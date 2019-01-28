Image caption Девушку в последний раз видели возле остановки "Перга"

Страну всколыхнула история девушки, которая замерзла в лесу в Житомирской области после того, как ее якобы высадил в мороз водитель автобуса, поскольку у нее не было денег. Кондуктор и водитель утверждают, что она вышла сама. Не подтверждают информацию о конфликте в автобусе и в полиции. BBC News Украина выясняла подробности трагедии.

Дорога в село Рудня-Хочинская - заснеженная и ведет через лес. У остановки "Перга" стоит знак "пограничная полоса". Отсюда до Беларуси - около 10 км.

Именно на этой остановке утром 8 января вышла из автобуса 20-летняя Ирина Дворецкая.

Через два дня ее тело в лесу неподалеку нашел отец. По предварительному заключению экспертов, девушка умерла от переохлаждения, сообщили в полиции.

Село Перга расположено в километре отсюда, в сторону от трассы. Весь путь от остановки до Рудни-Хочинской, около 4,5 км, с обеих сторон дороги - лес с перелеском и ни единого дома. Даже днем ​​здесь нечасто можно увидеть машину.

Несколько шагов от дороги - и ноги вязнут в снегу. За пару сотен метров от трассы начинается болотистая местность в пойме реки Уборть. Даже зимой болота полностью не замерзают. Ирина сначала шла вдоль трассы, а потом свернула на боковую дорожку. По ней путь в родное село можно сократить на полтора километра. Но короткая дорога оказалась обманчивой. Девушка сбилась с пути и провалилась в бобровую яму - наполненную водой. Выбраться из ледяной ловушки Ирина уже не смогла.

"Золотой ребенок"

Рудня-Хочинская - небольшое полесское село. Покосившиеся заборы, многие дома деревянные. На въезде в Рудн.-Хочинскую знака нет.

Из-за этого не все водители автобусов заезжают в село, приходится выходить на дорогу, жалуется одна из местных жительниц.

В центре города - два магазинчика. Продавщица одного из них рассказала ВВС News Украина, что в селе проживает около 250 человек, 70 из них - дети.

Историю Ирины здесь знают все. Местные жители, которых мы встретили, рассказывают, что "ее из автобуса водитель высадил, как люди говорят".

Image caption В селе Рудня-Хочинская живут около 250 человек

Соседка семьи Дворецких не сдерживает слезы, вспоминая Ирину: "Золотой ребенок был! Приветливая, всегда здоровалась. Выросла здесь, бегала здесь еще маленькой".

На опрятном дворе семьи Дворецких - хлев с поросенком, гуси, собака. Старшая сестра Ирины Наталья Нечипорук приглашает в скромный дом. Ирина, средняя из трех сестер, училась в Новоград-Волынском медколледже на медсестру, недавно закончила курсы массажистов, рассказывает тетя Ирины Екатерина Мороз. И она, и Наталья в траурных платках. В гибели своей родственницы они обвиняют водителя.

Накануне перед тем роковым днем ​​было Рождество, Ирина с друзьями ходила колядовать и праздновать, рассказывает ее сестра. Вернулась домой поздно и впопыхах начала собираться к маме, которая лежала в больнице в Олевске. Ее в тот день в семь утра должны были перевозить на скорой в Житомир, поэтому девушке важно было успеть на первый автобус от пограничного села Копище в областной центр, который проходил мимо села в 3:55. Следующий в Олевск был в 7:30.

Копірайт зображення ФОТО из соцсетей Ирины Дворецкой Image caption Ирина не боялась леса и хорошо его знала, говорят родственники девушки

Еще по дороге домой девушка заскочила в местный магазин, рассказывает ее тетя. Несмотря на ночной час, это была не проблема - Ирина позвонила родственнице, которая там работала и жила через дорогу. Купила воду, жевательные резинки. Перед этим рассказывала тете, что деньги есть, наколядовала.

