Почему Супрун за легализацию медицинской марихуаны и как это делали в других странах?

30 января на сайте Верховной Рады зарегистрировали петицию с призывом урегулировать применение каннабиса в Украине.

На следующий день и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала поддержать эту петицию и рассказала о полезных свойствах запрещенного в Украине вещества.

BBC News Украина разбиралась, кто хочет легализации в Украине и как это делают за рубежом.

О чем петиция

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Петиция с требованием "законодательно урегулировать каннабис для науки и медицины" появилась на сайте Верховной Рады Украины 30 января.

За сутки она набрала 1867 подписей - это 8% от необходимого количества. Согласно правилам, сбор подписей продлится до 30 апреля.

Сейчас применение каннабиса в медицинских и научных целях полностью запрещено в Украине.

В тексте петиции, которую подписали 16 общественных организаций и благотворительных фондов, призывают "законодательно урегулировать доступ пациентов к препаратам из каннабиса для лечения хронической боли" при болезнях Альцгеймера и Паркинсона, посттравматическом синдроме и других заболеваниях.

"Сегодня в Украине более 2 млн граждан лишены доступа к эффективному лечению", - говорят авторы петиции.

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Они отмечают, что из-за невозможности использовать каннабис как медицинское средство страдают онкобольные, ветераны войны и паллиативные пациенты.

"Эти пытки нужно остановить, и для этого есть реальная возможность - дать нашим согражданам доступ к эффективному лечению препаратами, которыми пользуются миллионы больных в цивилизованных странах", - говорится в заявлении.

"Ключевыми составляющими таких препаратов являются фитоканабиноиды - активные компоненты, содержащиеся в конопле", - добавляют авторы петиции.

Что говорит Супрун

И.о. министра здравоохранения в записи в Facebook призвала поддержать петицию и избежать манипуляций.

"Медицинский каннабис помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие при ряде тяжелых заболеваний и состояний. Поэтому использовать его в медицине, конечно, с определенными оговорками, нормальная мировая практика", - отмечает Супрун.

Применение наркотических веществ Супрун называет сложной темой, которой легко манипулировать.

Тем не менее, она объясняет, что медицинский каннабис имеет ряд доказанных лечебных и паллиативных эффектов, а вещества, которые он содержит, имеют обезболивающий и расслабляющий эффект.

"Применение таких препаратов помогло бы почти 2 млн граждан, страдающих от хронической боли и других расстройств", - пишет Супрун.

Есть разные виды применения каннабиноидов - масла, таблетки, мази, курение и вапоризация.

"Доступ пациентов к препаратам на основе каннабиса - это реализация их права на медицинскую помощь. Важно поддержать легализацию применения медицинского каннабиса в научных целях и медицине", - заявляет и.о. министра.

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Одновременно с петицией, в соцсети Facebook запустили хэштег ЗупинитиБіль, который призван привлечь внимание к проблеме.

Что в других странах?

В течение нескольких последних лет отношение к употреблению марихуаны в мире начало быстро меняться.

Первой в мире страной, которая полностью легализовала марихуану для немедицинского использования, стал Уругвай. Его гражданам разрешили выращивать дома до шести растений конопли.

Затем немедицинское применение марихуаны разрешили в Канаде.

В лечебных целях ее применяли здесь еще с 2001 года, однако с 2018 года гражданам старше 18 лет разрешили покупать, продавать, а также выращивать до четырех растений и хранить до 30 граммов.

В Соединенных Штатах применение каннабиса в медицинских целях разрешено в 33 из 50 штатов. Легализация марихуаны в медицинских целях стала одним из достижений Барака Обамы.

В конце 2018 года парламент Таиланда также проголосовал за легализацию медицинской марихуаны. Один из законодателей назвал это решение "подарком на Новый год" для тайского народа.

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Когда-то применение марихуаны там было частью местной традиционной медицины. Так продолжалось до 1930-х годов, когда ее употребление полностью запретили.

Таиланд стал первой страной Юго-Восточной Азии, где легализовали медицинскую марихуану.

Штрафы за употребление марихуаны также отменили в Грузии, однако вопрос о ее окончательной декриминализации еще не решен.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Периодически в Грузии проходят акции по либерализации законодательства в отношении употребления легких наркотиков

Применение каннабиса в медицинских целях и для отдыха частично разрешено в Бразилии, Ямайке, Испании, Португалии, Италии, Германии и Нидерландах.

Марихуану применяют также в других странах:

• В Великобритании врачи могут прописывать каннабис с ноября.

• Южная Корея легализовала строго контролируемое медицинское применение.

• Высший суд Южной Африки легализовал использование марихуаны взрослыми людьми в собственных домах.

• Лесото стала первой африканской страной, которая легализовала выращивание марихуаны в лечебных целях.

• Ливан рассматривает возможность легализации производства каннабиса в медицинских целях, чтобы помочь экономике страны.

Вопрос о легализации марихуаны для употребления с целью отдыха поднимают правительства Мексики, Новой Зеландии и Люксембурга.

Зачем медикам каннабис?

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Количество стран мира, которые разрешаютт употреблять марихуану в медицинских и оздоровительных целях, постоянно растет. В то же время растет количество исследований, доказывающих пользу применения каннабиса в медицинских целях.

Медицинский каннабис уже используют при лечении и для облегчения симптомов таких заболеваний:

болезнь Альцгеймера

рак

хроническая боль

синдром раздраженного кишечника

посттравматический синдром

глаукома

депрессия

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Исследователи говорят, что имеют неопровержимые или веские доказательства того, что марихуана помогает в таких случаях:

как лекарство против хронической боли у взрослых

как средство против тошноты, возникающее после химиотерапии

как противодействие спастическим симптомам, которые проявляются у больных рассеянным склерозом

Частичные доказательства демонстрируют пользу от приема марихуаны в следующих случаях:

марихуана уменьшает количество приступов у детей, страдающих от редких типов эпилепсии - в частности, от синдрома Леннокса-Гасто и синдрома Драве;

марихуана может помочь улучшить сон у пациентов, имеющих синдром апноэ во сне или страдающих фибромиалгией

В то же время медицинский каннабис имеет и побочные эффекты - головокружение, безразличие, нарушение памяти и привыкание, влияние на сердечно-сосудистые и респираторные заболевания.

Среди негативных последствий употребления каннабиса врачи также отмечают тревожность и паранойю, и предостерегают от того, чтобы употреблять ее вместе с табаком.

Новые исследования канадских ученых также предостерегают от употребления марихуаны в подростковом возрасте, поскольку оно несет негативные последствия для мозга.

Исследователи из Университета Монреаля обнаружили, что влияние на навыки мышления, память и поведение от наркотика хуже, чем от алкоголя.

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