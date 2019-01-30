План Медведчука по Донбассу: в чем суть и как его оценивают

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Во вторник состоялся съезд партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". На нем один из лидеров партии Виктор Медведчук объявил о плане, который политическая сила и ее кандидат на выборах - Юрий Бойко - предлагают для урегулирования конфликта на Донбассе.

Медведчук сказал, что договоренности о будущем региона могут быть только в рамках "четырехугольника Киев-Донецк-Луганск-Москва".

"Наш план-концепция предусматривает создание автономного региона Донбасс в составе Украины, его устройство через органы управления, такие как парламент, правительство и другие органы, которые будут осуществлять жизнедеятельность на Донбассе. Наш план основан на минских договоренностях и соответствует декларации нормандского формата. Предлагаем внести изменения в Конституцию, которые определят статус автономного региона Донбасс", - пояснил политик.

По его словам, Конституция Украины уже предполагает существование автономного региона в рамках унитарного государства, поэтому речь не идет о превращении страны в федерацию.

"Мы не говорим сейчас о федеративном устройстве ... Мы уже живем сейчас по Конституции, которая предусматривает унитарный статус со статусом автономии для отдельного региона, это действующая Конституция, это не то, что мы предлагаем изменить. Если это есть, и если это предусмотрено конституцией, то почему мы это не используем как ресурс для мирного урегулирования?" - отметил он.

Виктор Медведчук пообещал, что его партия будет "возвращать людей через их сознание, через реальные гарантии безопасности, через картину их будущего". "Надо вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс", - добавил политик.

BBC News Украина поинтересовалась оценкой инициатив Медведчука у украинских политологов.

"Украина не сядет за стол переговоров с террористами"

По мнению директора Института мировой политики Евгения Магды, появление плана сначала спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, который он озвучил 28 января, а теперь - Виктора Медведчука, не случайно. Это свидетельство, что Украину подталкивают с разных сторон к решению конфликта.

"Не верю, что они совпали во времени просто так. То, что предлагает Медведчук - это версия плохого следователя - я не могу представить, как украинская власть садится за переговоры с террористами из Донецка и Луганска. Медведчук просто защищает интересы своего кума Путина, а Украине нужно отстаивать собственные национальные интересы", - говорит он.

Евгений Магда считает, что до завершения выборов прогресса в решении конфликта на Востоке вообще ожидать не стоит, поскольку для этого нужна политическая воля, подкрепленная результатами выборов.

Политолог не видит в обозримой перспективе возможности принятия решений по варианту автономии, предложенному Медведчуком.

"Тормознули изменения в Конституцию относительно особого статуса ОРДЛО. Они приняты только в первом чтении. И я не вижу перспектив принятия таких изменений, ни в нынешнем составе парламента, ни в следующем. После пяти лет войны с тысячами жертв", - уточняет Магда.

Он критически оценивает и план Мартина Сайдика, который предусматривает создание совместной миссии ОБСЕ и ООН с военными, полицейскими компонентами и международной администрацией для ОРДЛО и агентством ЕС по восстановлению Донбасса.

"Легко говорить, как лечить зубную боль, когда она не у тебя", - добавил Магда.

"Превратить Донбасс в витрину" русского мира "

Эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко считает, что план Медведчука выгоден России, а не Украине, которая не получает гарантий безопасности.

"Нужен план, который охватит отношения Киева с Москвой в целом. А это не касается всего конфликта с Россией, только конфликта с Луганском и Донецком. В случае реализации он заморозит ситуацию на Донбассе", - считает он.

По мнению политолога, в результате реализации такого плана Россия добьется ослабления санкций и сможет делать легальные шаги, которые будут подрывать стабильность Украины.

"Россия страна более богатая, у нее будут возможности превратить Донбасс в витрину "русского мира". Будут делать из Донбасса образцовый регион, засыпать деньгами, чтобы показать, как там хорошо жить, засыпать паспортами, и все это будет легально", - объясняет Николай Капитоненко.

Он отмечает, что формула о важности "возвращения людей" обычно используется в случае гражданских войн, то есть в варианте Медведчука это свидетельствует о желании закрепить именно такую ​​оценку ситуации.

"На самом деле сейчас ключевая проблема - контроль над территориями, границей и физическое нахождение людей на территории нашего государства. Мы должны бороться за людей, но это не главная задача на сегодня", - говорит политолог.

В то же время Николай Капитоненко считает, что в изменениях на Донбассе на самом деле никто не заинтересован, конфликт будет продолжаться и после выборов в Украине.

"Все уже научились извлекать из ситуации выгоду. Ни у кого нет стимулов делать уступки и платить за них", - отмечает он.

Оптимальный путь решения конфликта для Украины он видит в предоставлении региону автономии в гуманитарных и языковых вопросах в обмен на вывод войск, но отнюдь не предоставление Донбассу специального статуса, права на свой парламент или правительство.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Виктор Медведчук предлагает автономию для Донбасса такого формата, который прописан в Конституции Украины для Автономной республика Крым

"В Донецке и Луганске не согласятся"

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает модель, предложенную Виктором Медведчуком, "нерабочей".

"Крымская автономия была номинальной, каких-то прав, кроме формальных, она не имела. В Донецке и Луганске не согласятся на такой сценарий, и даже Россия не согласится", - считает политолог.

Он напоминает, что минские соглашения, на которые согласилось действующее руководство Украины, действительно предусматривают определенную автономию Донбасса - на условиях, на которых существуют автономные сообщества в Испании, которые не делают эту страну федерацией.

"В прямом смысле минские соглашения предусматривают создание автономного региона в Украине с полномочиями, как, например, у Страны Басков или Каталонии в составе Испании или Южного Тироля в Италии. Если реализовывать минские соглашения, на территории Украины появятся одна или две автономные территории со специфической моделью управления", - отмечает он.

Бортник добавляет, что формат переговоров Киев-Донецк-Луганск-Москва фактически уже существует в Минске. Поэтому, по его мнению, предложение Виктора Медведчука касается проведения переговоров в таком формате с участием высших должностных лиц.

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