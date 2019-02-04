"Тихие убийцы": какие предметы быта были опасными для жизни

Копірайт зображення Leeds Museums Image caption Таксидермисты в викторианскую эпоху делали чучела, используя мышьяк и ртуть. Даже прикасаться к таким чучелам было опасно

Конфеты, которые взрывались, радиоактивные вазы и ядовитые лекарства... Звучит дико, но именно такие "тихие убийцы" прятались в шкафах, на кухнях, их выставляли в гостиных, они входили в состав красителей, которыми обрабатывались ткани в домах викторианской Англии. Обычные предметы быта представляли смертельную опасность.

Сегодня можно полюбоваться на некоторые из них в музее Лидса. Разумеется, выставка организована со всеми мерами предосторожности, так что здоровью посетителей ничто не угрожает.

Коварный убийца в вашем доме

Копірайт зображення Leeds Museums Image caption Ваза, огнетушитель и настольное украшение

Посмотрите на это украшение для обеденного стола. Прекрасное, не так ли? При этом оно содержит оксид урана - радиоактивное вещество, которое добавляли в стекло, чтобы добиться модного тогда зеленого оттенка.

Рядом - огнетушитель производства 1910 года. Конечно, идея заключалась в том, чтобы сделать дома более безопасными. На самом деле подобные огнетушители содержали токсичные вещества, которые составляли особую опасность в закрытых помещениях.

Копірайт зображення Leeds Museums Image caption Веер из перьев

Внутри этого элегантного веера из перьев спрятано маленькое чучело птицы. Видимо, авторы веера поместили его туда для красоты. Но викторианские таксидермисты широко пользовались мышьяком и ртутью, так что даже прикоснуться к птичке было смертельно опасно.

Копірайт зображення Leeds Museums Image caption Цилиндр

Только взгляните на этот цилиндр, изготовленный примерно в 1840 году. Дело в том, что шляпники середины XIX века пользовались для обработки фетра нитратом ртути. Это вещество может привести к серьезному отравлению тяжелыми металлами, что, в свою очередь, может вызвать агрессивное поведение. Не отсюда ли английская пословица: "Безумный, как шляпник" ("Mad as a hatter")?

Куратор музеев Лидса Китти Росс говорит, что опасными были не только некоторые вещи для взрослых, но детские игрушки: "Тогда было полно игрушек, которые абсолютно не соответствовали современным нормам. Дети могли ими подавиться или пораниться об острые края, кроме того, многие были покрашены краской, содержащей свинец, или вообще сделаны из свинца".

Сладости и табак

Копірайт зображення Leeds Museums Image caption Конфеты, которые могли взорваться, лимонадный порошок и смертельно опасный эмалированный кувшин

А вот эти пастилки в 1880-х годах предназначались для облегчения боли в горле. Правда, они были сделаны из хлората калия (бертолетовой соли), который имеет тенденцию самовозгораться. Те, кто ими пользовался, рисковали остаться с еще более больным горлом, чем до приема этого обезболивающего средства.

Жестяная банка в центре (см.фото) - это лимонадный порошок, который продавала фирма Home&Colonial Stores. На первый взгляд сам бог велел смешать этот порошок с водой вот в таком эмалированной кувшине. Но это было бы большой ошибкой.

Подобное эмалирование часто содержало сурьму, которая в сочетании с кислотой в лимонаде могла превратиться в яд.

Смерть могла подстерегать потенциальных жертв даже в сладостях. В 1858 году ученик аптекаря перепутал банки и вместо заменителя сахара поставил производителю леденцов мышьяк. Ничего не подозревающий кондитер начинил мышьяком большую порцию леденцов. В результате около 20 человек умерли, а сотни получили острое отравление, хотя, к счастью, остались живы.

Копірайт зображення Leeds Museums Image caption Портсигар

Сегодня нам всем прекрасно известно, что курение вредит здоровью. Но на этом портсигаре, сделанном в 1920-х годах, золотыми буквами написано следующее обращение: "Проблемы от зари и до зари? Сядь, отдохни и покури".

Позже наука доказала, что следование этому совету может привести к преждевременной смерти.

Микстуры и порошки

Копірайт зображення Dr Stella Baraklianou Image caption Успокоительная микстура г-жи Уинслоу

"Микстуры и порошки, лекарства и косметика, из-за которых можно умереть" - так называется одна из лекций, которыми сопровождается выставка.

"Вы просто не поверите, какие безумные микстуры готовили викторианские аптекари, а также фармацевты, которые стали получать патенты на свои открытия и начинали их активно рекламировать", - говорит Стелла Бараклиану.

Одна микстура под названием "Успокоительная микстура г-жи Уинслоу" предназначалась для маленьких детей, чтобы они быстрее засыпали. Между тем, она содержала морфин. Поэтому дети, конечно, засыпали, вот только были случаи, когда они уже не просыпались.

Еще одно очень популярное в викторианские времена средство - лауданум - представляло собой опиумную настойку на спирту, которая содержала и морфин, и кодеин.

Мы прекрасно помним, что его любил Шерлок Холмс, но вообще-то лауданум употребляли все, в том числе и дети.

Более того, во многих викторианских пудрах присутствовал мышьяк. Кто бы мог подумать, что модная бледность лица грозила смертельным исходом? Эта пудра часто вызывала язвы, их покрывали еще более густым слоем пудры, и этобыло похоже на смертельный круг.

Именно смертельный, так как длительное пользование такой пудрой могло привести к смерти.

В начале XX века широкой популярностью пользовался тоник для волос - жидкость, которую рекомендовали использовать, когда волосы начинало редеть и седеть. В ней содержались как ядовитый свинец, так и огнеопасный керосин.

Копірайт зображення Leeds Museums Image caption Средство для волос, содержащее ядовитые вещества

Современный дом - гораздо более безопасное место, говорит Эшли Мартин из Королевского общества по предотвращению несчастных случаев. Однако, расслабляться не стоит.

"За прошедшее столетие в наших представлениях о безопасности и в правилах торговли произошли колоссальные изменения, - говорит он. - Но этот процесс идет без остановки, и то, что мы сегодня считаем абсолютно безопасным, может в дальнейшем обернуться большими проблемами".

Понятно, что практически невозможно сделать наши дома абсолютно безопасными. По словам Эшли Мартина, каждый день мы подвергаем себя риску, когда просто спускаемся по лестнице. Ежегодно в Британии около 6 тысяч человек умирает в результате несчастных случаев в собственном доме.

Многие вещества, которыми мы пользуемся дома, потенциально очень опасны - если неправильно пользоваться ими и не соблюдать правила их хранения.

Выставка "Danger Zone" открылась 2 февраля в Abbey House Museum в Киркстолле (Лидс) и продлится до конца 2019 года

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