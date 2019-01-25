Звездный секонд-хенд. Катрин Денев распродает свою одежду
Christie's проводит аукцион дизайнерских нарядов актрисы, многие из которых выполнены ее другом Ив Сен-Лораном.
Почти 130 лотов продали на аукционе в Париже. Еще 146 предметов одежды можно купить на онлайн-аукционе до 30 января.
На продажу выставили костюмы, платья и аксессуары.
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"Они являются произведениями человека, который был очень талантливым и творил только для того, чтобы делать женщин более красивыми", - сказала Денев.
75-летняя звезда рассказала, что продает одежду после того, как покинула свой дом в Нормандии, на севере Франции, где хранила одежду в течение многих лет.
Денев была постоянной музой Ив Сен-Лорана, одного из самых знаменитых дизайнеров XX века, умер в 2008 году. Пара познакомилась в 1965 году, когда ей было 22 года, накануне встречи актрисы с королевой Великобритании Елизаветой Второй. Денев попросила дизайнера сделать ей платье для этого мероприятия - таким образом началась их дружба, которая длилась 40 лет.
"Она была у него во время всех важных моментов его карьеры, в первом ряду зрителей на всех показах мод", - рассказала Камиль де Фореста, координатор по продажам Christie's.
"Он дал ей силу и уверенность, поэтому она сказала, что в одежде Ив Сен-Лорана чувствует себя, как в легких доспехах".
На продажу выставили винтажные наряды, такие как мини-платье из бисера, в котором Денев впервые встретила режиссера Альфреда Хичкока в 1969 году, - его оценили в 5000 евро.
Покупатели могут забрать себе черное бархатную платье, которое она надела на открытие выставки Ив Сен-Лорана в Metropolitan Museum of Art в 1982 году.
Среди платьев с красных дорожек также золотой наряд от Ив Сен-Лорана с церемонии Оскара 2000 года, когда номинировали фильм с участием Денев "Восток-Запад". Ожидается, что платье будет продано за сумму от 2000 до 3000 евро, сообщает Reuters.
Многие из дизайнерских произведений были надеты только один раз.
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