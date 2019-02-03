Так ли полезен завтрак, как принято считать?

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Завтрак, возможно, и является важнейшим приемом пищи за день, однако он не поможет вам похудеть.

Те, кто завтракают, потребляют ежедневно в среднем на 260 калорий больше и, в отличие от тех, кто его пропустил, набирают полкилограмма лишнего веса. Об этом свидетельствуют результаты предыдущих исследований.

Однако эксперты говорят, что здоровый завтрак может быть хорошим источником кальция и клетчатки.

Кроме того, ученые обнаружили, что утренний прием пищи улучшает концентрацию и уровень внимания, особенно у детей.

Нам всегда говорили, что завтрак дает нам энергию, необходимые питательные вещества и помогает отказаться от перекусов в течение дня.

Однако австралийские ученые из университета Монаша провели анализ 13-ти отдельных исследований и не нашли убедительных свидетельств того, что между завтраком, изменением веса и потреблением энергии существует прочная связь.

Результаты их работы опубликовали в Британском медицинском журнале ( BMJ).

Исследователи обнаружили, что люди, которые поели утром, потребляли больше калорий в течение дня, а у тех, кто пропустил завтрак, во второй половине дня снижался аппетит.

Поэтому они утверждают, что отказ от завтрака может быть хорошим способом уменьшить суточное потребление калорий. А рекомендовать взрослым завтракать для похудения нужно, по их мнению, с осторожностью, поскольку это может иметь противоположный эффект.

При этом ученые отметили, что исследование имеет определенные ограничения.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Тост с пюре из авокадо - замечательный легкий завтрак

Что такое здоровый завтрак?

Чтобы получить заряд энергии - попробуйте овсянку с яблоком и корицей или цельнозерновой тост с печеными бобами

Наполнить организм качественным белком поможет тост с яичницей и шпинатом или нежирный греческий йогурт с фруктами и орехами

Для легкого перекуса выберите смузи из консервированных фруктов, банана и шпината или тост с пюре из авокадо

Источник: Национальная служба здравоохранения Великобритании

За участниками эксперимента наблюдали в течение короткого периода времени - от двух до 16 недель - и разница в потреблении калорий между теми, кто завтракал, и теми, кто этого не делал, была небольшой.

Ученые говорят, чтобы оценить долгосрочный эффект от завтрака, необходимо провести дополнительные исследования.

Источник кальция и клетчатки

Профессор Королевского колледжа Лондона Кевин Уилан считает, что не стоит уделять чрезмерное внимание потреблению калорий.

"Это исследование не показывает, что завтрак вредит здоровью, - пояснил он. - Завтрак помогает наполнить организм питательными веществами: кальцием и клетчаткой".

Однако этот аспект завтрака исследователями BMJ не был рассмотрен.

"Речь не идет о том, что завтрак способствует ожирению", - сказал он.

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