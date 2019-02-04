Беременных увольняют - и заставляют молчать

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Законодательство запрещает увольнять работниц в связи с беременностью или декретом. Но в действительности беременные женщины и уже ставшие матерями даже в Британии нередко сталкиваются с дискриминацией.

"Меня сократили через четыре месяца декретного отпуска. Наша семья жила преимущественно на мою зарплату. Я не могла отстоять себя с точки зрения закона, поэтому меня попросили подписать мировое соглашение с условием неразглашения. Я не видела другого выхода".

Это слова матери, которая позвонила на BBC после публикации статьи о правах беременных женщин на работе.

История нашей собеседницы - как и многих других - показывает, что в некоторых британских компаниях происходит дискриминация; пренебрегая законом, руководители ущемляют в правах женщин, которые забеременели.

Жертвы же боятся об этом заявлять, потому что их заставили подписать договор о неразглашении.

В некоторых случаях такой договор запрещает даже анонимные жалобы на то, как компания обращается с сотрудниками.

Стресс для молодых матерей

"По сути, это позволяет компаниям нарушать закон", - говорит мать, которая связалась с нашим корреспондентом.

"Чтобы подать в суд и выиграть дело, нужно иметь мощные доказательства - а также внутренние силы, чтобы бороться".

"У меня был малыш на руках и мысли о том, как выплачивать ипотеку, поэтому я не нашла в себе этих сил", - рассказывает женщина.

Хотя прошло уже пять лет, она просит: "Пожалуйста, не публикуйте моего имени. Я просто должна рассказать свою историю. Законодательство необходимо изменить, потому что оно совершенно не защищает женщин".

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Закон четко говорит: увольнять работниц в связи с беременностью или декретом запрещено.

И все же к женщинам относятся несправедливо. Это признала британский министр торговли и промышленности Келли Толгерст, которая на прошлой неделе сказала: "Дискриминация беременных и матерей в декретном отпуске строго запрещена; впрочем, некоторые молодые матери, возвращаясь к работе, сталкиваются с таким неприемлемым отношением к себе, что вынуждены бросать эту работу".

С BBC также связалась другая женщина, ребенку которой всего несколько месяцев, и опять же попросила об анонимности.

Ее проблемы начались тогда, когда на работу пришел новый начальник, рассказала она.

"Он вызвал меня, чтобы обсудить мое будущее - карьерные цели и так далее. Сначала тон разговора был очень позитивным. Но когда я сказала, что беременна, его отношение полностью изменилось. После этого дня он ни разу со мной не заговорил, и это было странно".

В прошлом году, проведя некоторое время в декретном отпуске, она подала заявление на то, чтобы выйти на работу по гибкому графику. К ее удивлению заявление отклонили.

"Но они не на ту ​​напали! Я - человек упрямый и хорошо знаю свои права. Поэтому я подала апелляцию.

Тогда компания предложила мне отступные деньги. По совету своего юриста, я согласилась, и это требовало подписания договора о неразглашении".

Сейчас она очень обижена: "Я не увидела ни малейшей эмпатии или попытки понять мою ситуацию".

"Еще хуже, что в то же время мой муж тоже подал заявление о переходе на гибкий график, и ему тоже отказали. Мы должны были полностью изменить свои планы, которые изначально основывались на наших законных правах".

По ее словам, правительство должно активнее пропагандировать трудовые права людей и поощрять к тому, чтобы нарушения не замалчивались.

Купленное молчание

Активистка Джоэли Брерли начала кампанию под названием "Беременные и выставленные за дверь", цель которой - поддерживать и пропагандировать права матерей, страдающих от дискриминации на рабочем месте. Вот что она говорит: "Чтобы манипулировать сотрудниками, компании регулярно прибегают к договорам о неразглашении (далее "ДОН", по-английски - NDA, сокращенно от non-disclosure agreement). Таким образом они покупают молчание".

Она выступает за надзор над использованием таких соглашений.

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"Их нельзя запретить вообще, потому что в некоторых случаях они полезны и сотрудникам. В частности, они не позволяют негативно характеризовать человека в разговоре с его новыми потенциальными работодателями, кроме того, без таких договоров работодатели не имели бы причин улаживать дела, не доводя их до суда".

Впрочем, по мнению Брерли, контроль за ДОН способствовал бы тому, чтобы "работодатели не пользовались ими, чтобы скрыть свое неприемлемое поведение".

Она агитирует за то, чтобы данные обо всех ДОН передавались в независимое наблюдательное учреждение, которое имело бы юрисдикцию расследовать жалобы и принимать необходимые меры.

"Черта, подведенная под делом"

Фил Аллен, специалист по вопросам трудового законодательства юридической фирмы Weightmans, также считает, что ДОН могут быть "выгодны обеим сторонам".

Работники часто желают "в определенной степени контролировать" то, что могут узнать о них будущие работодатели, включая информацию по жалобам или выплатам по мировому соглашению. "Обычно они хотят, чтобы коллегам сообщали позитивную информацию", - добавляет Аллен.

"Работодатели же стремятся к конфиденциальности относительно условий прекращения трудовой деятельности - например, чтобы другие сотрудники не знали, можно ли получить существенные отступные. ДОН для них - это черта, подведенная под делом".

По его словам, мировые соглашения о прекращении трудовой деятельности не должны заставлять кого-то молчать о "делах, представляющих интерес для общественности".

"Их не следует использовать для подавления проблем, требующих рассмотрения в полиции или надзорном органе. Также работникам обычно разрешено рассказывать о содержании договора членам своей семьи, при условии конфиденциальности", - говорит эксперт.

Что такое "договор о неразглашении" (ДОН)?

В обществе его иногда называют "договором о молчании", а в юридической практике - "условием о конфиденциальности". Согласно британскому трудовому законодательству, это часть договора (время - отдельный договор) между работниками и компаниями, где они работают. Обычно такое соглашение запрещает работникам и бывшим сотрудникам обнародовать те или иные аспекты своей договоренности с компанией-работодателем.

Часто это касается коммерчески важной информации, например, новых изобретений и идей, или того, что может навредить репутации компании.

Нарушение ДОН, как и нарушение любого договора, дает основания для судебного иска.

Впрочем, если руководство компании подозревает, что работник собирается нарушить ДОН, оно может обратиться в суд для издания судебного запрета.

Нарушение судебного запрета является уголовным правонарушением, которое может караться штрафом или лишением свободы.

Считается, что в США около трети работников подписывают ДОН; по мнению Марка Джонса, партнера фирмы IBB Solicitors, "невозможно сказать", насколько распространены такие договора в Великобритании.

Практика подписания таких соглашений при приеме на работу существует и в Украине.

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