели возможности ознакомиться ни до заседания комитета, ни во время", - сказала Рыженко.

24 января руководитель АРМА Антон Янчук провел встречу с журналистами, в результате которой решил не объявлять победителя, а продлить конкурс до конца февраля.

Сегодня на пресс-конференции он выразил надежду, что информация вокруг конкурса приведет к увеличению интереса от частных компаний.

Руководитель тендерного комитета Андрей Потемкин добавил, что АРМА хотела бы привлечь к конкурсу журналистов, которые проявят интерес.

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