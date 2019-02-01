Что изменится в феврале: новые валютные правила и конец льгот для "евроблях"

Копірайт зображення UNIAN Image caption С 7 февраля обменять гривну на валюту можно будет не только в банке или обменнике, но и онлайн

С 7 февраля валютные операции в Украине буду проводиться со значительными изменениями, которые в НБУ называют историческими.

Однако это - не единственные изменения, новшества и реформы, которые ожидают украинцев в феврале.

• безвизовых для капитала. Что позволит новый закон о валютеБезвиз для капитала. Что позволит новый закон о валюте

Газ: для промышленности дешевле, для населения - без изменений

С 1 февраля "Нафтогаз" снижает минимальные цены на газ для промышленности.

По сравнению с январем они будут меньше на 3,3% и составят 10 460 грн за тысячу кубов с учетом НДС.

Такие цены будут действовать для компаний и предприятий, которые не имеют долгов и покупают более 50 тысяч кубов газа в месяц. Остальные будут платить 11 458 грн за тысячу кубов.

Цена на газ для населения останется неизменной и составит 8,55 грн за кубометр или 8550 грн за тысячу кубов.

Таким образом, разница между ценами на газ для промышленности и для населения станет немного меньше.

До повышения цен на газ для населения в октябре 2018 года промышленность платила за газ вдвое больше.

Новые платежки за электричество

Копірайт зображення UNIAN

В феврале потребители получат новые платежки за электроэнергию. Хотя тариф на этот раз не изменится, в квитанциях будет две строки: для уплаты оператору системы распределения электроэнергии и поставщику электроэнергии.

Такие изменения произойдут согласно новому закону "О рынке электроэнергии".

Также согласно закону, операторы системы распределения будут заниматься эксплуатацией электросетей, а компании-поставщики будут поставлять электричество конечным потребителям и начислять платежи и расчеты.

Валютные операции по-новому

Копірайт зображення UNIAN

7 февраля вступит в силу новый закон "О валюте и валютных операциях", принятый летом прошлого года.

Он предусматривает существенную либерализацию валютных операций как для компаний, так и для граждан.

Например, станет возможной покупка валюты онлайн (не более эквивалента 150 тысяч грн на одну операцию).

Физические лица также смогут проводить валютные операции с зарубежными счетами без индивидуальной лицензии. Поэтому заплатить за обучение или лечение за границей можно будет без специальной лицензии Нацбанка.

Правда, сумма таких операций будет ограничена эквивалентом 150 тысяч грн в год.

Львиная доля нововведений коснется юридических лиц. Они смогут свободно открывать счета за границей, инвестировать в иностранные ценные бумаги, держать валюту на счетах для погашения внешних долгов.

Кроме того, предельный срок расчетов по экспортно-импортным контрактам увеличится до года.

Копірайт зображення BANK.GOV.UA Image caption Национальный банк собрал главные нововведения в инфографике

В то же время ПриватБанк с 7 февраля обещает запустить сервис продажи валюты через мобильное приложение Privat24.

Как рассказал руководитель электронного бизнеса банка Сергей Харитич, перезапуск сервиса онлайн-обмена валют позволит клиентам мгновенно покупать и продавать в Privat24 доллары и евро - для зачисления на валютные карточки или депозиты с банковских карточек в гривне.

Выборы и конкурсы

9 февраля станет известен список кандидатов в президенты, которые будут баллотироваться на выборах 31 марта. Регистрация кандидатов завершается 8 февраля.

К концу февраля станет известно, кто будет представлять Украину на "Евровидении" в 2019 году.

Два полуфинала по отбору кандидатов состоятся 9 и 16 февраля, а финал - 23 февраля.

Эра "евроблях" все же кончается?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Многие владельцы авто с еврономерами остались недовольны условиями закона о регистрации этих авто

В конце февраля истекает срок для льготного растаможивания авто на еврономерах.

После 22 февраля льготный коэффициент, который позволял растаможивать такие авто вдвое дешевле, прекратит действие, и владельцам авто придется платить полную стоимость акциза.

А с мая вступят в силу штрафные санкции к тем, кто нарушил правила растаможивания таких авто.

В середине января 2019 года в министерстве финансов заявляли, что бюджет уже получил 2 млрд грн от растаможки 30 тысяч автомобилей на европейских номерах.

Вместе с тем, в правительстве оценивают приблизительное общее количество таких авто в 500 тысяч.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram