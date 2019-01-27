Возможна ли дружба с бывшими?

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Существуют два противоположных мнения.

Да: "Потому что некоторые бывшие того стоят"

Робби Харб, 30 лет

Я всегда считал, что расставаться просто. Нет смысла скучать по тому, что закончилось. Лучше вести себя рационально: удалить номер этого человека из телефонной книги, заблокировать его в соцсетях и убрать из дома все его вещи.

Но потом в моей жизни произошли отношения с Б.

В отличие от других своих ребят, я не знакомился с ним в интернете или баре. Он был моим лучшим другом с детства. Мы вместе выросли в Сиднее - и срослись так крепко, как бывает только в юном возрасте. Мы делились друг с другом всем, от школьных сплетен до семейных проблем. Это ему я первому признался в своей ориентации, а он - мне.

Мы начали встречаться примерно в 25, когда он вернулся в Сидней, пожив несколько лет в другом городе. Это оказалось непросто. Казалось, каждый наш разговор переходил в спор.

Хотелось бы сказать, что было много хорошего, но на самом деле наши романтические отношения не ладились с самого начала.

То, на что мы даже не обратили бы внимания, когда были просто друзьями, - невинные шутки или опоздание на ужин, - вызывало глубокие обиды. Я вел себя гадко, и он тоже. Хорошо зная друг друга, мы прекрасно понимали, как друг друга задеть побольнее.

Нас хватило на полтора года. Однажды мы особенно жестоко поссорились, и что-то между нами сломалось навсегда. Мы оба это почувствовали.

"Итак, это все?" - спросил я. - "Да, пожалуй, все", - подтвердил он.

Через несколько дней он от меня переехал. Мы прожили вместе около четырех месяцев, но он даже не предупредил, что съезжает. Вчера он еще жил со мной, а сегодня исчез. Это было больно. В глубине души я уже несколько месяцев хотел, чтобы он съехал, но когда это произошло, квартира сразу опустела.

Следующие полгода мы не общались. Легче было убеждать себя, что он - плохой человек, что я в нем ошибся, чем разбираться с клубком чувств и мыслей в голове.

Определнное время такая стратегия работала.

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А потом я получил имейл с двумя словами: "На кофе?" Хоть и коротенькая, но это явно была оливковая ветвь - знак перемирия. "Когда?" - ответил я.

Мы встретились - и за первые тридцать секунд я убедился, что больше в него не влюблен. Раньше, когда мы встречались, мне постоянно хотелось одного из двух: либо крепко обнять, либо прибить. Но сейчас чувства улеглись.

Эта встреча также показала, как сильно я по нему соскучился - как по другу, а не любовнику. Нам было легко болтать почти обо всем на свете, хотя определенных тем мы избегали - например, замалчивали свои отношения с другими. Так или иначе, я не хотел терять с ним связь, и он так же. Мы согласились, что попробуем быть друзьями.

Следующие несколько месяцев мы виделись регулярно.

Иногда у нас исчерпывались темы для разговора, и наступала неловкая тишина. Иногда чувствовалось напряжение, особенно когда мы пытались обсуждать старые проблемы времен наших отношений. Мы подрывались на эмоциональных минах, как нарочно, так и случайно. Мы оба должны были научиться сдерживать свой язык.

Иногда, после хорошего ужина, насмеявшись с моим другом, как в старые добрые времена, я приходил домой и думал, не влюбляюсь ли я в него снова.

Методом проб и ошибок мы постепенно определяли границы нашей дружбы. Хорошо, что мы не сдались и поработали на долгую перспективу.

В конце концов напряжение исчезло - мы расслабились и перестали так сильно контролировать свое поведение. Наши разговоры стали более непринужденными, и мы начали рассказывать друг другу о своей личной жизни. Когда он впервые сказал, что с кем-то встречается, у меня свело живот - хотя я и сам к тому времени был в отношениях. Но постепенно я привык, и сейчас воспринимаю такие разговоры совершенно нормально.

Мы до сих пор близки. Я перестал видеть в нем своего бывшего и отношусь к нему как к брату. У него есть ключи он моей квартиры, и он может приходить, когда ему заблагорассудится.

Мы даже вместе завели собаку: он ухаживает за ней в течение недели, а я - на выходных или когда он в командировке.

Один мой приятель называет это "романтическими отношениями без секса". Думаю, для многих это так и выглядит. Но мы тщательно поработали над нашей дружбой, и ее формат нас вполне устраивает.

Нельзя дружить с бывшими! - говорят люди так, будто это прописная истина. Соглашусь, это сложно - но не значит, что невозможно. Трудности бывают в любых отношениях - на работе, с друзьями, с родственниками. Понятное дело, что и бывшие - не исключение.

Конечно, не всякие отношения стоят усилий. Бывает, человеку легче депилировать все тело воском, чем пойти на обед с бывшим. И все же, некоторые люди стоят того, чтобы беречь отношения с ними. Для меня Б. - именно такой человек.

