Выборы и киберугрозы: как украинцам защититься от фейков и ботов

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С 1 февраля Facebook ограничивает политическую рекламу для украинских пользователей на выборах. Запретят, например, размещение предвыборной рекламы из-за пределов Украины, чтобы предотвратить внешнее вмешательство.

"Предвыборной рекламой мы считаем ту, которая касается политиков, партий, мобилизации избирателей и/или имеет стремление удержать избирателей от участия в выборах", - пояснили в компании.

К таким шагам Facebook прибегнет и в других странах, где в этом году пройдут выборы.

Это - часть новой политики компании, которая должна предотвратить иностранное вмешательство в выборы и дезинформацию на страницах пользователей крупнейшей мировой соцсети.

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В течение прошлого года в Facebook идентифицировали, блокировали и удаляли страницы и аккаунты, через которые осуществлялось влияние на выборы в США, процесс "брексита" в Великобритании, а также другие политические вопросы в ряде стран мира.

Первые меры политики Facebook уже введены в США, Великобритании, Бразилии, а вскоре могут начать действовать в ЕС на выборах в Европарламент, которые должны состояться в конце мая.

В Евросоюзе призвали Google, Facebook и Twitter усилить меры для предотвращения дезинформации на выборах.

Ограничения на политрекламу будут введены в Нигерии, а также в Индии, где весной состоятся выборы. Что касается этих стран, то там рекламные сообщения будут храниться в специальных библиотеках в течение семи лет, чтобы в случае сомнений относительно использования можно было поднять соответствующую информацию.

В Украине это правило пока не действует.

Впрочем, как заявил во время "Украинского завтрака" на форуме в Давосе руководитель технологического инкубатора Google Jigsaw Джаред Коэн, в мире, наверное, нет ни одной другой страны, которая бы имела большее значение в вопросах кибербезопасности.

Он также назвал Украину "наиболее активным кибернетическим театром действий в мире".

"(В Украине) ведется дезинформационная война на трех фронтах: дезинформационные атаки на политическую систему, дезинформационные атаки на отношения Украины с ее союзниками и информационные атаки на поддержку военных операций на востоке страны и в других местах".

Игра в "кошки-мышки"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Facebook и другие соцсети уже давно перестали быть просто местом для общения, считают эксперты по кибербезопасности

"В прошлом Facebook использовали иностранные разведслужбы с циничной целью - получить геополитические выгоды. Поэтому в Facebook вынуждены прибегать к показательным шагам, чтобы смягчить проблему или, по крайней мере, показать, что ищут ее решения", - считает представитель Объединенного центра передовых технологий по киберобороне НАТО и преподаватель берлинского Digital Society Institute Кеннет Гирс.

В то же время, отмечает он, "те, кто ведут рекламные информационные операции, тоже совершенствуют свои практики".

"Нападение и защита в каждой сфере - вечная игра в "кошки-мышки", - говорит эксперт.

Ставки в этой игре очень высоки, утверждает соучредитель CyberSchool и Hacken Егор Аушев: "Я бы это назвал инновационной демократией. То есть, кто владеет современными технологиями и инструментами - тот может управлять глобальными процессами".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Президент США Трамп общается с гражданами страны и миром через Twitter и часто критикует традиционные СМИ

И внимание к этому вопросу, и средства, вращающиеся в этой сфере, и результаты выборов говорят, что политическая реклама в соцсетях очень действенна.

"Несколько месяцев назад я имел возможность пообщаться с человеком, который был частью предвыборной компании Дональда Трампа. Он рассказывал, что Трамп официально тратил на рекламу в FB от 500 тысяч до 1,5 млн долларов в день. Возможно, это была одна из технологий, которая помогла американскому президенту победить на выборах", - говорит эксперт.

Егор Аушев обращает внимание и на еще один момент, связанный с социальными сетями и рекламой.

"Не просто так все пользователи заполняют постоянно разные анкеты типа "Кем ты был в прошлой жизни" или "Загрузи свое фото 10-летней давности". Facebook пополняет базу данных о своих пользователях и изучает свой искусственный интеллект".

Что касается ограничений на политрекламу во время выборов, то, как считает эксперт, "официальной рекламы теперь будет меньше, но косвенная от проплаченных "армий-ботов", которые поддерживают определенных кандидатов и получают за это деньги, не подпадает под запрет".

Что в Украине?

"Есть тенденция к активному применению в ущерб информационной безопасности Украины коммерческих инструментов ведущих социально ориентированных ресурсов сетей интернета (Facebook, Instagram, Twitter, мессенджеров WhatsApp, Viber), а именно - продвижение выгодной российской стороне политической таргетированной рекламы с целью воздействия на правосознание и личный выбор украинских граждан", - ответили на запрос ВВС News Украина относительно возможных угроз для выборов в киберпространстве в СБУ.

Там также говорят о "повышенном интересе спецслужб страны-агрессора к аккаунтам именно украинских граждан".

"Нагрузка" на Facebook со стороны тех, кто хочет влиять на украинские выборы, растет и потому, что аудитория российских социальных ресурсов - "ВКонтакте" и "Одноклассники" - существенно сократилась после ограничения доступа к ним в 2017 году.

Однако "их активность еще достаточно высока", рассказал ВВС News Украина представитель департамента СБУ, который занимается киберпространством.

