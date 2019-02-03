Колонизация Америки изменила климат Земли. Почему это очень важно сегодня

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Колонизация Америки в конце 15-го века привела к уничтожению такого количества людей, что это повлияло на климат в планетарном масштабе.

К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона в Великобритании.

Они утверждают, что действия европейских колонистов привели к появлению большой площади заброшенных сельскохозяйственных земель, которые со временем стали быстро зарастать лесами. Однако новые насаждения забрали из атмосферы значительное количество углекислого газа, и это в конечном итоге "охладило" планету.

Резкое похолодание тех времен называют Малым ледниковым периодом - зимы в Европе были такими, что в Лондоне замерзала Темза.

"Великое вымирание коренных народов Америки привело к запустению значительной площади пахотных земель. В результате поглощение углерода имело заметное воздействие как на содержание СО2 в атмосфере, так и на температуру воздуха на планете в целом", - рассказали Александр Кох и его коллеги в статье для издание Quaternary Science Reviews.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Во время Малого ледникового периода на замерзшей Темзе устраивали ярмарки

Результаты исследования

Команда ученых проанализировала все данные о населении, которые они могли найти - сколько людей проживало в Америке до первого контакта с европейцами в 1492 году.

Затем они оценили, как менялась численность населения в течение следующих десятилетий, когда континенты опустошили завезенные болезни (оспа, корь и т.д.), война, рабство и социальный коллапс.

По подсчетам ученых, в конце 15-го века на территории Америки проживало около 60 миллионов человек (10% от общего количества мирового населения). За последующие 100 лет эта цифра уменьшилась до пяти-шести миллионов.

Ученые подсчитали, сколько земли обрабатывали коренные народы, и каким бы было влияние на окружающую среду, если бы там появились новые лесные насаждения.

По словам исследователей, площадь пахотных земель составляла около 56 мильцонив гектаров - что соответствует размерам современной Франции.

Появление новых лесов на этой территории сократило содержание СО2 в атмосфере на 7-10 част/млн (то есть на 7-10 молекул CO₂ на каждый миллион молекул воздуха).

"Для сравнения - в наше время мы сжигаем достаточно ископаемого топлива для производства около 3 част/млн в год. То есть мы говорим о значительном объеме парниковых газов, которые в то время удалялись из атмосферы", - отмечает один из авторов статьи профессор Марк Маслин.

Копірайт зображення Heidi Roop/NSF Image caption Снижение уровня углекислого газа в атмосфере зафиксировано в воздушных пузырьках, сохранившихся в ледяных кернах

Связь с прошлым

Признаки снижения уровня СО2 во время Великого вымирания подтверждают образцы ледяного ядра Антарктиды, а именно воздушные пузырьки, которые сохранились в ледовых кернах.

Атомный состав замороженных в пузырьках газов также свидетельствует, что это снижение было вызвано процессами, происходившими на поверхности Земли.

По словам ученых, эту информацию подтверждают результаты анализа отложений пыльцы и древесного угля в Америке.

Эд Хокинс, профессор климатологии из университета Рединга, не участвовал в этом исследовании. Он отмечает: "Ученые считают, что так называемый Малый Ледниковый период был вызван несколькими факторами - снижением уровня концентрации двуокиси углерода в атмосфере, рядом крупных вулканических извержений, изменениями в землепользовании и временным снижением уровня солнечной активности".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Контакт с европейцами имел катастрофические последствия для многих жителей Америки

"Это новое исследование показывает, что снижение уровня СО2 частично связано с заселением Северной и Южной Америки и, как следствие, с сокращением количества местного населения, что привело к восстановлению естественной растительности. Это показывает, что деятельность человека повлияла на климат задолго до начала промышленной революции".

Современные уроки

Соавтор исследования Крис Брирли считает, что последствия ужасного демографического кризиса и восстановление природной среды Америки ставят под сомнение некоторые решения проблемы глобального потепления.

"Сейчас много говорят о сокращении выбросов вредных веществ, использовании зеленых насаждений для извлечения из атмосферы СО2 с целью смягчения изменения климата", - рассказал он BBC News

"Исследование полезно тем, что показывает нам эффективность лесовосстановления. Однако в современных промышленных темпах результаты подобного лесовосстановления сойдут на нет всего за несколько лет потребления ископаемых видов топлива".

Исследование также затронуло дискуссию о влиянии человечества на Землю и названии новой геологической эпохи - антропоцен.

Мы живем во времена, когда человек имеет глобальное влияние на планету, и результаты этого воздействия будут очевидны для геологов будущего.

Некоторые исследователи говорят, что признаки влияния современного человека будут присутствовать в отложениях, которые свидетельствуют о значительной промышленной активности, начавшейся в 1950-е годы.

Однако ученые из Университетского колледжа Лондона утверждают, что Великое вымирание в Северной и Южной Америке показывает, что деятельность человека в значительной мере повлияла на планету задолго до середины 20-го века и начала промышленной революции.

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