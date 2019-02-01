Почему Супрун за легализацию медицинской марихуаны и как это делали в других странах?
30 января на сайте Верховной Рады зарегистрировали петицию с призывом урегулировать применение каннабиса в Украине.
На следующий день и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала поддержать эту петицию и рассказала о полезных свойствах запрещенного в Украине вещества.
BBC News Украина разбиралась, кто хочет легализации в Украине и как это делают за рубежом.
О чем петиция
Петиция с требованием "законодательно урегулировать каннабис для науки и медицины" появилась на сайте Верховной Рады Украины 30 января.
За сутки она набрала 1867 подписей - это 8% от необходимого количества. Согласно правилам, сбор подписей продлится до 30 апреля.
Сейчас применение каннабиса в медицинских и научных целях полностью запрещено в Украине.
В тексте петиции, которую подписали 16 общественных организаций и благотворительных фондов, призывают "законодательно урегулировать доступ пациентов к препаратам из каннабиса для лечения хронической боли" при болезнях Альцгеймера и Паркинсона, посттравматическом синдроме и других заболеваниях.
"Сегодня в Украине более 2 млн граждан лишены доступа к эффективному лечению", - говорят авторы петиции.
Они отмечают, что из-за невозможности использовать каннабис как медицинское средство страдают онкобольные, ветераны войны и паллиативные пациенты.
"Эти пытки нужно остановить, и для этого есть реальная возможность - дать нашим согражданам доступ к эффективному лечению препаратами, которыми пользуются миллионы больных в цивилизованных странах", - говорится в заявлении.
"Ключевыми составляющими таких препаратов являются фитоканабиноиды - активные компоненты, содержащиеся в конопле", - добавляют авторы петиции.
Что говорит Супрун
И.о. министра здравоохранения в записи в Facebook призвала поддержать петицию и избежать манипуляций.
"Медицинский каннабис помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие при ряде тяжелых заболеваний и состояний. Поэтому использовать его в медицине, конечно, с определенными оговорками, нормальная мировая практика", - отмечает Супрун.
Применение наркотических веществ Супрун называет сложной темой, которой легко манипулировать.
Тем не менее, она объясняет, что медицинский каннабис имеет ряд доказанных лечебных и паллиативных эффектов, а вещества, которые он содержит, имеют обезболивающий и расслабляющий эффект.
"Применение таких препаратов помогло бы почти 2 млн граждан, страдающих от хронической боли и других расстройств", - пишет Супрун.
Есть разные виды применения каннабиноидов - масла, таблетки, мази, курение и вапоризация.
"Доступ пациентов к препаратам на основе каннабиса - это реализация их права на медицинскую помощь. Важно поддержать легализацию применения медицинского каннабиса в научных целях и медицине", - заявляет и.о. министра.
Одновременно с петицией, в соцсети Facebook запустили хэштег ЗупинитиБіль, который призван привлечь внимание к проблеме.
Что в других странах?
В течение нескольких последних лет отношение к употреблению марихуаны в мире начало быстро меняться.
Первой в мире страной, которая полностью легализовала марихуану для немедицинского использования, стал Уругвай. Его гражданам разрешили выращивать дома до шести растений конопли.
Затем немедицинское применение марихуаны разрешили в Канаде.
В лечебных целях ее применяли здесь еще с 2001 года, однако с 2018 года гражданам старше 18 лет разрешили покупать, продавать, а также выращивать до четырех растений и хранить до 30 граммов.
В Соединенных Штатах применение каннабиса в медицинских целях разрешено в 33 из 50 штатов. Легализация марихуаны в медицинских целях стала одним из достижений Барака Обамы.
В конце 2018 года парламент Таиланда также проголосовал за легализацию медицинской марихуаны. Один из законодателей назвал это решение "подарком на Новый год" для тайского народа.
Когда-то применение марихуаны там было частью местной традиционной медицины. Так продолжалось до 1930-х годов, когда ее употребление полностью запретили.
Таиланд стал первой страной Юго-Восточной Азии, где легализовали медицинскую марихуану.
Штрафы за употребление марихуаны также отменили в Грузии, однако вопрос о ее окончательной декриминализации еще не решен.
Применение каннабиса в медицинских целях и для отдыха частично разрешено в Бразилии, Ямайке, Испании, Португалии, Италии, Германии и Нидерландах.
Марихуану применяют также в других странах:
- • В Великобритании врачи могут прописывать каннабис с ноября.
- • Южная Корея легализовала строго контролируемое медицинское применение.
- • Высший суд Южной Африки легализовал использование марихуаны взрослыми людьми в собственных домах.
- • Лесото стала первой африканской страной, которая легализовала выращивание марихуаны в лечебных целях.
- • Ливан рассматривает возможность легализации производства каннабиса в медицинских целях, чтобы помочь экономике страны.
Вопрос о легализации марихуаны для употребления с целью отдыха поднимают правительства Мексики, Новой Зеландии и Люксембурга.
Зачем медикам каннабис?
Количество стран мира, которые разрешаютт употреблять марихуану в медицинских и оздоровительных целях, постоянно растет. В то же время растет количество исследований, доказывающих пользу применения каннабиса в медицинских целях.
Медицинский каннабис уже используют при лечении и для облегчения симптомов таких заболеваний:
- болезнь Альцгеймера
- рак
- хроническая боль
- синдром раздраженного кишечника
- посттравматический синдром
- глаукома
- депрессия
Исследователи говорят, что имеют неопровержимые или веские доказательства того, что марихуана помогает в таких случаях:
- как лекарство против хронической боли у взрослых
- как средство против тошноты, возникающее после химиотерапии
- как противодействие спастическим симптомам, которые проявляются у больных рассеянным склерозом
Частичные доказательства демонстрируют пользу от приема марихуаны в следующих случаях:
- марихуана уменьшает количество приступов у детей, страдающих от редких типов эпилепсии - в частности, от синдрома Леннокса-Гасто и синдрома Драве;
- марихуана может помочь улучшить сон у пациентов, имеющих синдром апноэ во сне или страдающих фибромиалгией
В то же время медицинский каннабис имеет и побочные эффекты - головокружение, безразличие, нарушение памяти и привыкание, влияние на сердечно-сосудистые и респираторные заболевания.
Среди негативных последствий употребления каннабиса врачи также отмечают тревожность и паранойю, и предостерегают от того, чтобы употреблять ее вместе с табаком.
Новые исследования канадских ученых также предостерегают от употребления марихуаны в подростковом возрасте, поскольку оно несет негативные последствия для мозга.
Исследователи из Университета Монреаля обнаружили, что влияние на навыки мышления, память и поведение от наркотика хуже, чем от алкоголя.