Копірайт зображення УНІАН

Отстранение Зураба Аласании от должности главы правления Общественного вещания вызвало много вопросов относительно как причин, так и последствий такого решения.

За два месяца до президентских выборов (и за девять до парламентских) общественный вещатель, имеющий едва ли не лучший охват по Украине среди телеканалов и радио, а также планирующий транслировать дебаты между кандидатами, остался без руководителя.

Повлияет ли это на избирательную кампанию? Об этом BBC News Украина расспросила медиаэкспертов и людей, вовлеченных в ситуацию с Общественным вещанием.

Что произошло

Копірайт зображення Светлана Остапа

31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании (НСТУ) решила досрочно разорвать контракт с главой правления Общественного вещания Зурабом Аласанией.

За это на закрытом голосовании высказались девять из двенадцати членов совета.

Причины не озвучивают. Полное решение наблюдательного совета по основаниям расторжения контракта должны опубликовать в протоколе заседания в течение 5 дней на сайте Общественного вещания.

Но сам Зураб Аласания показал в Facebook проект решения о его отстранении. Там среди причин то, что он не смог "организовать вещание канала "UA: Первый" ни как "общественно-политического канала"..., ни как канала "информационного и общественно-политического вещания с элементами просвещения".

Как следствие, говорится в документе, канал не показал ряд важных событий. Например, Крестный ход за единую поместную церковь с участием президента.

В проекте также указывается, что Зураб Аласания слишком отстранил канал от политики. А значит - плохо информировал зрителей о том, что происходит в стране.

Впоследствии председатель наблюдательного совета НСТУ Татьяна Лебедева показала полный текст проекта решения об увольнении Аласании.

"Отсутствие освещения важных событий с участием первых лиц государства Общественным вещанием не было причиной данного решения. Отрывок проекта решения, который цитирует, в частности З.Аласания, был предложен одним из членов Наблюдательного совета Вячеславом Козаком и частично вошел в окончательное решение совета", - написала она.

Повлияет ли это на выборы

"Любые изменения в руководстве украинского общественного вещателя не должны влиять на его равноудаленность от всех политических сил. Это аксиома и не обсуждается", - объяснил свою позицию один из членов наблюдательного совета Алексей Панич в комментарии BBC News Украина.

Он - давний оппонент Зураба Аласании и не скрывает, что голосовал за расторжение контракта.

Алексей Панич сомневается, что это серьезно повлияет на ход кампании: "Думаю, что [повлияет] минимально, если честно. Даже если у нас все-таки будут дебаты, в чем я не уверен".

О подготовке избирательных дебатов на канале "UA: Первый" стало известно в конце декабря.

"Формат часовой программы "Дебаты" предусматривает дебаты "один на один", будет состоять из четырех блоков вопросов, за которые отвечает президент: национальная безопасность, внешняя политика, законодательная инициатива, вопросы-ответы",- писало издание "Детектор медиа".

В том, что отстранение Аласании повлияет на выборы, сомневается и глава "Детектора медиа" Наталья Лигачева.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Наталья Лигачева говорит о давнем конфликте между Аласанией и частью членов наблюдательного совета НСТУ

"У общественного вещателя сейчас очень небольшой рейтинг, говорить о большом влиянии на избирательную кампанию не приходится. Но, безусловно, он должен быть такой лакмусовой бумажкой того, как надо освещать выборы", - отмечает Лигачева.

В декабрьском рейтинге Индустриального телевизионного комитета канал "UA: Первый" с аудиторией 18-54 лет в крупных городах занимал 27-е место. Сразу после каналов "Оце", Music Box и Zoom.

Единственный источник

Заместитель председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк считает, что отстранение Зураба Аласании плохо повлияет на работу Общественного вещания, затормозит его реформу, а значит - хуже будет и освещение выборов.

"Накануне выборов общественный вещатель мог быть единственным источником объективной информации для зрителей и слушателей... Как мы теперь сможем обеспечить подачу независимой информации, если все коммерческие каналы принадлежат владельцам, имеющим свои политические предпочтения?" - спрашивает она.

Копірайт зображення Укринформ Image caption Ольга Герасимьюк: "На какие деньги будут рейтинги? Чтобы заставить людей включить старый УТ-1 и убедить, что там уже что-то новое, нужно было значительно больше ресурсов"

И добавляет: рейтинги не основной показатель в данном плане, тем более, не лучшие показатели канала UA:Первый, по ее мнению, во многом вызваны недостаточным финансированием общественного вещателя: "На какие деньги будут рейтинги? Чтобы заставить людей включить старый УТ-1 и убедить, что там уже что-то новое, нужно было значительно больше ресурсов".

"Вопрос каталогов не репрезентативный и является своеобразным лукавством. Ведь нигде в мире общественные вещатели не могут конкурировать с коммерческими каналами. Но человек должен иметь возможность включить общественное вещание с беспристрастной информацией", - настаивает Ольга Герасимьюк.

Отстранили бы рано или поздно

Копірайт зображення УНИАН Image caption Аласания курировал реформу "Первого национального" в "UA:Первый"

"Будем с двойной бдительностью следить за редакционной политикой общественного вещателя в течение избирательной кампании. Прилагать максимальные усилия, чтобы сохранить его независимым, чтобы на Общественном состоялись сбалансированные дебаты", - уверяет исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк.

"Досадно, что это произошло именно в предвыборный период", - добавляет она.

Похожие мысли и у Натальи Лигачевой, которая одновременно указывает на недостатки в работе общественного вещателя под руководством Зураба Аласании.

"Мы в новостях на Общественном почти не видели политической информации. Не было, например, информации о съезде Юлии Тимошенко и Петра Порошенко, основных кандидатов. Но я считаю, что сейчас решение, которое принял наблюдательный совет, не было взвешенным. Во время избирательной кампании нельзя было его принимать, ведь это дает фон для различных политических манипуляций", - отмечает медиаэксперт.

При этом, добавляет Наталья Лигачева, именно отстранение Аласании не стало неожиданным.

"Большинство членов наблюдательного совета уже давно вошли в глубокий конфликт с Зурабом Аласанией. Не исключаю, что в решении было политическое влияние, но, насколько я знаю внутреннюю ситуацию, там имели место личные конфликты членов наблюдательного совета. И все сошлось в одной точке вчера, хотя это могло произойти два месяца назад или через некоторое время", - объясняет Лигачева.

Пять организаций, которые мониторят работу медиа ("Интерньюз-Украина", "Институт массовой информации", фонд "Общественность", "Детектор медиа" и "Центр демократии и верховенства права") призвали наблюдательный совет НСТУ "пересмотреть решение и исправить ошибки ради национальных интересов Украины".

Один из членов наблюдательного совета НСТУ - Евгений Глибовицкий - предложил отменить увольнение Аласании из-за процедурных нарушений и отсутствия законного мотива отстранения.

Теперь же вместо Аласании и.о. руководителя общественного вещателя назначили одного из членов его правления Николая Чернотицкого.

Сам Зураб Аласания в интервью изданию TheBabel пообещал обжаловать свое увольнение в суде: "Потому что были нарушены все процедуры, которые только можно".

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