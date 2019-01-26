Янукович не первый: 10 лидеров, которых осудили заочно

Копірайт зображення Getty Images Image caption Экс-премьер Таиланда Йинглак Чиннават, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и отстраненный от власти правитель Центральноафриканской Республики Жан-Бедель Бокасса - были заочно осуждены на родине

24 января суд в Киеве заочно признал виновным в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Это первый в украинской истории случай заочного осуждения политика такого уровня, однако далеко не первый в мировой истории.

BBC News Украина решили вспомнить других бывших глав государств и политиков, заочно осужденных у себя на родине.

Жан-Бедель Бокасса

Должность: президент ЦАР (1966-1976) и император Центральной Африки (1976-1979)

Приговор: смертная казнь, позже - пожизненное заключение и амнистия

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Жан-Бедель Бокасса - один из наиболее печально известных африканских лидеров, получивший прозвища "африканский Наполеон" и "мясник из Банги".

В 1939 году 18-летний Бокасса выбрал карьеру военного и поступил на службу в ряды французской колониальной армии. Воевал в составе свободных французских сил, поддерживающих генерала де Голля в борьбе немецкой оккупации Франции.

Бокасса участвовал в освобождении Франции от нацистов, позже - в войнах в Индокитае и Алжире, когда Франция пыталась сохранить свои колонии. Был награжден орденом Почетного легиона и покинул ряды французской армии в 1962 году в ранге капитана. Его кузен, президент Центрально-Африканской республики Давид Дако сразу поручил Бокассу реорганизовать армию молодого государства, а затем сделал начальником Генштаба.

В 1966 году Бокасса сверг Дако в результате военного переворота. Придя к власти, Бокасса отменил действовавшую конституцию, запретил попрошайничество, ввел "бригады морали", проверявшие бары и рестораны. С политическими оппонентами жестко расправлялись, а обычным ворам отрубали уши.

В то же время в столице страны была создана система общественного транспорта из рейсовых автобусов и паромной переправы, а себя Бокасса пытался представить защитником прав женщин, запретив женское обрезание.

Новый лидер государства пообещал, что отойдет от власти, когда победит коммунистическую угрозу, коррупцию и стабилизирует экономику.

Бокасса начинал правление в качестве верного союзника Франции, заинтересованной в стратегическом положении ЦАР и богатых залежах урана в стране. В Париже на авторитарный характер режима не обращали внимание, а президент Франции Валери Жискар д'Эстен даже называл Бокассу "другом и членом семьи".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Некоторое время президент Франции Валери Жискар д'Эстен (слева) называл Бокассу "другом и членом семьи", но в 1979 году отдал приказ устранить его от власти

В 1972 году Бокасса стал пожизненным президентом, а в 1976 году перешел в ислам и объявил себя императором Центральной Африки. Он отмечал, что статус империи предоставит ЦАР особое место среди африканских стран и поможет получить международное уважение. Однако это вызвало лишь насмешки со стороны мировых СМИ,

Церемония коронации Бокассы в 1977 году, по его замыслу, должна была напоминать церемонию коронации Наполеона I и его жены Жозефины Богарне.

На коронацию были приглашены пять тысяч гостей, в том числе лидеры западных государств и Папа Римский, но из мировых лидеров прибыл только премьер Маврикия. Было заказано более 10 тысяч ювелирных украшений, приобретено 400 парадных костюмов и 200 смокингов, сшитых французскими кутюрье, трон стоимостью 2,5 млн долл, корона за 5 млн долл с бриллиантами и десятки дорогих авто Mercedes-Benz. В целом церемония обошлась в 50 млн долларов - три четверти бюджета страны. В это время средний доход на душу населения в стране составлял 100 долларов.

Именно во время той церемонии зародились слухи о каннибализме Бокассы. В беседе с французским министром он пошутил, что накормил того человеческим мясом.

