Звездный секонд-хенд. Катрин Денев распродает свою одежду

  • 25 января 2019

Christie's проводит аукцион дизайнерских нарядов актрисы, многие из которых выполнены ее другом Ив Сен-Лораном.

Ив Сен-Лоран целует Катрин Денев во время своего последнего модного показа в 2002 году Копірайт зображення AFP/Getty Images
Image caption Ив Сен-Лоран целует Катрин Денев во время своего последнего модного показа в 2002 году
Presentational white space

Почти 130 лотов продали на аукционе в Париже. Еще 146 предметов одежды можно купить на онлайн-аукционе до 30 января.

На продажу выставили костюмы, платья и аксессуары.

"Они являются произведениями человека, который был очень талантливым и творил только для того, чтобы делать женщин более красивыми", - сказала Денев.

75-летняя звезда рассказала, что продает одежду после того, как покинула свой дом в Нормандии, на севере Франции, где хранила одежду в течение многих лет.

Денев была постоянной музой Ив Сен-Лорана, одного из самых знаменитых дизайнеров XX века, умер в 2008 году. Пара познакомилась в 1965 году, когда ей было 22 года, накануне встречи актрисы с королевой Великобритании Елизаветой Второй. Денев попросила дизайнера сделать ей платье для этого мероприятия - таким образом началась их дружба, которая длилась 40 лет.

Актриса и дизайнер в 1987 году Копірайт зображення Getty Images
Image caption Актриса и дизайнер в 1987 году
Presentational white space

"Она была у него во время всех важных моментов его карьеры, в первом ряду зрителей на всех показах мод", - рассказала Камиль де Фореста, координатор по продажам Christie's.

"Он дал ей силу и уверенность, поэтому она сказала, что в одежде Ив Сен-Лорана чувствует себя, как в легких доспехах".

На продажу выставили винтажные наряды, такие как мини-платье из бисера, в котором Денев впервые встретила режиссера Альфреда Хичкока в 1969 году, - его оценили в 5000 евро.

Мини-платье из бисера, в котором Денев впервые встретила режиссера Альфреда Хичкока в 1969 году Копірайт зображення Christie's Images Ltd, 2019
Image caption Мини-платье из бисера, в котором Денев впервые встретила режиссера Альфреда Хичкока в 1969 году
Presentational white space

Покупатели могут забрать себе черное бархатную платье, которое она надела на открытие выставки Ив Сен-Лорана в Metropolitan Museum of Art в 1982 году.

Среди платьев с красных дорожек также золотой наряд от Ив Сен-Лорана с церемонии Оскара 2000 года, когда номинировали фильм с участием Денев "Восток-Запад". Ожидается, что платье будет продано за сумму от 2000 до 3000 евро, сообщает Reuters.

Золотое платье с оскаровской церемонии Копірайт зображення Getty Images
Image caption Золотое платье с оскаровской церемонии
Presentational white space

Многие из дизайнерских произведений были надеты только один раз.

выставка одежды Катрин Денев Копірайт зображення AFP/Getty Images
Image caption Организаторы аукциона рассказали, что у актрисы закончились свободные шкафы, чтобы хранить коллекцию дома
Presentational white space
выставка одежды Катрин Денев Копірайт зображення EPA
Presentational white space
выставка одежды Катрин Денев Копірайт зображення EPA
Image caption Распродажа совпала с неделей высокой моды в Париже
Presentational white space
выставка одежды Катрин Денев Копірайт зображення EPA
Presentational white space
выставка одежды Катрин Денев Копірайт зображення EPA
Presentational white space
выставка одежды Катрин Денев Копірайт зображення AFP/Getty Images
Presentational white space
выставка одежды Катрин Денев Копірайт зображення AFP/Getty Images
Presentational white space
выставка одежды Катрин Денев Копірайт зображення AFP/Getty Images
Presentational white space
выставка одежды Катрин Денев Копірайт зображення AFP/Getty Images
Presentational white space
выставка одежды Катрин Денев Копірайт зображення AFP/Getty Images
Presentational white space
выставка одежды Катрин Денев Копірайт зображення EPA
Presentational white space
выставка одежды Катрин Денев Копірайт зображення AFP/Getty Images
Presentational white space

Все фото принадлежат правообладателям.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

Новости по теме