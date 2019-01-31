Юрий Бойко: история политика в тени вышек

Копірайт зображення Unian Image caption Юрий Бойко позиционирует себя как политик, представляющий интересы русскоязычного востока Украины, а также в качестве единственного кандидата от оппозиции, хотя есть и другие

"Вышки Бойко" - одна из крупнейших коррупционных схем в истории Украины, разоблаченных журналистами в 2011 году. Две буровые нефтяные платформы были куплены в два раза дороже их рыночной цены. Это стоило бюджету 400 млн долларов. Схема расследуется до сих пор.

В ней фигурирует и тогдашнее руководство НАК "Нафтогаза", и экс-президент Виктор Янукович, и тогдашний глава Нацбанка Сергей Арбузов. При этом Бойко, тогдашнего министра топлива и угольной промышленности, среди подозреваемых не найти. Хотя именно его фамилия дала название этой схеме в СМИ.

"Сейчас у нас нет прямых доказательств того, что ему было известно о преступной схеме, и главное - у нас нет доказательств того, что он получил средства, полученные преступным путем", - заявил генпрокурор Юрий Луценко в феврале 2018-го.

Под документами Минэнерго, которые позволили увеличить расходы компании "Черноморнефтегаз", купившей те вышки, стояла подпись Юрия Бойко.

Для многих эта история свидетельствует о политической живучести и подтверждает связи Юрия Бойко не только в кругах экс-регионалов, но и в нынешней украинской власти.

Хотя на публике он - решительный оппонент последней.

На нынешних президентских выборах Юрий Бойко зарегистрировался как самовыдвиженец.

Перед этим он создал вместе с Вадимом Рабиновичем объединение "Оппозиционная платформа - За жизнь". Свое самовыдвижение объясняет тем, что новый союз не зарегистрирован еще как партия.

Этому предшествовало исключение Юрия Бойко из парламентской фракции (но не из партии) "Оппозиционного блока". Официальная причина - его сепаратный союз с Вадимом Рабиновичем и близким к нему Виктором Медведчуком.

Копірайт зображення Alamy Image caption Пути Юрия Бойко и Вадима Новинского разошлись. Последний остался в Оппоблоке, контролируемом Ахметовым

Группа политиков, которых связывают с Ринатом Ахметовым, провела съезд партии без участия Юрия Бойко и Сергея Левочкина и выдвинула своим кандидатом Александра Вилкула.

Поэтому в 2019-м Юрий Бойко идет на выборы как "единственный" из нескольких других кандидатов от оппозиционных сил.

Карьера от НПЗ до правительства

До похода в большую политику Юрий Бойко, уроженец Горловки, проработал 18 лет на химзаводе "Заря".

После этого был гендиректором на Лисичанском НПЗ, а затем - председателем правления АО Укртатнафты (Кременчугский НПЗ).

В январе 2002 года его назначили председателем правления НАК "Нафтогаз", в 2003-2005 годах он совмещал эту должность с портфелем первого заместителя министра топлива и энергетики.

В 2006-м Юрий Бойко сделал первую попытку зайти в украинский парламент. На тот момент он возглавлял Республиканскую партию Украины. Она пошла на выборы в составе блока "Не так", созданного на базе СДПУ(о). В парламент он не попал, не преодолев 3-процентный барьер.

Впрочем, карьера самого Юрия Бойко с тех пор развивалась стремительно. В августе 2006-го премьер Виктор Янукович назначил его министром топлива и энергетики. После досрочных парламентских выборов 2007 года он зашел по списку Партии регионов в Верховную Раду.

И таким образом поменял министерский портфель на депутатский мандат. После выборов коалиционное правительство сформировали Блок Юлии Тимошенко и блок Нашей Украины - Народной самообороны.

В марте 2010 года Юрий Бойко возвращается в Кабмин: в правительстве Николая Азарова его снова ставят во главе минэнерго. Именно в то время это министерство и министерство угольной промышленности были реорганизованы в единое ведомство - и к сферам ответственности Юрия Бойко добавилась еще одна.

В декабре 2012 года Виктор Янукович назначил его вице-премьер-министром Украины.

На этой должности политик и проработал до Майдана, пока 27 февраля 2014 года Верховная Рада его не уволила.

Без санкции и подозрения ГПУ

Весной 2014-го постмайданная власть составила список кандидатов для санкционного списка ЕС. В нем было 22 фамилии людей из высшего эшелона власти.

Юрий Бойко среди них не значился.

В отличие от многих своих коллег, которым пришлось бежать в изгнание, Юрий Бойко прошел в парламент первым номером "Оппозиционного блока", созданного преимущественно экс-регионалами. Весной 2016 года на съезде этой партии он был избран ее сопредседателем вместе с Борисом Колесниковым.

И если последнего связывают с миллиардером Ринатом Ахметовым, то Юрия Бойко - с другим известным украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем. По сути, Колесников и Бойко, как сопредседатели партии, представляли в ней эти две основные политические и финансовые группы.

На нынешних президентских выборах некоторые аналитики воспринимают Юрия Бойко именно как человека Фирташа, с которым его связывают интересы в энергетике. К примеру можно вспомнить газового посредника "РосУкрЭнерго", который в 2004-2009 годах перепродавал российский газ на территории Украины. 45% акций этой компании принадлежали фирме Дмитрия Фирташа.

Копірайт зображення Unian Image caption Юлия Тимошенко называла "РосУкрЭнерго" - газового посредника, с которым Бойко подписал договор от имени государства - примером "плохой коррупции"

В 2000-х от имени "Нафтогаза" договора с "РосУкрЭнерго" подписывал именно Юрий Бойко.

Кроме покупки вышек и содействия газовой компании-посреднику, его также обвиняли в соучастии в незаконной продаже сжиженного газа. Эту схему связывали с бизнесменом Сергеем Курченко. Впрочем, и в рамках этого дела ГПУ не вынесла Юрию Бойко никаких подозрений.

Еще одним нынешним его союзником считают экс-главу президентской администрации Виктора Януковича Сергея Левочкина. Его также исключили из фракции этой партии.

Семейный капитал

В своей электронной декларации за 2017 год Юрий Бойко указал: два жилых дома, 12 земельных участков под Киевом и четыре квартиры, одна из которых - в России. Большая часть недвижимости зарегистрирована на его жену Веру Бойко.

В декларации значится лишь единственная компания, в которой Бойко или члены его семьи являются бенефициарами - ООО "Столичная недвижимость".

Политик задекларировал 1,16 млн долларов на банковских счетах, и 46 тыс. долларов наличными.

Зять Юрия Бойко, муж его старшей дочери Ярославы, Сергей Горовой возглавляет правление Киевгаза, занимающегося поставкой голубого топлива в столицу. Он был избран на внеочередном собрании акционеров в 2010-м.

У Юрия Бойко - шестеро детей: три сына и три дочери.

На этих президентских выборах Юрий Бойко, по разным социологическим опросам, стабильно входит в первую пятерку, дрейфуя между четвертой и пятой позицией. По мнению экспертов, он имеет некоторые шансы и на выход во второй тур.

Политик будет бороться за голоса избирателей на востоке и юге Украины с кандидатом от Оппоблока Александром Вилкулом и экс-оппоблоковцем Евгением Мураевым.

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