В последние годы своего правления Бокасса подружился с диктатором Ливии Муаммаром Каддафи, посетил несколько стран советского лагеря, в частности, СССР, и начал заявлять о необходимости приобретения страной атомного оружия. Франция, воевавшая с Ливией за контроль над Нигером, где сосредоточены богатые залежи урановых руд, прислала эмиссара, чтобы предотвратить дальнейшее сближение между Каддафи и Бокасса. Во время беседы диктатор в гневе ударил эмиссара тростью.

Отношения с Францией были испорчены. В то же время страна переживала экономические трудности, и чтобы улучшить финансовое положение, Бокасса ввел обязательное ношение дорогой школьной формы для детей. Школьники вышли на акцию протеста, более сотни из которых были убиты силовиками.

Когда в сентябре 1979 года диктатор отправился с визитом в Ливию, французские войска без единой капли крови вернули к власти в ЦАР Давида Дако. Слухи об императоре-каннибале использовались для оправдания переворота.

Бокасса отправился из Ливии в эмиграцию и жил некоторое время в своем замке во Франции с некоторыми из полусотни своих детей и 19 жен.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Несколько лет после отстранения от власти Бокасса жил в своем замке д'Ардрикур во Франции

На суде в ЦАР в 1980 году его заочно признали виновным в 13 преступлениях, в частности, в убийствах, каннибализме, коррупции, растрате государственного имущества, изнасилованиях, и приговорили к смертной казни.

В 1986 году Бокасса вернулся в ЦАР,однако был схвачен и повторно предан суду."Я вернулся в свою страну, чтобы предстать перед судом. Во время процесса, я обнаружил некоторые преступления, о которых не знал. Как глава государства я беру на себя моральную ответственность", - заявил он в суде.

Ввиду отсутствия доказательств Бокассу не признали виновным в пытках, хранении мертвых тел, краже бриллиантов из короны, каннибализме - несмотря на показания личного повара по приготовлению человеческого мяса. Однако приговорили к смертной казни за хищение 43 млн долларов и соучастии в убийствах, в частности, из-за приказа о расправе над 59 школьниками, которые отказались носить школьную форму. Позже приговор был заменён пожизненным заключением.

Причина возвращения экс-диктатора остается неизвестной. "Как старый африканский слон, он хотел вернуться домой перед смертью", - считал адвокат Бокассы Жан-Мари Виала.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В ЦАР еще кое-где сохранились статуи императора Бокассы. На этой фотографии рядом с одной из них стоят рекруты повстанческой группировки

В 1993 году Бокассу амнистировали. Три года спустя он умер от сердечного приступа.

Впоследствии на фоне последующих переворотов, роста преступности и войн в ЦАР стали звучать слова в защиту Бокассы. Старшее поколение вспоминало его правление с ностальгией, а именно строительство транспортной инфраструктуры и контроль преступности.

И.о. губернатора одной из провинций ЦАР Мишель Ямбете в комментарии ВВС в 2009 году отметил: "Была диктатура, но был порядок, и стабильность. А теперь больше не существует гражданской ответственности. Нет больше патриотизма. Именно это спровоцировало новые войны и ненависть. Оглядываясь на времена Бокассы, многое вызывает восхищение. Этот человек делал большие вещи".

В 2010 году президент ЦАР Франсуа Бозизе издал указ о реабилитации Бокассы. "Он построил страну, но мы уничтожили то, что он построил", - отметил президент с горечью, и вручил орден вдове Бокассы Катрин - бывшей императрице.

Йинглак Чиннават

Должность: премьер Таиланда (2011-2014)

Приговор: 5 лет заключения

Копірайт зображення EPA Image caption Йинглак Чиннават - первая женщина-премьер в истории Таиланда

Йинглак Чиннават - первая женщина-премьер в истории Таиланда. Родом из семьи тайских политиков и бизнесменов китайского происхождения, а ее брат Таксин Чинават возглавлял правительство страны в 2001-2006 годах и был отстранен от должности в результате военного переворота.

Чиннават, получившая образование в области политологии в Таиланде и государственного управления в США, начинала карьеру в семейном бизнесе. Она руководила компанией-мобильным оператором, которую основал ее брат, а также компанией, занимавшейся недвижимостью.

