Выборы 2019: как проголосовать не дома

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Миллионы украинцев 31 марта столкнутся с невозможностью проголосовать на президентских выборах по фактическому месту жительства. Объясняем, как можно исправить ситуацию и все-таки проголосовать.

Если вы постоянно проживаете не там, где зарегистрированы, планируете путешествие в день выборов, учитесь или едете в командировку, вы имеете право достаточно быстро изменить место голосования.

Сделать это можно до 25 марта текущего года включительно. Причем, и перед первым туром, и перед вторым, если таковой будет.

На прошлых президентских и парламентских выборах 2014 года несколько сотен тысяч украинцев меняли место голосования, а в этом году желающих может быть уже несколько миллионов, ведь к ним могут присоединиться выходцы из неподконтрольных Киеву районов Донбасса и Крыма.

ВВС News Украина рассказывает, что нужно знать, чтобы без проблем изменить место голосования на предстоящих президентских выборах Украины.

Куда идти

В Украине существует единый электронный реестр избирателей, который позволяет сравнительно быстро изменить место голосования.

Правда, для этого еще нужно физически посетить отдел ведения реестра избирателей - в электронной форме через интернет этого сделать нельзя.

В электронный реестр внесены все граждане Украины по месту постоянной регистрации. Там их автоматически вносят в списки избирателей на конкретных участках для голосования.

Если же в день выборов вас точно не будет в родном селе или городе, то закон позволяет временно и разово изменить место голосования - как в Украине, так и за ее пределами.

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Для изменения места голосования нужно пойти в ближайшее к вам отделение ведения реестра избирателей. Такие отделения есть в каждом районе и городе Украины, а также в городских районах. Преимущественно это государственные местные администрации и исполкомы горсоветов.

Есть два варианта решения этого вопроса. Первый - обратиться в орган ведения реестра по месту регистрации. Это удобно в случае, если вы постоянно проживаете по месту регистрации, но в день голосования вас дома не будет.

Другой вариант подойдет тем, кто постоянно живет не по месту регистрации. Нужно пойти в ближайший орган ведения реестра избирателей, чтобы проголосовать именно в этом регионе.

Конечно, заявление можно подавать только в регионах, подконтрольных правительству Украины.

В отделе ведения реестра вы должны заполнить заявление с указанием избирательного участка или адреса, по которому хотите проголосовать.

Опыт показывает, что процедура занимает около 10-15 минут, но чем ближе дата выборов, тем очереди в отделениях становиться больше.

На сегодня уже более 6 тысяч избирателей изменили место голосования.

Какие нужны документы

Для изменения места голосования нужно взять паспорт гражданина Украины - в виде книжки или карточки.

Подходит также временное удостоверение гражданина Украины или удостоверение военнослужащего, или военный билет.

Временное изменение места голосования нужно обосновать и подтвердить, предоставив документы о пребывании там, где хочешь голосовать.

Однако требования к этим бумагам достаточно либеральны.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Для изменения места голосования нужно иметь при себе паспорт

На сайте реестра избирателей есть перечень возможных документов, подтверждающих смену места голосования.

Прежде всего - это справка с места работы, трудовая книжка или трудовой договор.

Студенты могут показать справку с места учебы, а арендаторы квартир - договор аренды. Владельцы квартир также могут предоставить документы на недвижимость.

Какие документы подойдут для изменения места голосования: - справка с места работы, трудовая книжка или трудовой договор; - справка об обучении; - договор аренды квартиры; - путевка в санаторий или выписка из больницы; - документ о командировке; - билеты на самолет или поезд; - свидетельство о браке;

Подойдут также документы о командировке, путевка в санаторий, выписка из лечебного учреждения и даже билеты на самолет или поезд, свидетельствующие о переезде в определенное место в день выборов.

В специальном разъяснении Министерства юстиции добавляют, что обоснованием для изменения места голосования может также быть уход за человеком, который не может передвигаться самостоятельно. Правда, там не уточняют, какие именно документы могут это подтвердить.

Отдельное основание для изменения места голосования - пребывание в браке или родстве, обусловливающее совместное проживание. Для этого необходимо предоставить свидетельство о браке, о рождении или брачный договор.

Обоснованием проживания также может быть справка из ЖЭКа, ОСМД или просто согласие собственника жилья. При этом, в самом реестре избирателей отмечают, что указанный у них на сайте перечень документов не является исчерпывающим.

