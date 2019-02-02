В США молодоженам предлагают свадебные букеты из пиццы
Съесть свой свадебный букет? Что за ерунда. Вы никогда бы этого не сделали, если вы, конечно, не насекомое.
Однако можно и передумать, если этот букетик съедобный - например, из пиццы.
Итальянская сеть ресторанов в США придумала эти необычные букеты для молодоженов, которые пожелали, чтобы во время свадебной церемонии в воздухе царил аромат сыра.
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Просто представьте - тесто, помидоры, сыр и пепперони искусно свернули так, что все это напоминает цветочную композицию.
И это еще не все ... Есть также бутоньерки из пиццы, чтобы жених мог "закусить" свадебным костюмом.
Свадебные аксессуары из пиццы были частью акции ресторана, которая уже закончилась, - но людей это так поразило, что реакция в соцсетях сих пор не стихает.
Люди действительно любят пиццу
Пользовательница Дженни Янг так написала в Twitter: "Хоть кто-то получил свадьбу, о которой я мечтала, когда мне было 12".
Райан Флинн так отреагировал на эту новость: "Я бы развелся и повторно женился, лишь бы это съесть".
"Добавьте это в список вещей, которые я бы сделал иначе, если бы переделывал собственную свадьбу", - написал Нейт Манзо.
"А свадебное платье - просто гигантская салфетка?", - спрашивает Изобель Карр.
Были и те, кому такие букеты не очень понравились.
"Если кто-то планирует заказать свадебные букеты из пиццы, то мое приглашение потеряется где-то в почте", - написала пользовательница под ником Девин.
Однако букеты из пиццы - не самый странный свадебный аксессуар, который мы видели.
Несколько недель назад одна невеста нашла способ как удобно сходить в туалет в массивном свадебном платье.
Если вы не пережили этого ужаса, представьте, что на вас самое тяжелое и пышное платье, которое вы когда-либо надевали. Добавьте к этому странное свадебное белье, с которым нужно быть особенно аккуратным.
И все это вы должны носить целый день, когда волнений и без того много.
Так вот, женщина по имени Тина прислала свое решение на сайт Ikea Hackers, которое затем появилось на странице Facebook Djsweeby.
"Я вышла замуж несколько недель назад в свадебном платье силуэта "русалка" и очень волновалась, что не справлюсь самостоятельно в туалете", - написала она.
"Мой "помощник" стоит около 70 пенсов, я купила его за день до свадьбы, потратив на это всего три минуты".
Девушка взяла один из этих массивных синих пакетов и вырезала дыру в нижней части так, чтобы уместились бедра.
В день свадьбы она заранее оставила сумку в ванной комнате ресторана, где проходило празднование. В нужный момент Тина надела сумку, натянула ручки на плечи, и вуаля - была готова опустошить свой мочевой пузырь.
Если же букетов из пиццы и мочеиспускания с помощью сумки вам недостаточно, есть еще жареный букет с курицей, который в прошлом году KFC предложил жителям Новой Зеландии
"О Боже, я получила #KFCbouquet !! Спасибо @kfcnz, я так люблю вас", - написала счастливая девушка.
А вот добавляют или портят такие мелочи романтику, решать вам самим.