В 2011 году Йинглак Чиннават стала лидером оппозиционной левоцентристской партии "Для тайцев". С лозунгами, призывающими искоренить в стране бедность, сократить налоги, предоставить фермерам доступные кредиты, бесплатный Wi-Fi в публичных местах и обеспечить каждого школьника планшетом она победила на выборах, одержав 48% голосов.

Отсутствие у Йинглак политического опыта вызвало критику со стороны консерваторов, называвших ее "марионеткой" брата, который после переворота 2006 года покинул страну и был заочно осужден за неуплату налогов. Инглак же пыталась наладить отношения с королевской семьей и армией, которые неоднократно поддерживали консерваторов.

Желание Йинглак провести общую политическую амнистию, действие которой распространялось и на ее брата, вызвало антиправительственные протесты консерваторов, участники которых требовали снизить влияние Таксина Чиннавата и провести реформы.

На фоне протестов против премьера в мае 2014 года Конституционный суд отстранил Йинглак Чиннават от должности за злоупотребление властью, а когда ее сторонники - "красные рубашки" - вышли на улицы, тайские военные 22 мая 2014 осуществили военный переворот. Йинглак Чиннават, многие из ее родственников и сторонников были арестованы. Вскоре ее отпустили, но запретили покидать страну.

Копірайт зображення Getty Images Image caption У Йинглак Чиннават, несмотря на обвинения в коррупции, осталось немало сторонников, которые поддерживали ее во время судебного процесса 2015-2017 годов

Таиландом стала править военная хунта. Главнокомандующий армии Прают Чан-Оча вскоре стал премьером Таиланда и занимает эту должность до сих пор.

Накануне переворота Национальное антикоррупционное агентство обвинило Йинглак Чиннават в коррупции и нанесении ущерба государству в 15 млрд долларов во время программы закупки риса у фермеров по ценам выше рыночных. Судебный процесс длился два года, Йинглак Чиннават отвергала обвинения и доказывала, что является жертвой политических преследований.

На заседание суда в августе 2017 года, в ходе которого ей должны были огласить вердикт, она не явилась. Было установлено, что она покинула страну, возможно уехала в ОАЭ. Через месяц Йинглак Чиннават заочно приговорили к 5 годам лишения свободы за халатность при реализации программы аграрных субсидий.

Ее точное местонахождение неизвестно.

Михеил Саакашвили

Должность: президент Грузии (2004-2013)

Приговор: 6 лет тюрьмы

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Михеил Саакашвили был одним из лидеров акций протеста 2003 года против тогдашнего президента Грузии Эдуарда Шеварнадзе, получивших название "революции роз".

По истечении двух сроков на посту президента, Саакашвили уехал из страны.

В 2014 году в Грузии Саакашвили фигурировал в статусе подозреваемого по делам о растрате бюджетных средств и превышении полномочий на посту президента.

5 января 2018 года суд Тбилиси признал его виновным в превышении полномочий. Суд считает, что он нарушил закон, когда в 2009 году помиловал четырех полицейских, виновных в убийстве сотрудника банка Сандро Гиргвлиани. Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы.

В июне 2018 года суд Тбилиси признал Саакашвили виновным в организации избиения депутата Валерия Гелашвили в 2005 году якобы за критику в его адрес и приговорил экс-президента к шести годам лишения свободы.

Грузия несколько раз обращалась к Украине, где находился Саакашвили, с просьбой о его задержании и экстрадиции, но получала отказ.

В мая 2015 года года экс-президент Грузии получил гражданство Украины и стал губернатором Одесской области. Но в результате конфликта с президентом Порошенко и его окружением, он покинул должность в ноябре 2016 года, а затем неоднократно организовывал протесты против него.

В июле 2017 года Саакашвили лишили гражданства за предоставление ложной информации при его получении.

В это время он находился за пределами Украины. В сентябре того же года Михеил Саакашвили смог пересечь границу Украины при помощи его сторонников, прорвавших оцепление украинских силовиков на границе с Польшей.