"Пришла домой, взяла другой рюкзачок, положила туда воду, побежала. Она даже о кошельке забыла, выскочила и побежала", - рассказывает Екатерина. Девушку пошел провожать знакомый. Он тоже говорил, что она бежала так, что он за ней не успевал, говорит Екатерина.

Девушка села в автобус. Родственники говорят, что свидетели рассказали им о том, как водитель стал требовать у нее заплатить за проезд, а когда выяснилось, что у нее нет денег, сказал ей выходить на следующей остановке. Это и была "Перга". В ту ночь было 18 градусов мороза, говорят родные Ирины.

Девушка будто бы пыталась кому-то позвонить из автобуса, но не дозвонилась.

Image caption Само село Перга от остановки находится на расстоянии около одного километра в сторону от дороги

Родственникам она не звонила. Сестра говорит, что сама набрала ее около 4:30 и спросила, где она. Та ответила, что идет по трассе домой. "Я думала, что она, может, не успела на автобус и идет по трассе возле села!", - вспоминает Наталья, добавляя, что если бы знала, что она так далеко, то родственники бы приехали забрать ее на машине.

"Замерзла с кулачками"

Когда девушка не появилась, а ее телефон не отвечал, сестра позвонила в полицию. Но там искать не спешили, считают родственники. Несколько дней семья сама разыскивала девушку. "Искали по селам. Еще думали, может, она проспала и уехала в Житомир", - рассказывает Екатерина. Нашли на станции водителя, который рассказал, что девушка вышла в Перге.

На третий день из полиции позвонили и попросили Наталью приехать написать заявление, ведь человека начинают искать лишь на третий день после исчезновения, говорит сестра. Но до участка Наталия не доехала. Когда она была уже в пути, ей позвонил отец и рассказал, что нашел "свою Ирочку".

Нашел дочь по следам - ​​два дня после ее исчезновения снег почти не шел, и их не замело. "У нее маленькие следы, потому что нога маленькая", - объясняет Наталья. Она говорит: "Замерзла в яме стоя, с открытыми глазами. Руки были подняты в кулачки - может, хотела дотянуться до сосен, растущих рядом".

"Отец вырубил ее изо льда своими руками", - говорит тетя девушки. Достали только с одним сапожком, другой намертво застрял во льду, добавляет сестра.

"Когда мы ее хоронили, она так и не оттаяла. Была как льдинка", - со слезами вспоминает тетя девушки.

Хотя отец у них не лесник, как сообщалось ранее, девушка хорошо знала лес, в котором практически выросла, часто ходила по грибы и ягоды, рассказывает Наталья. Но в темноте Ирина могла свернуть не туда. Вдоль дороги стоят стелы, которые призывают бережно относиться к лесу. От одной из них идет тропа мимо лесничества, по которой можно сократить дорогу к селу. Но в темноте девушка могла перепутать и свернуть ранее, рассуждает тетя Екатерина.

Image caption Ирина свернула в лес возле одной из таких стел, стоящих на обочине дороги

В полиции, услышав, что Ирину нашли, сказали спросить девушку, "чего она туда зашла", рассказывает сестра. Даже после объяснения, что спрашивать это уже не у кого, правоохранителей ждали 3,5 часа, говорят родственники.

Свидетелей сказали искать самим, говорит сестра. Отец с братом поехали в село Копище, где нашли одну из пассажирок, которая и рассказала о том, что Ирине приказал выходить из автобуса водитель, говорит Наталья.

Она утверждает, что пассажирка рассказала, что водитель с кондуктором ругали девушку, а затем он открыл на остановке двери и сказал: "Или платишь деньги, или выходи!". Родственники говорят, что теперь люди отказываются давать показания.

В полиции этого не подтверждают.

Были и другие пассажиры, из окрестных сел, говорит тетя. Но они рассказывают, что сидели сзади, сразу уснули и ничего не слышали, объясняет Екатерина. Она возмущается: "Чего он ее вообще взял? Нет денег, так высадил через 50 метров и поехал".