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Нет: "Это только усиливает боль разлуки"

Мэри-Клер Чаппет, 29 лет

Разве можно дружить с тем, кого когда-то горячо любил? Нет - если речь идет о любви, которая задела тебя до самых глубин. И неважно, разошлись вы на хорошей ноте, или нет, дружба - не вариант. Я осознала это на собственном горьком опыте.

Еще будучи студенткой, я познакомилась с парнем, которому суждено было стать моей самой большой любовью и перемолоть мое сердце, как в блендере. Это был классический красавец, который мгновенно вызывал восхищение: высокий, смуглый, неотразимый.

У нас случился быстрый секс, который каким-то образом перерос в дружбу, которая каким-то образом переросла в отношения.

Мы встречались еще три года после выпуска, время от времени прерывая отношения. Счастливые уикенды, когда мы, как пара голубков, гнездились в его лондонской квартире, перемежались яростными спорами на тему верности и взаимных обязательств. Расставались мы так же долго и запутанно, как встречались - с фальстартами, извинениями и примирениями.

Когда мы все же разорвали романтическую связь, то договорились, что сохраним дружбу, с которой когда-то начались наши отношения. Мы практически поклялись оставаться лучшими друзьями до конца жизни - общаться, регулярно видеться, участвовать в жизни друг друга.

Мы также условились, что будем сообщать друг другу, когда наши будущие романтические интересы будут переходить в нечто серьезное.

Я должна была понимать, что такие отношения обречены с самого начала. Все - от родителей до друзей - говорили мне, что ничего толкового из этого не выйдет.

Вскоре после нашего разрыва мне прооперировали челюсть. Бывший пришел ко мне в больницу с цветами. Это тронуло меня - но не так, как тронул бы букет от друга. Нет, мое сердце трепетало так, будто это любимый человек сделал мне приятное.

Пока мы "дружили", мое сердце то и дело вздрагивало - когда он писал мне СМС поздно вечером, когда приглашал на кофе, если не спешил разрывать дружеские объятия. Сама того не осознавая, вскоре я уже анализировала каждое его движение - как человека, на отношения с которым надеешься в будущем.

Я ревновала, когда он вспоминал в разговоре других девушек, меня переполняла надежда, когда он звонил.

Думаю, это потому, что от наших прежних отношений так много всего осталось. В определенном смысле, сделаться из любовников друзьями было очень легко, ведь мы изъяли из отношений только лишь физический аспект (и то, оставив долгие объятия).

Все остальное оставалось: общий аккаунт в Netflix, многочисленные сообщения в течение дня, многочасовые телефонные разговоры. Иногда я ходила на свидания с другими людьми, - и, видимо, он так же, - но ничего серьезного из этого не получалось.

Несмотря на новые свидания, мое сердце выпрыгивало из груди каждый раз, когда мы ходили на "дружеский обед". Эмоции зашкаливали, как бы мы ни притворялись "просто друзьями". В конце концов, именно это мы и делали: притворялись. Хотя я ему никогда об этом не говорила, оглядываясь назад, понимаю, что мои чувства были ясны как божий день.

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Конечно, все это вскоре развалилось. Через полгода с начала нашей "дружбы" я была на одной домашней вечеринке, и общий друг спросил: я уже знакома с новой девушкой моего бывшего?

Запинаясь, я ответила, что ничего о ней не знаю. Тот удивился: "Правда? Похоже, у них все серьезно. Я думал, вы до сих пор дружите?"

"Получается, что нет, - сказала я сама себе, пьяная и заплаканная. - Если бы это был мой близкий друг, я бы порадовалась за его новую любовь. А это мой бывший парень, который нашел себе новую девушку, о которой я ничего не знаю. Я не радуюсь, как хорошая подруга - я в отчаянии, как безнадежно влюбленная женщина".

На следующий день я сказала ему, что больше не хочу с ним дружить. Он расстроился и признался, что держал свои новые отношения в секрете, не желая разрушить нашу дружбу. Это было трогательно, но еще раз доказывало, насколько токсичной стала эта псевдодружба.

Как бы то ни было, полный разрыв отношений с этим человеком - одно из самых мудрых решений в моей жизни. Наша связь была слишком глубокой, проблематичной и пропитанной чувствами, чтобы трансформироваться в дружбу.

Эта неудачная попытка научила меня, что из такой любви, как была у нас, никогда не выйдет мягких и теплых товарищеских отношений; своими усилиями мы только усиливали и растягивали во времени боль разлуки.

Всегда есть соблазн замаскировать неудачу успехом - попытаться построить дружбу на руинах любви; но как правило лучше оставить все как есть - в знак уважения к проведенному вместе времени.

Сейчас мы с бывшим обмениваемся сообщениями дважды в год - в наши дни рождения. Это зрелое поведение, и ничего больше не надо. Наши отношения привязаны к определенному периоду жизни - к прошлому; как я убедилась, в других периодах им места нет.

Понять это - первый шаг к выздоровлению от несчастной любви. Вы никогда не были с тем человеком "просто друзьями", если имели сильные чувства; так с какой стати начинать дружбу сейчас?

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