12 февраля 2018 года экс-президента Грузии выслали в Польшу.

Зин аль Абидин бен Али

Должность: президент Туниса (1987-2011)

Приговор: пожизненное заключение

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Зин аль-Абидин бен Али вошел в историю как руководитель страны, с которой пламя Арабской весны 2011 года распространилось на многие страны Ближнего Востока, а в некоторых из них привело к восстаниям, смене власти и гражданским войнам.

Неординарная карьера 22-летнего бен Али началась в 1958 году со вступления в ряды армии Туниса. Он получил военное образование во Франции и США, и уже в 1964 году стал главой военной разведки, а в 1978-1980 и 1984-1987 годах возглавлял службу национальной безопасности.

В октябре 1987 года первый президент Туниса Хабиб Бургиба (1957-1987) назначил его премьером. Через месяц, после того как врачи признали 84-летнего президента недееспособным, бен-Али отстранил его от власти и сам стал президентом.

Во времена правления бен Али в стране была проведена частичная демократизации - в 1994 году оппозиция впервые попала в парламент, а президентские выборы 1999 года стали первыми альтернативными в истории страны, хотя президент никогда не набирал менее 89% голосов на таких выборах. В то же время правозащитники не прекращали критиковать нарушения прав человека, ограничения свободы слова и мысли.

Президенту удалось добиться успехов в экономике - ВВП страны выросло втрое в 1986-2008 годах. Именно в это время Тунис стал популярным направлением среди туристов.

Однако ограничения политических прав, коррупция, безработица, в частности, большое количество выпускников вузов, которые не могли найти работу, создавали основу для социального взрыва.

И он произошел в декабре 2010 года после того как молодой уличный торговец фруктами Мохаммед Буазизи совершил акт самосожжения в знак протеста против издевательств со стороны полиции и местных чиновников, отобравших у нег весы. Буазизи получил 90% ожогов тела и 4 января 2011 г. скончался в больнице, превратившись в героя бунтующей арабской молодежи.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Смерть Мохаммеда Буазизи стала катализатором смены власти в Тунисе и начала Арабской весны на Ближнем Востоке

После этого крупнейшие города страны охватили массовые протесты. 14 января бен Али ввел чрезвычайное положение и назначил внеочередные парламентские выборы. Но было поздно - чиновники и армия ему не подчинялись. Президент и его ближайшее окружение покинули страну на самолете. Политическое убежище бен Али и его семье предоставила Саудовская Аравия.

Значительную роль в успехе протестов сыграло недовольство влиянием на государство супруги президента Лейлы Трабелси, ставшего предметом журналистских расследований. Ведь до свадьбы с президентом она работала парикмахером, однако вскоре ее семья стала одной из самых влиятельных в стране.

В июне 2011 года тунисский суд заочно приговорил бен Али и его жену Лейлу к 35 годам тюрьмы и к штрафу в 65 миллионов долларов за хищение и незаконное владение иностранной валютой в особо крупных размерах, драгоценностями, археологическими находками.

Прокуратура просила смертную казнь для экс-президента из-за гибели 22 человек во время демонстраций и убийства четырех человек, препятствовавшим племяннику бен Али покинуть Тунис.

В июне 2012 года военный суд приговорил Зина аль-Абидин бен Али к пожизненному заключению за убийства демонстрантов в январе 2011 года. Другой суд приговорил экс-президента к 20 годам тюрьмы за поощрение насилия и убийств.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Недовольство влиянием на государство родственников жены президента Лейлы Трабелси способствовало успеху Арабской весны в Тунисе

Беттино Кракси

Должность: премьер-министр Италии (1983-1987)

Приговор: 27 лет тюрьмы, позднее 9 лет и 8 месяцев

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Беттино Кракси был одним из ведущих итальянских политиков в 1970—1980-х годах и близким другом медиамагната Сильвио Берлускони.

В 1976 году 42-летний Кракси возглавил Социалистическую партию Италии. Он быстро убрал традиционные серп и молот из символики партии, вступил в конфликт с коммунистами и начал создавать коалиции с христианскими демократами и другими правыми партиями, а также несколько лет возглавлял правительство.

