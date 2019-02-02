Учитель - агрессор и жертва агрессии. Что делать?

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Старшеклассники избили учителя из-за оценки, классного руководителя травили в соцсетях, учительница ударила девочку, мальчика обозвала "импотентом".

В новостях и соцсетях десятки историй о насилии в школе - учителя становятся агрессорами, как и жертвами агрессии.

Почему в школах столько насилия, как его предотвратить и что делать, когда происходят такие случаи, разбиралась ВВС News Украина.

Учителя vs родители

События в киевской школе №157, где отец избил учителя физкультуры и угрожал отрезать ему руку, всколыхнули соцсети.

По одной из версий, учитель перед этим избил его сына, а ученики этой школы жаловались журналистам на агрессивное поведение физкультурника.

Пользователи соцсетей разделились на тех, кто занял сторону учителя, и тех, кто оправдывает отца.

Преподаватель, оказавшийся на больничной койке с сотрясением мозга и разорванным легким, это отрицает. А его коллеги провели флешмоб - в соцсетях распространялись фото и видео, на которых учителя многих школ "кричали стоп издевательству над педагогами" и просили законодательно защитить их от побоев и унижений.

"Агрессивный поступок, не имеющий никакого оправдания", - заявили в Ассоциации руководителей школ Украины. Осудили и назвали дикостью избиение учителя и в МОН. В профсоюзе учителей Киева призвали изменить законодательство, чтобы усилить статус педагогов, и обещали забастовку в случае несправедливого приговора суда по этому делу.

Флешмоб педагогов спровоцировал еще больший шквал эмоций.

Под постами учителей появились сотни комментариев от родителей, которые пишут, что больше в защите нуждаются в школе дети, а не учителя.

"Дети - беззащитны, и в случае жестокого обращения с ними, единственное, что мы имеем - это увольнение учителя по собственному желанию", - рассказала ВВС News Украина Алена Парфенова, руководитель общественной организации "Родители SOS".

Именно в этом Facebook-сообществе, насчитывающем более 130 тыс. участников, вспыхнули горячие дискуссии о правах детей и учителей.

По наблюдениям Парфеновой, из десяти случаев насилия против детей только два заканчивается увольнением учителей.

При этом, она говорит, что знает примеры, когда после издевательств над детьми учителя через несколько лет возвращались работать в ту же школу.

Копірайт зображення unian Image caption Детей в школах надо защищать больше, чем учителей, говорят общественные активисты

Активистка добавляет, что часто педагоги не понимают, что кричать на ребенка, ставить ее в угол, не дать воды, не пустить в туалет - это уже жестокое отношение.

Именно поэтому, по ее словам, все эти посты с призывами увеличить права учителей, вызвали такое возмущение у родителей.

"Взрослые люди, имеющие педагогическое образование, и они требуют таких прав, как у полицейских? От кого защищаться? Неужели они не понимают, что они граждане этой же страны, и способы защиты граждан прописаны в законах, почему они этим не пользуются?", - возмущается Парфенова.

Еще одной проблемой активистка называет то, что в самой школе случаи насилия "покрывают", и очень редко учителя осуждают агрессивные действия своих коллег. Парфенова рассказала историю, как в Тернопольской области учительницу выжили из школы только потому, что она подняла тему буллинга - разоблачила учителя, ударившего ребенка кулаком в лицо.

Нападения и травля

Александра Игоревна (имя изменено), учительница одной из киевских школ, перенесла операцию и длительный курс реабилитации после нападения ученика. Она частично утратила слух и получила многочисленные травмы, с ней работал психолог. Дело о нападении направлено в суд.

Дочь учительницы Мария (имя изменено) говорит, что учителя нуждаются в большей защите.

"Когда в школу переводят детей, особенно в старших классах, их никто не проверяет на адекватность, не проводятся тесты, с ними не беседуют психологи. Было бы безопаснее и для учителей, и для других детей, если бы такие беседы были, если бы школы между собой обменивались информацией", - говорит Мария.

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Еще одна история с нападениями на учительницу произошла в школе в Днепропетровской области - родители мальчика обиделись на классную руководительницу Александру, потому что она делала ему замечания. После этого они выложили в соцсетях видеопрезентацию с личными фото учительницы и ее семьи.

