В США молодоженам предлагают свадебные букеты из пиццы

Съесть свой свадебный букет? Что за ерунда. Вы никогда бы этого не сделали, если вы, конечно, не насекомое.

Однако можно и передумать, если этот букетик съедобный - например, из пиццы.

Итальянская сеть ресторанов в США придумала эти необычные букеты для молодоженов, которые пожелали, чтобы во время свадебной церемонии в воздухе царил аромат сыра.

Просто представьте - тесто, помидоры, сыр и пепперони искусно свернули так, что все это напоминает цветочную композицию.

Копірайт зображення VILLA ITALIAN KITCHEN/INSTAGRAM Image caption Букет из теста для пиццы, помидоров и сыра

И это еще не все ... Есть также бутоньерки из пиццы, чтобы жених мог "закусить" свадебным костюмом.

Копірайт зображення VILLA ITALIAN KITCHEN/INSTAGRAM Image caption Существуют также бутоньерки из пиццы

Свадебные аксессуары из пиццы были частью акции ресторана, которая уже закончилась, - но людей это так поразило, что реакция в соцсетях сих пор не стихает.

Люди действительно любят пиццу

Пользовательница Дженни Янг так написала в Twitter: "Хоть кто-то получил свадьбу, о которой я мечтала, когда мне было 12".

Райан Флинн так отреагировал на эту новость: "Я бы развелся и повторно женился, лишь бы это съесть".

"Добавьте это в список вещей, которые я бы сделал иначе, если бы переделывал собственную свадьбу", - написал Нейт Манзо.

Skip Twitter post by @NateasaurusMex Add this to the list of things I would do differently if I had a wedding do-over. https://t.co/pz6bwhSDqF — Nate Manzo (@NateasaurusMex) 14 июня 2018 г.

"А свадебное платье - просто гигантская салфетка?", - спрашивает Изобель Карр.

Были и те, кому такие букеты не очень понравились.

"Если кто-то планирует заказать свадебные букеты из пиццы, то мое приглашение потеряется где-то в почте", - написала пользовательница под ником Девин.

Skip Twitter post by @DevinnGaughan If anyone plans on having a pizza bouquet in their wedding my invitation is getting lost in the mail https://t.co/uVykXRo6j6 — 𝓓𝓮𝓿𝓲𝓷 (@DevinnGaughan) 14 июня 2018 г.

Однако букеты из пиццы - не самый странный свадебный аксессуар, который мы видели.

Несколько недель назад одна невеста нашла способ как удобно сходить в туалет в массивном свадебном платье.

Если вы не пережили этого ужаса, представьте, что на вас самое тяжелое и пышное платье, которое вы когда-либо надевали. Добавьте к этому странное свадебное белье, с которым нужно быть особенно аккуратным.

И все это вы должны носить целый день, когда волнений и без того много.

Так вот, женщина по имени Тина прислала свое решение на сайт Ikea Hackers, которое затем появилось на странице Facebook Djsweeby.

Копірайт зображення IKEA HACKERS Image caption Как мы раньше не догадались?

"Я вышла замуж несколько недель назад в свадебном платье силуэта "русалка" и очень волновалась, что не справлюсь самостоятельно в туалете", - написала она.

"Мой "помощник" стоит около 70 пенсов, я купила его за день до свадьбы, потратив на это всего три минуты".

Девушка взяла один из этих массивных синих пакетов и вырезала дыру в нижней части так, чтобы уместились бедра.

В день свадьбы она заранее оставила сумку в ванной комнате ресторана, где проходило празднование. В нужный момент Тина надела сумку, натянула ручки на плечи, и вуаля - была готова опустошить свой мочевой пузырь.

Если же букетов из пиццы и мочеиспускания с помощью сумки вам недостаточно, есть еще жареный букет с курицей, который в прошлом году KFC предложил жителям Новой Зеландии

"О Боже, я получила #KFCbouquet !! Спасибо @kfcnz, я так люблю вас", - написала счастливая девушка.

А вот добавляют или портят такие мелочи романтику, решать вам самим.

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