В 1992 году один из депутатов-социалистов Марио Кьеза был задержан при получении взятки в 7 млн итальянских лир. Это было стартом операции "Чистые руки", выявившей факты масштабной коррупции в руководстве страны. Не дождавшись поддержки со стороны Кракси, Кьеза начал сотрудничать со следствием. Один за другим однопартийцы Кракси и ряд других влиятельных политиков оказались под следствием.

В начале 1993 года миланский суд попросил парламент снять с Кракси депутатский иммунитет, чтобы привлечь его к ответственности за коррупцию и взяточничество. Однако парламент просьбу отклонил. На улицах Рима Кракси встретили возмущённые демонстранты, они закидывали его монетами и махали купюрами в 1000 лир, спрашивая политика: "Беттино, хочешь и это?"

В декабре 1993 года прокурору Антонио Ди Пьетро удалось получить разрешение на допрос Кракси в связи с подозрениями в "супервзятке", которую лидеры социалистов и христианских демократов разделили между собой. Кракси заявил прокурору, что взятки - это "цена политики". Он настаивал не столько на своей невиновности, сколько на том, что все политики коррумпированы, и все партии брали взятки и получали незаконное финансирование.

Но весной 1994 года, опасаясь ареста, Кракси бежал к своему другу - президенту Туниса Зину аль-Абидин бен Али

На родине его сначала приговорили к 27 годам тюрьмы, позже этот срок сократили до 9 лет и 8 месяцев. Кракси неоднократно заявлял о своей невиновности. В Италию он больше не возвращался - в январе 2000 года умер от диабета.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Беттино Кракси и Сильвио Берлускони были большими друзьями

Сильвио Берлускони не забыл старого друга, поддержавшего становление его медиабизнеса, и приехал на его похороны в Тунисе. Дочь Кракси Стефания была сенатором от партии Берлускони "Вперед, Италия" и заместителем главы МИД в его правительстве.

Хиссен Хабре

Должность: диктатор Чада (1982-1990)

Приговор: смертная казнь, позже - пожизненное заключение

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Хиссен Хабре был президентом страны Чад, что в сердце Африки, в 1982-1990 годах, из-за его жестокости оппоненты называли его "африканским Пиночетом".

Он родился в 1942 году в семье пастуха из племени тубу на севере Чада. После окончания школы служил во французской колониальной администрации, где поразил руководство своими умственными способностями и дослужился уже в независимом Чаде до заместителя префекта.

При содействии руководства отправился в 1963 году во Францию, где получил высшее образование в области политологии. Вернувшись на родину в 1972 году, некоторое время работал в МИД страны.

Когда президент Чада Томбалбай отправил его на переговоры с повстанцами Фронта национального освобождения, выступавшего против дискриминации мусульманских народов Сахары, Хабре вступил в их ряды.

Повстанческая группировка, которую он возглавил, неоднократно брала заложников из европейских стран, требовала за них выкуп или предоставление оружия. В 1975 году президента Томбалбая убили, и в результате длительного противостояния между различными полевыми командирами в 1982 году Хабре захватил столицу страны и объявил себя президентом.

Годы правления Хиссена Хабре были эпохой террора - он пытался уничтожать оппозицию превентивно. "Несогласных пытали электрошоком, прижигали кожу сигаретами или вставляли в рот выхлопную трубу и заводили двигатель авто", - рассказывает соучредитель Центра исследования Африки Александр Мишин.

Amnesty International постоянно сообщала об исчезновении, убийствах и пытках людей в Чаде. Но Хиссен Хабре был важным партнером Франции и США в борьбе с диктатором Ливии Муаммаром Каддафи, которого он с помощью западных государств победил в войне 1987 года. Поэтому долгое время его принимали на высшем уровне в ведущих государствах мира.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Хиссен Хабре был важным союзником президента США Рейгана и президента Франции Миттерана в борьбе с диктатором Ливии Муаммаром Каддафи

В 1990 году отряды повстанцев во главе с Идрисом Деби нанесли поражение армии Хабре, и он бежал в Сенегал. В 1998 году правительство Чада обвинило Хабре в присвоении 70 млн французских франков и убийстве 40 тысяч человек, а десять лет спустя суд приговорил его к смертной казни за совершение преступлений против человечности.