Военнослужащие, как и ранее, будут голосовать в своих частях или по месту жительства. Или могут изменить место голосования по общей процедуре, если в день выборов будут, к примеру, в зоне проведения ООС.

Что делать жителям Крыма и Донбасса

Отдельная история - изменение места голосования для внутренне перемещенных лиц или жителей неподконтрольных Киеву районов Донбасса или Крыма.

Сейчас в Украине официально зарегистрированы около 1,3 миллиона внутренне перемещенных лиц.

Все они имеют право изменить место голосования на президентских выборах и принять в них участие. Так же изменить место голосования имеют право граждане Украины, которые сейчас постоянно проживают в Крыму и в так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Люди, покинувшие эти регионы, могут обосновать изменение места голосования, предоставив справку внутренне перемещенных лиц.

Однако разъяснения, предоставленные реестром избирателей, четко указывает, что все граждане Украины с официальной регистрацией в неподконтрольных Украины районах Донбасса и Крыма имеют право не подавать никаких дополнительных документов.

Они могут прийти в орган ведения реестра избирателей, написать заявление и предоставить паспорт с указанным местом регистрации.

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Внутренне перемещенные лица из Донбасса и Крыма для изменения места голосования должны предоставить паспорт

Такая же процедура предусмотрена для участия в парламентских выборах.

Однако на выборах в Верховную Раду желающие изменить место голосования получат только бюллетени по партийным спискам. Голосовать за кандидатов в избирательных округах они не смогут.

Нельзя менять место для голосования и на местных выборах.

На прошлых президентских выборах в мае 2014 года место голосования изменили около 170 тысяч украинцев. На парламентских выборах осенью 2014 года, когда появились переселенцы из Донбасса, число желающих уже составило 190 тысяч.

Если в 2014 году больше всего людей хотело проголосовать в Киеве и Львове, в этот раз, как ожидается, переселенцы из Донбасса и Крыма существенно изменят эту картину.

Наибольшее количество внутренне перемещенных лиц официально зарегистрировано в Луганской и Донецкой областях, в Харьковской области, Киеве, а также в Одесской области.

По данным опроса GfK за февраль 2018 года, 42% внутренне перемещенных лиц намеревались принять участие в президентских выборах.

Как проголосовать за границей

Украинцы, постоянно проживающие за границей или планирующие в день выборов уехать из страны, также могут проголосовать.

Избирательные участки будут работать в помещениях украинских посольств и консульств. Не будет их только в дипломатических учреждениях Украины в РФ.

Копірайт зображення POLAND.MFA.GOV.UA Image caption Для миллиона украинцев в Польше будут открыты четыре участка

С перечнем и адресами избирательных участков за рубежом можно ознакомиться на сайте МИД Украины.

В списки избирателей на зарубежных участках автоматически попадают граждане Украины, оформившие консульский учет.

Если на учете вы не стоите, но постоянно там проживаете и проголосовать хотите, можете прийти в дипломатическое учреждение и написать заявление об изменении места голосования. Его передадут в отдел ведения реестра при МИД, и вы сможете проголосовать.

Такая же процедура предусмотрена, если вы живете за рубежом в одной стране, а в день выборов будете находится в другой.

Если же человек постоянно живет в Украине, но в день выборов будет за границей, он может пойти в отдел ведения реестра избирателей по месту регистрации и изменить место голосования, указав в какой стране и на каком участке планируете голосовать.

Стоящие на консульском учете за границей граждане Украины, которые в день выборов вернутся домой, также могут изменить место голосования по стандартной процедуре: либо подать заявление в дипломатическое учреждение, либо в отдел ведения реестра там, где планируют голосовать в Украине.

Как проверить себя в списке избирателей?

В специальном разделе реестра избирателей каждый может найти свой избирательный участок и уточнить, включен ли он в список избирателей.

В разделе "Поиск участка" можно указать точный адрес проживания и получить полные данные об избирательном участке, на котором вы будете голосовать, а также точный адрес вашего отдела ведения реестра избирателей.

На этой же странице в разделе "Проверка включения" можно быстро посмотреть, есть ли ваше имя в списке избирателей. Для этого нужно будет указать свое имя и место жительства.

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