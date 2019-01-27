Как активистки из Львова вдохновили женщин обрезать волосы ради детей
Женщины и девушки обрезают длинные волосы и отдают их на изготовление париков онкобольным детям. В Украине с декабря продолжается акция Hair for Share (в переводе - "делиться волосами").
Стартовала она во Львове. Ее придумали шесть девушек, которые работали волонтерами в отделении гематологии Западноукраинского специализированного детского медицинского центра.
Они заметили, что маленькие пациентки очень тяжело переживают потерю волос во время лечения химиотерапией. Именно поэтому решили начать благотворительную акцию и помочь детям получить парики.
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Участницы акции фотографируются с отрезанным волосами и выкладывают фото в соцсетях с хэштегом #HairForShare. Уже собрали более 8 килограммов волос и изготовили шесть париков.
Во Львове еженедельно стригут волосы 5-8 участниц акции. Организаторы договариваются с парикмахерскими, чтобы этих женщин обслуживали бесплатно. По почте им присылают уже отрезанные волосы из Ровно, Тернополя, Днепра, Харькова, Житомира, Ивано-Франковска.
"Ни минуты не колебалась"
Во львовскую парикмахерскую Стефания Приймак, которая хочет принять участие в акции, пришла с дочерью и внучкой. У женщины - длинные светлые волосы.
"Об акции рассказала внучка, она увидела ее в соцсетях. Я ни минуты не колебалась", - говорит женщина.
"По специальности я медсестра, сейчас уже на пенсии. Волосы отращивала четыре года, они у меня хорошие, крепкие. Надеюсь, какой-то девочке получится красивый парик, который будет ее радовать", - добавляет она.
Парикмахер заплетает косу, отрезает 30-35 см волос, моет женщине голову и делает стрижку "под каре".
"Волосы не жалко"
На очереди - студентка Анна Устинова. Она тоже блондинка. Ее стригут бесплатно.
"Волосы не жалко, они быстро отрастут. Сразу разместила фото (новой прически. - Ред.) на своих страницах в Instagram и Facebook. Есть много лайков. Пишут, что новая прическа мне очень идет и благодарят за доброе дело", - говорит Анна.
"Классно, что мои волосы кому-то пригодятся", - отмечает она.
Кампанию по сбору волос начали в декабре. За это время свои волосы на благотворительность отдали более 150 женщин. Собрали на 10 полноценных париков, всего - 8 килограммов.
Организаторы сотрудничают с двумя благотворительными фондами, которые занимаются детьми с онкологическими недугами. Это львовский фонд "Крылья Надежды" и киевский "Таблеточки". Им передают готовые парики. Фонды отдают их девочкам, которые об этом просили.
"Первыми постриглись сами - показали пример"
Парикмахер собирает отрезанные волосы в пакеты, маркирует, пишет дату и город, передает одной из организаторов акции - Людмиле Крыжановской. Еженедельно она передает их в Киев мастеру по изготовлению париков.
"Когда девочки теряют волосы во время химиотерапии - это для них морально тяжело. Особенно для старших девочек, подростков. Им кажется, что все вокруг видят, что они больны", - говорит Людмила Крыжановская.
Даже после успешного лечения нужно время, чтобы свои волосы отросли, добавляет она. А парики придают им уверенность, помогают чувствовать себя красивыми, и они быстрее выздоравливают.
"Купить качественный парик для ребенка не у всех родителей есть возможность - их цена более 10 тыс. гривен. Искусственные парики некачественные - синтетический материал может вызвать аллергические реакции, под таким париком плохо отрастает волос. Первыми постриглись мы сами - показали пример", - рассказывает Крыжановская.
Из четырех хвостиков - один парик
Сложнее всего организаторам акции было найти постижера - мастера по изготовлению париков. Стоимость изготовления парика колеблется от 8 до 15 тыс. гривен.
Согласилась это сделать по себестоимости материалов мастерица из Киева Инна Костелова. Вместе с семью помощницами она уже изготовила шесть париков для девочек, потерявших волосы.
"Из четырех хвостиков делаем один парик. Треть волос из хвостика приходится выбрасывать - они короткие или ломкие", - говорит постижер.
Затем, рассказывает она, вручную специальными инструментами надо прикрепить волосы к основе парика. Чтобы сделать всего один - мастер работает две недели. Парики существуют трех размеров - со стрижкой под каре и длинее. Цвет - натуральный, русый или светло-русый.
"В первые недели акции было много коротких волос - от 20 см, больше всего сейчас нужны длинные - от 35 сантиметров. Волосы могут быть окрашенные, но не поврежденные", - добавляет Инна Костелова.
Бесплатно делают стрижки девушкам, которые жертвуют волосы для онкобольных детей, и в трех киевских салонах красоты. Владелица сети парикмахерских "КОКО - nail room" Ноа Кременчугская говорит, что акция вызвала ажиотаж среди клиенток заведения.
"С первого дня акции получаем более 20 звонков в день", - говорит она.
Женщины договариваются о стрижке, становятся в очередь, отдают готовые накладные натуральные волосы, парики, отмечает она.
"Недавно забежала девушка, она живет в Лондоне. Перед поездкой постриглась - отрезала длиннющие светлые волосы. Девушки знают, что могли бы продать эти волосы за немалую сумму - от тысячи гривен и больше - но с радостью жертвуют", - говорит Ноа Кременчугская.
Самой молодой участнице акции Hair for Share - 4 года, самой старшей - более 70.
Акция - бессрочная, ведь в фонды обратились более 300 детей и их родителей, желающих получить парик. Также просят парик и женщины с онкологическими, генетическими или иммунными заболеваниями.