"Есть много способов обойти запреты, потому что в Украине не существует такой фильтрации контента, которая на 100% вводилась бы провайдерами, и ее можно было бы избежать со стороны тех, кто хочет обойти ограничения, - говорит источник в СБУ. - Мы не можем отделиться от общемировых тенденций и сказать, что мы огородимся проволокой. Скорее всего, это будет обратный эффект".

Еще одной потенциальной опасностью в СБУ считают "создание фейковых аккаунтов для систематического распространения тенденциозной или ложной информации". Цель этого, по мнению СБУ, - "манипулирование общественным мнением и дестабилизация общественно-политической ситуации".

В то же время, как говорит Егор Аушев, пока пользователи Facebook в своем большинстве не являются активными избирателями, а потом - изменения в политике соцсети в том числе и относительно политрекламы не существенно повлияют именно на эти выборы.

Но, считает эксперт, "чем больше будет представителей нового поколения, активных пользователей соцсетей, которые пойдут на выборы, тем больше они будут подпадать под влияние новых технологий и онлайн манипуляций". И тогда будут побеждать политики, команды которых "смогут работать с микротаргетингом, искусственным интеллектом, биг-дата и смогут надежно защищаться от хакеров", а будущего избирателя можно будет "подкупить" интересной рекламой, технологиями или все той же "гречкой".

Каковы угрозы вне сетей?

Копірайт зображення Getty Images Image caption В 2016 году хакеры получили доступ к письмам и сообщениям в чатах ведущих деятелей Демократической партии США. Позже данные были опубликованы в интернете. Это стало одним из факторов президентской кампании 2016 года, во время которой за победу боролись Дональд Трамп и Хиллари Клинтон

Уязвимыми могут быть также информационные ресурсы государственных органов, включая страницы в соцсетях, отмечают в СБУ.

Там добавляют, что уже провели работу по обязательной верификации официальных страниц и применении двухфакторной авторизации при их использовании. В ведомстве не исключают, но и не преувеличивают возможности кибератак на сайты государственных органов, включая ЦИК, а также на объекты критической инфраструктуры.

В то же время, как добавляет собеседник ВВС News Украина в СБУ, и политикам, и избирателям стоит беспокоиться не столько о кибератаках, сколько об информационном влиянии.

"Информационный хаос направлен не столько на то, чтобы склонить людей к какому-то кандидату или определенным взглядам, сколько на то, чтобы люди перестали доверять любым источникам, даже официальным, и любой информации, даже правдивой, - говорит представитель СБУ и объясняет: "На этом фоне гораздо легче манипулировать человеческим сознанием, и тогда уже подключаются все остальные инструменты, включая сети".

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Об этом предупреждают и в "Рабочей группе по выборам в Украине", которую создали Atlantic Council, Transatlantic Commission on Election Integrity и Фонд Виктора Пинчука.

"Москва может использовать киберинструменты для хакерских атак на кампании кандидатов и основные объекты инфраструктуры, чтобы создать иллюзию, что власть не контролирует ситуацию. Как и в 2014 году, Россия также может попытаться саботировать электронную систему выборов и голосования в Украине", - считают в "Рабочей группе".

"Киберметоды и тактики могут использоваться для создания негативного общественного мнения о честности выборов, а это, в свою очередь, означает подрыв доверия к их результатам", - подытоживает цель подобных действий Кеннет Гирс.

"Белые котики" работают и в интернете

Image caption На парламентских выборах 2012 года антиреклама с бабушкой и котом стала настоящим мемом

Отправной точкой для всех атак являются именно персональные страницы, говорит Кеннет Гирс:

"С точки зрения кибератакующего, красота интернета заключается в том, что можно целиться в человека, страну и весь мир. Личные страницы не защищены так, как это обычно делают крупные компании или учреждения, а потому пользователи должны знать о киберугрозах и методах кибератак"

"Сегодня намного легче "хакнуть" человека", - утверждает и Егор Аушев. На практике это выглядит так:

"Условно, если вам нравятся "белые котики", то кандидат может появиться на рекламе в Facebook с "белым котиком" на руках".

В то же время взломать, например, сайт ЦИК сложнее. И это может грозить репутационными потерями для организаторов атаки, считает эксперт.

Он добавляет, что единственным надежным способом защиты в таких случаях является тестирование всех ресурсов с помощью "этических хакеров", которые имитируют взлом и получают вознаграждение в случае положительного результата, в то же время показывая заказчикам теста слабые места.

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В "Рабочей группе по выборам в Украине" также призывают внимательнее отнестись и к электронной почте:

"Группы, которые, как полагают, связаны с российским ГРУ, такие, как Fancy Bear, довольно часто используют "фишинговые письма", содержащие тему или информацию, интересную для адресатов. Например, если вы журналист, то в таком письме может идти речь об уточнении заголовка для вашей статьи", - говорит Лора Галанте, старший научный сотрудник Atlantic Council.

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Она также советует и журналистам, и всем, кто интересуется политическими новостями и не хочет, чтобы его использовали для внешнего вмешательства в выборы, внимательно относиться к IP-адресам сайтов, которые они читают.

"Люди должны поднять свою планку понимания проблем, доверия к источникам, а также принимать решения не спонтанно, а обдуманно", - советуют избирателям в СБУ.

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