Сенегал долго не выдавал экс-президента. Лишь после официального требования со стороны Международного суда ООН в 2013 году Хисен Хабре был арестован.

Был создан специальный Африканский суд, который в мае 2016 года приговорил его к пожизненному заключению за преступления против человечности, изнасилования, казни, похищение людей. Позже его обязали выплатить 125 млн евро компенсации пострадавшим.

Курманбек Бакиев

Должность: президент Кыргызстана (2005-2010)

Приговор: 50 лет тюрьмы

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Курманбек Бакиев - двукратный премьер-министр Кыргызстана, президент страны в 2005-2010 годах.

Он пришел к власти в результате "революции тюльпанов" 2005 года против президента Аскара Акаева, во времена правления которого два года возглавлял правительство.

Весной 2010 года из-за протестов Бакиев подал в отставку и бежал в Беларусь, где проживает до сих пор.

В Кыргызстане в 2013 году Бакиева признали виновным в злоупотреблении своими полномочиями и причастности к убийству экс-руководителя администрации президента Медета Садыркулова в 2009 году и приговорили к 24 годам заключения с конфискацией имущества.

Через год Бакиева признали виновным и в организации покушения на американского бизнесмена в 2006 году с целью завладения месторождением золота. Тогда экс-президента приговорили к 25 годам лишения свободы

Кроме того, четыре года длился суд по обвинениям Курманбека Бакиева и его брата Жаныбека в расстреле демонстрантов во время протестов 2010 года. Тогда охрана дома правительства открыла огонь по демонстрантам, которые пытались ворваться в здание. Погибли более 80 человек.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Родственники демонстрантов, погибших во время штурма здания правительства в 2010 году

В июле 2014 года братьев Бакиевых заочно приговорили к пожизненному заключению за убийство демонстрантов.

В 2013 году Бакиев заявил, что еще с 2010 года является гражданином Беларуси, а соответственно не подлежит экстрадиции.

Хайле Мариам Менгисту

Должность: президент Эфиопии (1977-1991)

Приговор: смертная казнь

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В 1974 году в Эфиопии произошел государственный переворот, в результате которого армейские офицеры отстранили от власти императора Хайле Селассие и создали военную хунту - Дерг, провозгласившей Эфиопию государством социалистической направленности. В следующем году монархия была упразднена. Император умер в заключении.

Страна стала одним из ведущих союзников СССР в Африке. Одновременно с этим Эфиопию охватил "Красный террор" - представители хунты расправлялись с бывшими имперскими чиновниками, с соперниками в борьбе за власть из других левых группировок, а в феврале 1977 года дошла очередь до обоюдного уничтожения между самими участниками Дерга - в ходе перестрелки погибли 58 офицеров, входившие в состав хунты. Победителем вышел 40-летний Хайле Мариам Менгисту.

Он был руководителем коммунистического режима в Эфиопии с 1977 по 1991 год. За время его правления страна была охвачена гражданской войной, пережила репрессии, войну с соседним Сомали и страшный голод 1983-1985 годов, унесший жизни 2 млн человек.

Именно голодающим эфиопам собирали помощь на знаменитом концерте на стадионе Уэмбли в 1985 году, который запомнился выступлением Фредди Меркьюри.

"Менгисту не зря окрестили "черным Сталиным" и "эфиопским мясником". Политика "красного террора" вместе с катастрофическим голодом времен "социалистического эксперимента" от Менгисту унесли жизни миллионов эфиопов. О таком наследии необходимо помнить и говорить, чтобы подобные катастрофы не повторились в будущем", - отмечает соучредитель Центра исследований Африки Александр Мишин.

