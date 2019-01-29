"Надеюсь, в сборной его не будет": соцсети не в восторге от перехода Ракицкого

Копірайт зображення ФК "Зеніт"

Накануне стало известно, что игрок футбольного клуба "Шахтер" и сборной Украины Ярослав Ракицкий перешел в российский футбольный клуб "Зенит". Вот, что об этом думают пользователи соцсетей.

Слухи о возможном переезде футболиста в Россию появились еще в середине месяца - с тех пор СМИ писали, что официальное подписание контракта - лишь вопрос времени.

Сумма, которую клуб из Санкт-Петербурга заплатил "горнякам" за Ракицкого, не разглашается, однако профильные издания сообщают, что речь может идти о 13,7 млн долларов. Соглашение рассчитано на 3,5 года.

"Поехал играть за любимую команду"

Переезд украинского игрока в Россию, как и можно было ожидать, у многих вызвал бурную реакцию.

Однако репутация у Ракицкого среди украинских болельщиков и до этого была не лучшей. Его в частности критиковали за неисполнение гимна во время матчей национальной сборной и подозревали в симпатиях к так называемой "ДНР". Комментируя переход футболиста в "Зенит", многочисленные интернет-пользователи не забывали об этом напомнить.

Многие переезд Ракицкого в Россию воспринимают не иначе как предательство и выражают надежду на то, что в сборную его больше не пригласят.

"Надеюсь, в сборной он больше играть не будет", - пишет один из пользователей Facebook.

Высказался о трансфере и народный депутат Борислав Береза. "Не хочу видеть его в нашей сборной, пока за российские деньги, российским оружием убивают украинцев на Донбассе".

"Если он считает, что может играть в Питере и развлекать россиян, пока в России сидят Сенцов и Карпюк, пока в заложниках держат наших моряков, пока крымских татар хватают в аннексированом Крыму и бросают в застенки ФСБ, [...] это его аморальный выбор".

"Законов он не нарушал"

Пользователь Алексей Василенко, говоря о переходе Ракицкого, вспоминает и Анатолоия Тимощука - еще одного украинца, который получает зарплату в "Зените". Тимощук работает ассистентом главного тренера санкт-петербургского клуба.

"Никаких оценок его поступку я давать не буду. Законов он не нарушал и вообще, человек в своем праве. Просто напомню, что это игрок сборной Украины. Поэтому когда вам очередной раз будут втирать, что они там на поле/стадионе/корте/ринге/бассейне/... честь страны защищают, вспомните о Ракицком. Или о Тимощуке. И тем более, не повторяйте эту чушь сами".

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"Переход в газпромовский "Зенит" - это откровенный плевок в лицо всем украинцам, - пишет пользователь Андрей Тимофеюк. - Если после этого он ещё раз наденет футболку сборной Украины или любого украинского футбольного клуба - значит, у любителей футбола в Украине нет чувства собственного достоинства".

Журналист Айдер Муждабаев раскритиковал не только переход Ракицкого, но и сканадал вокруг отказа двух украинских теннисисток - Элины Свитолиной и Даяны Ястремской - выступать за сборную Украины в нескольких ближайших поединках. В Федераций тенниса Украины сообщали, что причина отказа - финансовые условия, которые не устроили спортсменок.

"День принес сразу два подарка поклонникам от украинских спортсменов, которые многие добровольно наделяют качествами "патриотов" [...]. Игрок Украины по футболу уехал играть за любимую команду русского фюрера, а теннисистки сборной отказались защищать честь флага из-за не слишком объемного бабла", - пишет Муждабаев.

"Все правильно сделал"

Впрочем, некоторые пользователи поддержали футболиста и посоветовали ему спокойно реагировать на критику.

"Удачи. Ждем на Донбасс-Арене. Не обращай внимания на злопыхания липовых патриотов", - написал один из пользователей Facebook.

"Все правильно сделал, - комментирует переход Ракицкого другой пользователь. - Надо думать о футболе и о карьере в его возрасте. А не о том, что в очередной раз "патриотисты" остановят клубный автобус и будут тебе рассказывать, как надо родину любить".

Руководство "Шахтера" Ракицкого, который сыграл за "горняков" 326 матчей и помог им завоевать 19 трофеев, поблагодарило и пожелало успехов в будущей карьере.

"Ярослав, спасибо тебе за все, что ты сделал для "Шахтера". Спасибо за твой "горняцкий" характер, за твои эмоции и преданность, за все победы, голы и те прекрасные моменты, которые мы пережили вместе!".

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