"На фото - я, дети, Рождество, застолье. Фото выбрали так и наложили такую музыку, чтобы создалось впечатление, что учительница ведет разгульный образ жизни. Было очень обидно и неприятно", - рассказывает учительница, которая подала в суд иск о защите чести и достоинства.

Родители не пускали сына в школу, пока должность классного руководителя занимала "такой аморальный человек". От классного руководства учительница отказалась, суд длился несколько лет и закончился мировым соглашением - видео удалили.

Со всеми фактами насилия в школе - и в отношении учителей, и в отношении детей, и в отношении родителей - должно разбираться следствие, дела должны доходить до суда, говорят в МОН и признают, что в суде такие дела оказываются редко.

Как защищаться?

"Случай в 157-й школе находится в криминальной плоскости. Это проблема отношений двух взрослых людей, которые регулируются законом. Независимо от того, кто был инициатором и что стало причиной", - говорит заместитель министра образования и науки Вадим Карандий.

При этом в МОН не видят, какие еще изменения могут быть внесены в законодательство для защиты учителей.

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Учитель защищен законом точно так же, как и любой другой гражданин Украины, отметил Карандий.

По его словам, случаи избиения учителей происходят не чаще, чем избиение представителей других профессий.

"Если имеет место насилие со стороны родителей, в уголовном кодексе достаточно инструментов для защиты учителя, но вопрос в том, хочет ли учитель сам себя защищать - будет ли обращение в полицию, в суд? Должна быть инициатива со стороны самих учителей", - считает Карандий.

Педагоги должны обладать правовыми знаниями, они должны понимать и способы своей защиты и свою ответственность, говорит и Парфенова из сообщества "Родители-SOS".

В МОН надеются, что мощным шагом в борьбе с насилием в сфере образования должен стать недавно принятый закон о противодействии буллингу, который, по словам заместителя министра, должен защитить как учеников, так и учителей.

В законе прописаны рычаги борьбы с буллингом, считает Карандий. Впрочем, он признает - остается открытым вопрос, как этот закон будут использовать на практике.

Отныне ответственностью за буллинг будет штраф в размере от 850 до 1700 гривен или общественные работы - от 20 до 40 часов.

Чиновник напомнил, что согласно данному закону, ответственность несет не только тот, кто совершает насилие, но и тот, кто его покрывает. Именно это, по его мнению, должно положить конец сокрытию информации о буллинге в школах.

"Если в школе знают, что в случае инцидента в отношении ребенка можно пойти к директору, и он справедливо разберется - таких случаев (как в школе №157. - Ред.) нет", - считает советник министра образования Иванна Коберник.

Низкая зарплата и обесценивание профессии

Откуда же берется насилие в школах? Общественная толерантность к жестокости, авторитарная педагогика, построенная на жесткой дисциплине, - такие причины всплесков агрессии в школах называет Алена Парфенова из "Родители-SOS".

Общественные активисты надеются, что с учителями будут проводить тренинги и постепенно подход к обучению будет меняться.

Психолог Ольга Катрич, которая много лет проработала в школе, говорит, что насилие может появляться тогда, когда учитель раздражен - например, проблемами в собственной семье или уровнем зарплаты.

"Приходит такой человек в школу, а со стороны детей начинается такое поведение, которое надо выдержать. На ребенка легче всего направить агрессию", - рассказывает психолог.

Копірайт зображення unian Image caption Психолог Ольга Катрич говорит, что дети часто провоцируют взрослых, но ко всем нужно находить подход

По ее словам, если ребенок ведет себя плохо, учитель должен сесть рядом с ним на уровне глаз и поговорить, расспросить о том, что произошло, сказать: "Ты - раздражен, ты расстроен. Давай поговорим. Возможно, сделать с учеником дыхательные упражнения" .

Надо понимать эмоции ребенка, что за ними что-то стоит. Но для этого, отмечает психолог, нужна воля учителя, он должен быть спокойным, самоценность его работы должна быть высокой.

Учитель должен буть мотивирован и ценить свою профессию, чтобы находить контакт с детьми, подчеркнула психолог.

Между тем, в соцсетях призывают родителей и учителей "не лезть на баррикады" друг против друга, а объединить усилия:

"Я верю, что наступит время, когда мы, взрослые, родители и учителя, перестанем меряться правотой, прогресивностью ... И родители без учителей, и учителя без родителей далеко не уедут. И я понимаю, что путь к этому не близок. А между тем крайние - опять дети", - пишет в Facebook Людмила Линник.

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