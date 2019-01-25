Звездный секонд-хенд. Катрин Денев распродает свою одежду

Christie's проводит аукцион дизайнерских нарядов актрисы, многие из которых выполнены ее другом Ив Сен-Лораном.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Ив Сен-Лоран целует Катрин Денев во время своего последнего модного показа в 2002 году

Почти 130 лотов продали на аукционе в Париже. Еще 146 предметов одежды можно купить на онлайн-аукционе до 30 января.

На продажу выставили костюмы, платья и аксессуары.

"Они являются произведениями человека, который был очень талантливым и творил только для того, чтобы делать женщин более красивыми", - сказала Денев.

75-летняя звезда рассказала, что продает одежду после того, как покинула свой дом в Нормандии, на севере Франции, где хранила одежду в течение многих лет.

Денев была постоянной музой Ив Сен-Лорана, одного из самых знаменитых дизайнеров XX века, умер в 2008 году. Пара познакомилась в 1965 году, когда ей было 22 года, накануне встречи актрисы с королевой Великобритании Елизаветой Второй. Денев попросила дизайнера сделать ей платье для этого мероприятия - таким образом началась их дружба, которая длилась 40 лет.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Актриса и дизайнер в 1987 году

"Она была у него во время всех важных моментов его карьеры, в первом ряду зрителей на всех показах мод", - рассказала Камиль де Фореста, координатор по продажам Christie's.

"Он дал ей силу и уверенность, поэтому она сказала, что в одежде Ив Сен-Лорана чувствует себя, как в легких доспехах".

На продажу выставили винтажные наряды, такие как мини-платье из бисера, в котором Денев впервые встретила режиссера Альфреда Хичкока в 1969 году, - его оценили в 5000 евро.

Копірайт зображення Christie's Images Ltd, 2019 Image caption Мини-платье из бисера, в котором Денев впервые встретила режиссера Альфреда Хичкока в 1969 году

Покупатели могут забрать себе черное бархатную платье, которое она надела на открытие выставки Ив Сен-Лорана в Metropolitan Museum of Art в 1982 году.

Среди платьев с красных дорожек также золотой наряд от Ив Сен-Лорана с церемонии Оскара 2000 года, когда номинировали фильм с участием Денев "Восток-Запад". Ожидается, что платье будет продано за сумму от 2000 до 3000 евро, сообщает Reuters.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Золотое платье с оскаровской церемонии

Многие из дизайнерских произведений были надеты только один раз.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Организаторы аукциона рассказали, что у актрисы закончились свободные шкафы, чтобы хранить коллекцию дома

Копірайт зображення EPA

Копірайт зображення EPA Image caption Распродажа совпала с неделей высокой моды в Париже

Копірайт зображення EPA

Копірайт зображення EPA

Копірайт зображення AFP/Getty Images

Копірайт зображення AFP/Getty Images

Копірайт зображення AFP/Getty Images

Копірайт зображення AFP/Getty Images

Копірайт зображення AFP/Getty Images

Копірайт зображення EPA

Копірайт зображення AFP/Getty Images

Все фото принадлежат правообладателям.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram