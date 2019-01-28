Дерьмосладости или круасуши? Какая еда вас удивит в этом году

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В последние годы мы наблюдаем распространение не только очень красивых, но и откровенно странных трендов в еде.

Например, в прошлом году некоторые сходили с ума по активированному углю.

Итак, в этом году в вашем желудке - или по крайней мере в Instagram - может оказаться пища, при виде которой возникнет один вопрос: "Что это, к черту, такое?!".

Дерьмосладости

Возглавляет список "Я не уверен, что хочу даже близко подносить это ко рту"... мороженое в форме кучки дерьма.

Нет, это не шутка.

Такой странный тренд появился в токийском кафе, которое продает мороженое в форме эмодзи с кучкой дерьма. Эти сладости, известные под названием "unchi-kun" (так в Японии вежливо называют акт дефекации в честь героя тамагочи), имеют съедобные глаза и широкую улыбку и подаются в "рожке" в форме унитаза.

Местные СМИ сообщают, что на вкус оно как "насыщенный, ароматный шоколад" - что ж, хоть это радует. Другие компании также подхватили "дерьмовый" тренд, несомненно, вдохновленный неизменной популярностью эмодзи, - и начали изготавливать другие сладости соответствующей формы - например, леденцы...

... или гигантскую жвачку со вкусом колы:

Так и хочется полакомиться, правда?

Пожарьте мне мороженое

Когда-нибудь слышали о роллах из мороженого? Эти сладости, также известные как жареное мороженое, делают путем свертывания тонкого слоя мороженого в сложные завитки. Этот тренд появился в Таиланде и в прошлом году распространился по всему миру - не в последнюю очередь благодаря необычайно популярным видео, демонстрирующим процесс приготовления.

Однако новинку оценили не все. Некоторые жалуются на то, что в таком виде вы получите меньше мороженого за большие деньги:

Впрочем, соцсети продолжают балдеть от таких десертов - только в Instagram хэштег #rolledicecream посетили почти 145 тысяч раз.

Круасуши

Если раньше любители вкусненького могли часами стоять в очереди за гибридом круассана и пончика под названием Cronut (созданным Домиником Анселем в Нью-Йорке), в 2019 году на смену ему пришли... круасуши.

Да, вы все правильно прочитали: круассан + суши = круасуши.

Эта японско-французская еда в стиле фьюжн (созданная в лос-анджелесской пекарне) является кусочком суши из лосося (вместе с васаби и имбирем), завернутым во французскую выпечку. Вуаля!

Однако такие кулинарные изобретения тоже нравятся не всем:

Среди других гибридов, которые могли бы завоевать популярность в 2019 году - "Philly taco" - огромный кусок мяса, завернутый в кусок пиццы с сыром.

Возможно, поможет от похмелья?

Драгоценные закуски

Этот год также обещает порадовать гурманов "золотым прикосновением Мидаса" - съедобное золото можно будет встретить буквально на всем.

В прошлом году нам подавали куриные крылышки с золотым напылением - стоимостью $45 за 10 штук:

В этом году не удивляйтесь, если найдете золото на чем угодно - в частности там, где оно, откровенно говоря, совсем не нужно - ведь ощутить его вкус вы все равно не сможете.

Например, на этом стейке стоимостью 400 долларов США.

Если же для вас (как и для большинства) такие цены слишком кусачие - вы можете приобрести съедобный золотой спрей и дать волю собственной фантазии.

И снова веганы

Вы не могли не заметить, что популярность веганский кухни в этом году продолжает расти - чего стоят одни только веганские роллы с сосисками от Greggs.

Среди других веганских трендов, которые мы можем ожидать в этом году, - бургеры "с кровью" (точнее - со свекольным соком), но без мяса - их теперь можно найти на полках супермаркетов в Великобритании.

Или же можете попробовать создать кулинарный шедевр своими руками - пожарив на гриле стейк из арбуза.

Но наш фаворит - веганское жареное яйцо. На самом деле существует несколько различных способов создания такого чуда, но самым популярным стал вот такой рецепт, получивший тысячи лайков.

Это блюдо из тыквы с черной солью не только выглядит как произведение искусства, но, пожалуй, и прекрасно на вкус.

Кому сырного чая?

Каждый год дарит нам какие-то новые странные напитки - и 2019-й не стал исключением.

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Как насчет сырного чая? В нем нет чеддера или бри, зато холодный зеленый чай покрывает пенка из молока и сливочного сыра - еще и посыпанная сверху щепоткой соли.

Также есть веганские молочные коктейли - на самом деле сделанные из хумуса.

Не говоря уже о "пивном" рамене, не содержащем алкоголя.

Приятного аппетита! (И надеемся, что вас не стошнило).

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