Староста Рудни-Хочинской и нескольких окрестных сел Анатолий Хомутовский рассказывает, что одна из пассажирок села в автобус в начале этого же села.

"Она села на заднее сиденье и сразу после исчезновения говорила, что не видела и не слышала никакого скандала", - говорит староста.

Он разговаривал и с теми, кто сел на остановке в Перге, и с тем, кто их привез. Но они говорят, что видели только, как кто-то из автобуса пошел в сторону Рудни-Хочинской, рассказывает Хомутовский.

BBC News Украина не удалось связаться с пассажирами автобуса.

"Вышла сама"

Сам водитель, Олег, убеждает: конфликта не было, а девушка вышла из автобуса сама, на следующей остановке.

Он отмечает, что пассажирка была "немножко навеселе" - определил по "характерному запаху" и "необычной походке". Это не подтверждает контроллер автобуса Валентина, которая говорит, что той ночью работала на этом маршруте. По ее словам, девушка, зайдя в автобус, до остановки стояла, не качалась, запаха кондуктор не чувствовала.

"Девушка зашла, я спросила, куда она едет. "В Олевск". - "24 гривны", - вспоминает диалог в автобусе Валентина. По ее словам, девушка стояла в проходе к ней спиной и что-то искала в сумке. Где-то через километр или меньше водитель спросил у нее: "Девушка, что с оплатой?". "Я буду платить", - ответила пассажирка, рассказывает Валентина.

Она уверяет, что больше ни она, ни водитель или кондуктор друг с другом не говорили.

По словам кондуктора, девушка смотрела в телефон, пыталась написать кому-то сообщение или позвонить, но никто не отвечал, потому что по телефону ни с кем не разговаривала.

Примерно через 5 минут автобус подъехал к остановке "Перга". На остановке стояла машина, привезла еще двух пассажиров. Автобус остановился, водитель нажал кнопку для автоматического открытия дверей. "Девушка выскользнула из автобуса, и все. Ни сказала ни слова, ни полслова", - рассказывает Валентина. Один из новых пассажиров попросил водителя открыть ему багажник, чтобы поставить сумку, и тот вышел из автобуса.

Водитель Олег, с которым BBC News Украина общалась отдельно от кондуктора, рассказывает о таком же ходе событий.

Он говорит, что когда ставил сумку пассажира в багажник, девушка стояла позади автобуса. Также, по словам водителя, на остановке до сих пор стояла и машина, которая привезла пассажиров.

В автобусе из Копища ехало около 20 человек, однако многие из них вышли в соседнем селе, еще до Рудни-Хочинский. На момент, когда зашла Ирина, в салоне было еще около десяти пассажиров, рассказывает водитель.

"У нее могло хватить смелости сесть в автобус, а не хватило смелости признаться, что у нее нет денег, попроситься", - говорит Валентина. Кондуктор рассказывает, что местные жители часто платят не сразу, как заходят.

"В том краю такие пассажиры, они могут рассчитываться в Олевске или в селе Юрово. Бывает, люди говорят, что в банкомате снимут и принесут. У кого нет денег, заходит и сразу говорит, просит подвезти", - говорит кондуктор, которая работает в этой компании с 1 января.

"Выйти - ее право, она зашла и по своей воле вышла", - продолжает Валентина.

Говорит, что подумала, что девушка передумала или едет к родственникам или друзьям в Пергу. "Не можем же мы пассажиров привязывать к креслам?" - говорит кондуктор.

Она говорит, что ее уже допрашивал следователь, а несколько дней назад она давала письменные показания. Водитель рассказывает, что первый раз давал показания полиции в Олевске 14 января, второй - 24-го уже в Главном управлении области. "Очень жаль, что так получилось, но я не спорил, и ее не выгонял, у нас вообще диалога никакого не было", - утверждает Олег.

"Родителям большое горе, я им сочувствую, никто этой трагедии не хотел, никто не думал, - говорит кондуктор Валентина. - Ребенок погиб, но другого человека под статью загонять - это тоже несправедливо".