В1990 году СССР прекратил помогать Эфиопии. Повстанцы, воевавшие против правительственных войск, одержали ряд побед и весной 1991 года взяли Аддис-Абебу. Менгисту бежал в Зимбабве, где получил политическое убежище. В падении своего режима он обвинял Михаила Горбачева.

В 2007 году Верховный Суд Эфиопии заочно приговорил Менгисту к пожизненному заключению за репрессии, убийства, пытки и незаконные конфискации имущества. Генпрокуратура Эфиопии обжаловала приговор, и в следующем году Верховный Суд приговорил экс-диктатора к смертной казни.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В 1983-1985 годах миллионы жителей Эфиопии пострадали от голода, порядка двух миллионов умерли

Мартин Борман

Должность: "личный секретарь" Гитлера, руководитель канцелярии НСДАП

Приговор: смертная казнь

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Мартин Борман с Адольфом Гитлером

Борман - один из высших должностных лиц нацистской Германии. Был личным секретарем Гитлера и главой партийной канцелярии нацистской партии, а в дни падения режима Борман даже находился в бункере вместе с лидером нацистов.

После самоубийства Гитлера Борман исчез.

Осенью 1945 года Нюрнбергский трибунал рассматривал участие Бормана в преступлениях нацистов, но его самого на скамье подсудимых не было.

Бормана признали виновным в сговоре с целью ведения агрессивной войны, военных преступлениях и в преступлениях против человечности и приговорили к смертной казни.

Это единственный случай заочного осуждения к смертной казни на этом процессе.

В 1972 году в Берлине нашли останки человека, которого идентифицировали как Бормана. Оказалось, что он погиб при попытке покинуть немецкую столицу еще в 1945 году.

Маурисио Фунес

Должность: президент Сальвадора (2009-2014)

Приговор: штаф в размере 420 тысяч долларов

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Маурисио Фунес был известным сальвадорским журналистом, делал репортажи для местных и иностранных СМИ во время гражданской войны в Сальвадоре (1979-1992). Позже он стал известным ведущим телешоу, сотрудничал некоторое время с испаноязычным бюро телеканала CNN. В 2004 году был признан лучшим журналистом-интервьюером страны.

Во время войны симпатизировал левому движению, и в 2007 году решил начать свой путь в политику, став членом Фронта национального освобождения имени Фарабундо Марти, который включал бывших левых повстанцев.

Партия выдвинула его кандидатом на президентских выборах, и в марте 2009 года он одержал победу с 51%, став первым левым во главе государства.

Хоть оппоненты предупреждали, что при Фунесе страна превратится в новую Венесуэлу - этого не произошло. Несмотря на то, что Сальвадор восстановил отношения с Кубой, страна отказалась присоединиться к блоку ALBA, лидером которого является Венесуэла.

Амбициозные проекты в сфере образования, здравоохранения, предоставления жилья бедным семьям были выполнены лишь частично из-за сложной экономической ситуации. Это разочаровало многих сторонников президента. Ему также удалось преодолеть рост преступности.

Уже после окончания срока президентских полномочий, в 2016 году, Фунеса обвинили в отмывании денег. Маурисио Фунес вместе с женой и детьми покинул страну и получил убежище в Никарагуа.

Фунес и его сын не смогли объяснить происхождение 420 тысяч долларов на своих счетах. Месячная зарплата президента составляла 5,2 тысячи долларов. В ноябре 2017 года обоих признали виновными и обязали выплатить 420 тыясч долларов в казну государства.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Маурисио Фунес считает расследование против него сведением счетов со стороны действующего президента Сальвадора Санчеса Серена, который ранее был его вице-президентом

Фунес назвал процесс против него политическим преследованием со стороны правых сил и сведением счетов со стороны левого президента Сальвадора Санчеса Серена, который ранее был его вице-президентом.

В июне 2018 года прокуратура Сальвадора выдала ордер на арест Фунеса и примерно тридцати его бывших сотрудников, обвинив экс-президента в присвоении 351 млн долларов бюджетных средств.

В настоящее время в Сальвадоре продолжается расследование преступлений Фунеса.

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