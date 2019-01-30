"Знала или нет?": в соцсетях обсуждают визит Alyona Alyona на форум Порошенко

Копірайт зображення Alyona Alyona

Накануне в Киеве прошел форум "От Крут до Брюсселя". На нем Петр Порошенко объявил о намерении баллотироваться в президенты. Мероприятие запомнилось не только этим, но и большим количеством неожиданных гостей.

Много вопросов вызвало появление украинской рэп-исполнительницы Alyona Alyona - новой звезды украинской хип-хоп сцены, которая до этого занимать ту или иную политическую позицию не хотела. Более того - открыто заявляла о своей аполитичности.

Барышевка и детский сад

В разговоре с корреспондентом BBC, который был на форуме, Alyona Alyona будто бы с удивлением выяснила, что посещает предвыборное мероприятие.

"А будет какой-то кандидат? А я в первом ряду. Надо бежать", - заявила певица.

"То есть, вы не за Порошенко?", - уточнил корреспондент BBC.

"Я аполитичный человек, я это во всех интервью говорю", - ответила Alyona Alyona, хотя казалось, что о цели мероприятия должны были знать все.

Она объяснила, что приехала по предложению председателя Барышевской райгосадминистрации: "Я же в последнем интервью говорила, что ищу спонсора для сада, в котором я работала раньше. А тут глава райгосадминистрации и говорит: там будет одна конференция, пойди, там можно будет познакомиться с потенциальными спонсорами".

Позже певица в Facebook объяснила, что не ожидала попасть на "предвыборную кампанию Петра Порошенко". Именно поэтому, говорит Alyona Alyona, она "при первой возможности" покинула форум. Теперь доступ к публикации ограничен, и увидеть ее могут только ее друзья.

Личное приглашение

В БПП слова певицы отрицают. Там настаивают, что она получила официальное приглашение на мероприятие, и приводят слова упомянутого председателя Барышевской РГА Киевской области Олега Левченко.

"Я лично передал ей приглашение, без которого на мероприятие ее бы не пустила охрана. Более того, довез ее в Киеве до места проведения форума на собственном автомобиле. Также в одном авто возвращались домой, в Барышевку, после околнчания Форума. По дороге обсуждали мероприятие - говорили и о политике, и о развитии культуры", - заявил Левченко.

Судя по фотографиям приглашения, которые обнародовали на странице БПП в Facеbook, ни одного упоминания о том, что мероприятие носит политический характер, в них нет.

"Никакой политики"

Знала ли Alyona Alyona о том, куда идет, или нет, остается загадкой. В любом случае, пользователи соцсетей получили очередной повод для шуток.

Блогер Антон Ходза предлагает собственную версию того, как певицу звали на форум: "Алена, приходи на съезд, Порошенко в президенты выдвигать будем." - "Надеюсь, это не связано с выборами и политикой?" - "Нет, ты что. Конечно, никакой политики". - "Ну ок".

Александр Нойнец выдвинул альтернативный вариант названия мероприятия: "Форум "От Крут до Брюсселя через Барышевский детский сад".

Нардеп Мустафа Найем вспомнил о недавнем инциденте с Пауло Коэльо. Видео, в котором писатель одобрительно высказывается о Юлии Тимошенко, показали во время съезда ВО "Батькивщина". Уже на следующий день Коэльо открестился от того, что поддержал кандидатуру Тимошенко на выборах.

В том, что певица не знала, куда именно она пришла, кажется, не слишком верит и пользователь Даниэль Чикин.

Журналист Леонид Швец решил пошутить над двойным псевдонимом певицы: "Альона Альона открестилась от Петра Петра", - написал он.

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