Image caption Олевский район - третий по протяженности в Украине

Версия водителя и кондуктора совпадает со "служебным расследованием", результаты которого компания перевозчик "РИМ-Богдан" распространила в местных СМИ.

Директор Богдан Рысич говорит, что кроме водителя и контролера, опросили нескольких пассажиров.

Он рассказал по телефону BBC News Украина, что Олег работает на его предприятии водителем около 10 лет. Руководитель компании добавляет, что после начала расследования водителя от работы отстранили - по его словам, еще 14 января, однако 24 января в телесюжетах водитель был за рулем того же автобуса.

Рысич подтвердил информацию о том, что Олег в 2014 году на этом же автобусе сбил 15-летнюю девочку на велосипеде в деревне.

Было следствие, был суд, и водителя признали невиновным, поскольку он соблюдал правила движения и не мог среагировать. Девочка выехала из-за встречной машины, прямо под колеса ", - говорит Рысич.

Полиция также подтвердила BBC News Украина, что этот же водитель несколько лет назад сбил на своем автомобиле женщину в Житомире. Но тогда тоже не было обнаружено признаков состава преступления.

Продолжается следствие

Главное - разобраться с настоящим, а не с прошлым, призывает депутат Олевского районного совета Владимир Рабош.

23 января на заседании райсовета он подал депутатский запрос, который поддержал райсовет, в полицию и прокуратуру по расследованию инцидента. Говорит, что информацию о том, что инцидент замалчивается, и его подробности узнал "из социальных сетей", с самими свидетелями не общался.

"Пока я не дал запрос, прошло почти две недели. Никакой официальной информации о расследовании не было", - отмечает Рабош. На следующий день после запроса и его выступления в райсовете трагедия получила огласку в СМИ. Появилось первое заявление от полиции о расследовании дела, а также результаты "служебного расследования" транспортной компании.

Правоохранители сообщили, что для проверки информации, которая появилась в соцсетях, провели повторный допрос свидетелей.

24 января в пресс-службе полиции в Житомирской области заявили: "Информацию о возможном конфликте между ней и водителем не подтверждает ни один из пассажиров того рейса".

28 января в пресс-службе рассказали BBC News Украина, что неопрошенными остались трое пассажиров, поскольку двое из них сейчас не в Житомирской области, один - за пределами Украины.

Там добавили, что, например, женщина, которая сидела близко к водителю и девушке, рассказала, что конфликта между ними не было.

После того, как девушку нашли, полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве - это стандартная процедура в случае гибели человека, объяснили BBC News Украина в главном управлении Нацполиции в Житомирской области.

Водитель и кондуктор проходят по делу как свидетели. "Если будут установлены обстоятельства, которые будут указывать на то, что водитель оставил ее в опасности, тогда возможно привлечение к ответственности по статье 135 УК Украины за оставление в опасности", - заявила пресс-секретарь полиции Житомирщины Алла Ващенко. Такое преступление наказывается заключением сроком от 3 до 8 лет.

Депутат Житомирского облсовета Елена Галагуза замечает: "Самое удивительное в этой ситуации, что несколько недель все молчали. Все началось с заявления депутатов в Олевском районе". Она говорит, что против самосуда над водителем: "Я только прошу, чтобы было объективное расследование". Депутат опасается, чтобы на свидетелей не оказывали давления.

Олевский активист Александр Игнатьев считает, что свидетели будут бояться давать показания в полиции: "Они будут говорить, что спали или ничего не видели, поскольку есть другая сторона - их люди будут обвинять, спрашивать, почему они не заплатили 25 гривен и не помогли этой девочке или хотя бы не возмутились".

Активист считает, что трагедия разоблачила и проблему с транспортными перевозками в области. "Если бы перевозчик не был монополистом, девушка бы не ехала в четыре утра и не оказалась бы ночью на зимний дороге. Была бы конкуренция, фирмы боролись бы за предоставление лучших услуг", - утверждает Игнатьев.

В полиции продолжают проверять обстоятельства гибели девушки.

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