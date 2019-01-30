Как получить деньги на няню от государства

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Сегодня Кабинет министров одобрил правила получения услуги "муниципальная няня". Теперь каждая семья, в которой родился малыш, сможет ежемесячно получать от государства деньги на оплату услуг няни.

Норма вступила в силу уже 1 января 2019 года.

Правительство рассчитает, что максимально в этом году компенсацию смогут получить 25 тысяч семей.

BBC News Украина коротко объясняет, как будет осуществляться возмещение.

Кто может получить деньги

Расходы на няню будут компенсировать только для детей до трех лет.

Расходы на няню будут компенсировать только для детей до трех лет

Копірайт зображення Getty Images Image caption Услуга будет действовать для родителей детей до трех лет

Выплата будет осуществляться адресно одному из родителей ребенка. При этом деньги смогут получать как родители, так и усыновители или опекуны.

Компенсация не зависит от гражданства родителей или ребенка, главное - чтобы они легально проживали в Украине.

Помощь не смогут получить родители-воспитатели детских домов семейного типа и приемные родители, которые получают иные виды социальных пособий.

Для получения компенсаций нужно заключить договор с няней, но не любой. Няня должна зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель.

В договоре нужно прописать стоимость услуг няни и срок их предоставления.

При этом, как рассказала BBC News Украина руководитель экспертной группы по вопросам формирования социальных услуг Минсоцполитики Оксана Сулима, допускается заключение договора с компанией, в которой трудоустроены няни.

Сколько будут платить

Копірайт зображення Getty Images Image caption Чтобы получить компенсацию, нужно заключить договор с няней, которая имеет статус субъекта предпринимательской деятельности

Компенсацию будут выплачивать в размере прожиточного минимума для детей в возрасте до шести лет, установленного на начало года.

По факту это означает, что с января 2019 года сумма компенсации составит 1626 гривен в месяц.

Как пояснили в Минсоцполитики, при изменении прожиточного минимума в течение года сумма компенсации будет оставаться неизменной.

Если стоимость услуг няни, указанной в договоре, больше, чем сумма компенсации, это не помешает получить деньги от государства.

То есть при таком сценарии государство компенсирует только часть стоимости предоставляемых услуг.

Как получить

В течение месяца после заключения договора с няней родителям необходимо подать заявление в местное управление соцзащиты.

Копірайт зображення FOX/Getty Images Image caption Если срок действия договора с няней истек, или вы решили его изменить, придется поновой подавать заявку на получение компенсации

Помимо заявления на получение компенсации необходимо также предоставить:

копию договора с няней

документы, подтверждающие расходы на няню

счет, на который нужно перечислить компенсацию

копию свидетельства о рождении ребенка

копию паспорта и идентификационного кода одного из родителей

Местное управление соцзащиты должно в течение 10 рабочих дней проанализировать документы и принять решения о назначении компенсации. Еще через три дня о решении сообщат родителям.

Для получения компенсации услуг няни нужно: Заключить договор с няней

Подать документы в управление соцзащиты

Ежемесячно подавать документ об оплате услуг няни

Если решение положительное, вам нужно ежемесячно до 5 числа присылать в управление соцзащиты подтверждение расходов (чек, выписку со счета).

Это можно сделать в электронной форме. По крайней мере, такая возможность предусмотрена.

Компенсацию перечислят на банковский счет до 10 числа следующего месяца.

Если вы не успели подать чек об оплате услуг няни, то компенсацию за текущий месяц вам не выплатят.

Важно, что компенсация по уходу за ребенком назначается на тот срок, который указан в договоре с няней.

Это значит, что при завершении срока договора или при смене няни, придется заново подавать документы на получение компенсации.

То же самое произойдет и в случае переезда, поскольку финансирование программы осуществляет местная власть, получающая на это субвенцию из государственного бюджета.

Эксперты уже обратили внимание на то, что подавляющее большинство нянь работает в тени. И ради перспективы получения таких незначительных средств они вряд ли пойдут оформляться официально.

"Няни в Украине, как и другие фрилансеры, в большинстве случаев работают без каких-либо трудовых договоров, не имеют никакой социальной защиты или гарантий стабильной занятости", - говорит юрист ОО "Трудовые Инициативы" Георгий Сандул.

Мать двухлетнего Коли Ирина Верболюк рассказала BBC News Украина, что идею таких выплат поддерживает, но для нее эта инициатива вряд ли будет полезной, "поскольку это очень маленькая сумма для того, чтобы нанять няню" в Киеве.

Она допустила, что компенсация может оказаться полезной для поиска няни на несколько дней в месяц, но "гораздо легче найти няню на полный день", чем на отдельные дни.

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